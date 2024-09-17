После очередного значительного провала в своей кампании Трамп и Харрис возобновили свою политическую деятельность.

Камала Харрис проведет интервью с Национальной ассоциацией черных журналистов в Филадельфии, что станет значительным импровизированным событием для кандидата, которая обычно придерживается своей позиции. Ранее Трамп ошибочно заявил во время беседы с той же группой, что Харрис только недавно стала чернокожей.

Ситуация разворачивается после того, как Секретная служба предотвратила возможную попытку убийства Трампа на его гольф-клубе в Вест-Палм-Бич. Это могло бы стать второй попыткой на жизнь бывшего президента. Этот инцидент может определить, как будет развиваться предстоящая кампания, в частности, для Трампа, который должен посетить мероприятие в Мичигане, чтобы критиковать рекорд Байдена и Харрис в ключевом штате-pendulum.

Трамп в понедельник обвинил Харрис и Байдена в подстрекательстве к последней угрозе его жизни. Он заявил Fox News Digital, что их риторика побуждает его к целям и называет их настоящей угрозой. Он также осудил демократического президента и вице-президента на своем сайте Truth Social.

После первой попытки убийства Байден признал, что было ошибкой побуждать сторонников поставить "мишень" на Трампа, но ни он, ни Харрис не показали признаков отказа от своих предупреждений о рисках, которые представляет Трамп для демократии. Во время дебатов Харрис использовала нападение на Капитолий 6 января 2021 года, беспорядки в Шарлотсвилле и предсказание Трампа о "кровавой бане", если он проиграет, как примеры его опасной риторики.

Демократический вице-президент призвал перейти к этому вопросу во время дебатов, сказав: "Давайте перевернем страницу этого".

Трамп имеет историю воспламеняющей риторики и насильственного образа, что признают некоторые демократы. Представитель Демократической партии Мичигана Дебби Дингл, во время мероприятия по выборам в поддержку кампании Харрис, заявила, что Трамп "разжигает страх и тревогу" среди населения.

Дингл подчеркнула необходимость понять роль Трампа в этом насилии и его эскалации, сказав: "Это насилие должно прекратиться, но мы также должны понять, кто он такой и в какой степени он способствует этому".

Кампания Харрис пыталась избежать обсуждения предполагаемой попытки убийства в политическом контексте в понедельник. Несмотря на утверждение Трампа о том, что предполагаемый стрелок во Флориде был мотивирован их риторикой, мало кто из помощников верил в его слова.

В то время как Байден и Харрис продолжали свои планы после инцидента во Флориде, они продемонстрировали разительный контраст со своим ответом на первую угрозу попытки убийства Трампа летом.

Текущее состояние гонки 2024 года

Ситуация сложная для кампании Трампа, когда первые бюллетени распределяются в то время, когда его первоначальное преимущество уменьшилось, а его преимущество в сборе средств исчезло.

Харрис вышла из последней недели дебатов с преимуществом, с 63% зрителей, посчитавших ее выступление лучше, чем 37% Трампа, согласно опросу CNN, проведенному SSRS.

Для Трампа замаячил красный флаг в воскресенье, когда опрос Des Moines Register/Mediacom Iowa Poll, проведенный Анн Селзер, показал, что его преимущество в Айове сократилось до 47% против 43% Харрис. В июне того же опроса Байден имел преимущество 50% против 32%.

Айова, которую Трамп выиграл с перевесом в 8 процентных пунктов в 2020 году, не считалась конкурентным штатом. Однако опрос отметил увеличение вероятности голосования среди различных групп, склоняющихся к демократам, в том числе женщин, жителей Айовы с высшим образованием, городских жителей и тех, кто моложе 45 лет.

Опрос ABC News и Ipsos, выпущенный в воскресенье, поставил Харрис впереди Трампа по всей стране, с поддержкой 52% среди вероятных избирателей по сравнению с 46% Трампа. Он также выявил явный гендерный разрыв, при котором женщины в целом поддерживают Харрис (55% против 44%), в то время как мужчины-вероятные избиратели разделены поровну (по 49%).

