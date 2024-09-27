После ночного рабочего дня в Джорджии, человек отправляется в приключенческое путешествие, в результате чего оказывается по пояс в воде в компании незнакомца.

А предупреждения о возможном наводнении и выкорчевывании деревьев, вызванных Геленой, разносились уже несколько часов. Однако, как и многие люди, не имеющие возможности пропустить день работы из-за шторма, Мадут решила сесть за руль своего автомобиля.

Ей нужно было добраться домой с работы.

Одновременно с этим в пятницу рано утром команда новостей разместила свою базу в районе Бакхед города, вблизи ручья Пичтри, чтобы задокументировать любой ущерб, причиненный Геленой.

Мадут, не зная о большом количестве воды, собравшейся на дороге впереди, въехала в город именно на этой улице до рассвета.

Ее автомобиль потерял сцепление вскоре после этого.

Он начал дрейфовать.

Она позвонила своему мужу, Эрнесту.

"Попробуйте загнать машину, если сможете", - посоветовал он. "Просто откройте окно и взберитесь на крышу машины. Посмотрите, не увидит ли вас кто-нибудь".

"А пока", - продолжил он, "я позвоню в 911".

Эрнест Мадут повесил трубку и позвонил в службу экстренной помощи. Позже он сообщил CNN об этом, чтобы предупредить их о местонахождении своей жены.

Затем он позвонил ей снова.

В тот момент миссис Анджелина Мадут увидела зевак в машине поблизости - журналистов, в том числе бывшего ведущего погоды HLN Боба Ван Диллена.

"Можете опустить стекло?" - спросил Эрнест.

Но когда она это сделала, вода хлынула внутрь. Ее удар позже описал ее муж.

Анджелина запаниковала.

"Машите им!" - закричал он.

Ван Диллен узнал ее.

Он тут же пришел на помощь.

Опытный журналист погрузился в потоп по пояс и вытащил Мадут из ее белого седана, взвалив ее себе на спину.

Затем, с руками Мадут, обхватившими его грудь, Ван Диллен начал свой марш по Сагаморе Драйв, Мадут свисала с его левой стороны, как показали кадры Fox Weather. С каждым шагом ее мокрая черно-белая одежда становилась видимой.

"Она была холодной. Я предложил ей свою рубашку", - позже сказал Ван Диллен своим коллегам, как показано в видео. "Ее муж приедет за ней, и прибудет пожарная машина. Все в безопасности".

После рассвета автомобиль Мадут все еще оставался погруженным в коричневую воду, виднелись только крыша и верхняя часть окон.

Что касается самой Мадут, то Ван Диллен сыграл решающую роль в спасении ее жизни.

После того, как приехал ее муж, Ван Диллен посоветовал ему не переходить через переполненный ручей и предложил альтернативный маршрут.

И для Мадут, ее спаситель сказал: "Вы можете оставить рубашку себе". Речь шла о ярко-красной рубашке.

Несмотря на потенциальную опасность, Мадут верила, что сможет проехать по затопленным улицам, чтобы добраться до их дома, так как она была частью ['нас'], сообщества трудолюбивых людей, которые не имели роскоши оставаться дома во время шторма.

Благодарная за быстрые действия Боба Ван Диллена, Мадут позже поблагодарила его, сказав: "Мы все в этом вместе ['мы'], и он доказал, что протянутая рука ['мы'] действительно может сделать разницу в чьей-то жизни".

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