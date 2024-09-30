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ПолитикаНовости

После понедельника, льготная помощь по студенческим кредитам в период пандемии заканчивается.

Период смягчения для должников по студенческим займам, которые не платят свои платежи, сроком более года, истекает на этой неделе.

 and  Melissa Williams
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Академический кампус Корнеллского колледжа, расположенный в Маунт-Верноне, Иова
Академический кампус Корнеллского колледжа, расположенный в Маунт-Верноне, Иова

После понедельника, льготная помощь по студенческим кредитам в период пандемии заканчивается.

После возобновления выплат по студенческим займам в прошлом году после длительного перерыва из-за пандемии администрация Байдена ввела «переходный период», который продлится до 30 сентября 2024 года. Этот период защищал заемщиков от негативных последствий для кредитной истории, связанных с пропуском платежа, так как службы, обслуживающие займы, не сообщали о пропущенных, просроченных или неполных платежах в основные бюро кредитных историй.

Данные от TransUnion показывают, что примерно половина заемщиков, которые должны были делать платежи в течение этого 12-месячного периода, действительно их делали.

Конец этого периода совпадает с неопределенным будущим мягкой стратегии погашения студенческих займов, введенной администрацией Байдена. Известная как SAVE (Поддержка помощи для виртуального образования), эта стратегия сейчас приостановлена в связи с судебными разбирательствами. Заседание назначено на 15 октября в 8-м окружном суде США.

Пока SAVE приостановлена, заемщикам не нужно платить ежемесячные взносы по студенческим займам. Однако если SAVE будет отменена судом, эти заемщики могут столкнуться с более крупными ежемесячными платежами в будущем.

В свете нынешней неопределенности различные общественные группы обратились в Министерство образования с просьбой продлить этот переходный период. Однако недавно Министерство образования сообщило CNN, что нет планов продлевать этот период.

Последствия непогашения вашего студенческого займа

Так же, как и до пандемии COVID-19, службы, обслуживающие займы, уведомят бюро кредитных историй, если платеж не будет сделан в течение 90 дней после срока его уплаты. После 270 дней или примерно 9 месяцев непогашения заем входит в состояние дефолта. Это может привести к дополнительным финансовым последствиям, таким как ухудшение кредитного рейтинга заемщика, что может сделать покупку автомобиля или дома сложной. Восстановление хорошей кредитной истории может занять годы. Кроме того, федеральный налоговый возврат или даже часть зарплаты заемщика может быть удержан.

После вступления в состояние дефолта заемщики не могут подать заявление на отсрочку или отсрочку платежей, теряют доступ к дальнейшей федеральной помощи в образовании и могут быть привлечены к суду кредитором.

Инициативы Байдена по отмене студенческих займов

Три основные инициативы по облегчению долга по студенческим займам, предложенные президентом Джо Байденом, были отменены Верховным судом или в настоящее время оспариваются в суде.

  • Основная программа Байдена по отмене студенческих займов, которая предоставила бы право на до $20,000 долга для квалифицированных заемщиков с низким и средним доходом, была отменена Верховным судом в 2023 году.
  • План SAVE предлагает сниженные ежемесячные платежи по студенческим займам для зачисленных заемщиков и более быстрый доступ к отмене займа. Однако SAVE в настоящее время приостановлен в связи с судебными разбирательствами.
  • Перед тем, как план был окончательно оформлен, был подан судебный иск против последней попытки Байдена предоставить облегчение долга по студенческим займам. Если будет разрешено, Министерство образования аннулирует накопленный процент для заемщиков с федеральными займами, превышающими первоначальные суммы займов. Кроме того, этот план включает отмену долга по займам для заемщиков, начавших погашение не менее 20 лет назад, и тех, кто соответствует критериям существующих федеральных программ отмены долга, но еще не подавал заявление.

Несмотря на эти судебные разбирательства, администрация Байдена уже одобрила отмену $169 миллиардов долга по студенческим займам для примерно 4,8 миллиона заемщиков через существующие программы отмены долга по студенческим займам. Эти меры предоставили облегчение для сотрудников государственного сектора, которые сделали 10 лет платежей, введенных в заблуждение заемщиков и заемщиков с постоянной инвалидностью.

Текущие судебные разбирательства против инициатив Байдена по отмене студенческих займов привели к неопределенности в отношении будущего мягких стратегий погашения. Политики и общественные группы пристально следят за судебными слушаниями, такими как то, которое назначено на 15 октября в 8-м окружном суде США, так как эти решения могут существенно повлиять на планы погашения миллионов заемщиков.

После вступления займа в состояние дефолта из-за непогашения в течение 9 месяцев заемщик может столкнуться с несколькими финансовыми последствиями, в том числе ухудшением кредитного рейтинга, что может сделать покупку автомобиля или дома сложной. Кроме того, могут быть удержаны федеральный налоговый возврат или часть зарплаты, и заемщик может лишиться доступа к дальнейшей федеральной помощи в образовании и опциям отсрочки платежей.

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