Ответ Трампа в воскресенье

После предполагаемой попытки убийства Трамп провел день, общаясь со своими советниками и союзниками, в том числе во время своего заточения в Trump International Golf Course. Множественные источники сообщают, что Трамп, казалось, был в хорошем расположении духа, даже шутил, что он был "минус два" во время стрельбы и с энтузиазмом комментировал свою хорошо сыгранную "игру в гольф".

Когда его побудили прокомментировать освещение в СМИ предполагаемой второй попытки убийства, Трамп запросил обновления по ситуации. Третий источник подтвердил, что Трамп был твердо убежден в своей победе на выборах в ноябре.

Быстрота реакции Секретной службы на инцидент во Флориде, в отличие от их замедленной реакции во время стрельбы в Батлере, Пенсильвания, была отмечена. Хотя некоторые из окружения Трампа были сначала шокированы, узнав о стрельбе, они быстро были успокоены его безопасностью. Секретная служба быстро проинформировала членов кампании Трампа о ситуации, пока он все еще был в заточении, согласно двум источникам.

Однако способ, которым Трамп переключился на политические нападки после инцидента во Флориде, резко отличался от его первоначального ответа на стрельбу в Пенсильвании.

После стрельбы в Пенсильвании бывший президент призвал к единству, пропустив быстрые политические нападки, которые он делал ранее.

Этот инцидент произошел во время кампании Байдена, когда он боролся, чтобы превзойти свою плохую дебаты в июне. Несколько дней спустя Байден ушел в отставку, Харрис заявила о демократической номинации, и преимущество Трампа исчезло.

Опасения за безопасность Харрис

Недавняя попытка предполагаемого убийства Трампа, которая вызвала широкую бипартийную осуждение политического насилия, кажется, вызывает опасения за безопасность Харрис во время ее кампании.

Ее команда получила советы от многих сторонников и союзников в последнее время, чтобы отказаться от открытых митингов, считая их более сложными в обеспечении безопасности. Озабоченность связана с убеждением, что внутренние мероприятия более управляемы в плане безопасности, согласно источнику.

До сих пор митинги Харриса в основном проходили в помещении, за исключением двух случаев в Висконсине и Нью-Гэмпшире. Мероприятие в Нью-Гэмпшире было особенно открытым, что потребовало установки большого защитного стекла вокруг трибуны. Хотя Outdoor-митинги не были полностью исключены, кампания, как ожидается, продолжит проводить большинство своих мероприятий в помещении, как сообщил источник.

Кампания бдительно избегает любого намека на политизацию предыдущего инцидента. Команда осознает риторику, которая может восприниматься как подстрекательство к насилию против бывшего президента.

На летнем мероприятии кампании в Мичигане, после первой попытки покушения на Трампа, Харрис признала хрупкий баланс, который кампании должны поддерживать в условиях обострения политической риторики.

"В воскресенье вечером наш президент Джо Байден призвал к единству, и единство должно включать в себя веру в то, что хотя история нашей нации отмечена политическим насилием, насилие никогда не приемлемо. Не должно быть места для двусмысленности в этом вопросе", - заявила она на мероприятии.

"Одновременно сущность американской демократии - сущность любой демократии - заключается в яростной конкуренции идей, политики и видения будущего. Так же, как мы должны отвергать политическое насилие, мы также должны приветствовать открытые дискуссии о ставках на этих выборах", - добавила она.

В материале CNN также участвовали Kristen Holmes, Priscilla Alvarez, MJ Lee, Kate Sullivan, Ali Main и Jennifer Agiesta.

В свете интервью Национальной ассоциации черных журналистов Камала Харрис, возможно, обсудит важность ответственного политического дискурса, чтобы избежать разжигающей язык и насильственных образов, которые потенциально могут привести к причинению вреда, ссылаясь на недавние спорные заявления политиков.

В свете обострившихся вопросов безопасности после предполагаемой попытки убийства бывшего президента Трампа кампания Камалы Харрис активно рассматривает возможность проведения большего числа indoor-мероприятий для своих митингов, чтобы усилить меры безопасности, избегая любого намека на политизацию инцидентов.

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