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ПолитикаНовостиВода

После продолжительной засухи река течет слабо.

 and  Christian Meier
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После продолжительной засухи река течет слабо.

Уровень воды в реке Висла в этом летнем сезоне в Польше достиг самого низкого за всю историю уровня, благодаря засушливой жаре. В мониторинговой точке, расположенной в самом центре Варшавы, вода стояла всего 20 сантиметров, согласно данным Института метеорологии и гидрологии (ИМГ) на платформе X. В 2015 году самый низкий зарегистрированный уровень составлял 26 сантиметров. Во многих реках Польши, в том числе на границе реке Одер, в настоящее время наблюдается минимальный водный сток.

Согласно отчету ИМГ, длительные изменения уровня воды в реках в сторону низких уровней напрямую связаны с изменением климата. Страны Европы, такие как Польша, с низким уровнем водных ресурсов на душу населения, особенно уязвимы для этих изменений. Теперь зима приносит больше дождей, чем снега, лето становится аномально жарким, и осадки смещаются, превращаясь в сильные ливни.

Несмотря на ожидаемые дожди, которые должны охватить большую часть Польши в ближайшие дни, метеорологи предсказывают существенный рост уровня воды в Висле только к концу октября.

Несмотря на предстоящие дожди, уровень воды в реке Висла, возможно, не увеличится существенно до конца октября. Эта длительная засуха привела к серьезной нехватке воды, и уровень воды в мониторинговой точке в Варшаве едва достигает 20 сантиметров.

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