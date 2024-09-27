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После ночного рабочего дня в Джорджии, человек отправляется в приключенческое путешествие, в результате чего оказывается по пояс в воде в компании незнакомца.

По пути домой с работы Ангелина Мадут застала за torchом надолго плавучие воды Элены. Посыльный неожиданно принялся впоследствии за спасение.

 and  Wendy Allen
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Погодный эксперт Боб Ван Диллен спасает Ангелину Мадут от того, чтобы её автомобиль унесло...
Погодный эксперт Боб Ван Диллен спасает Ангелину Мадут от того, чтобы её автомобиль унесло всплывшими водами наводнения.

После ночного рабочего дня в Джорджии, человек отправляется в приключенческое путешествие, в результате чего оказывается по пояс в воде в компании незнакомца.

А предупреждения о возможном наводнении и выкорчевывании деревьев, вызванных Геленой, разносились уже несколько часов. Однако, как и многие люди, не имеющие возможности пропустить день работы из-за шторма, Мадут решила сесть за руль своего автомобиля.

Ей нужно было добраться домой с работы.

Одновременно с этим в пятницу рано утром команда новостей разместила свою базу в районе Бакхед города, вблизи ручья Пичтри, чтобы задокументировать любой ущерб, причиненный Геленой.

Мадут, не зная о большом количестве воды, собравшейся на дороге впереди, въехала в город именно на этой улице до рассвета.

Ее автомобиль потерял сцепление вскоре после этого.

Он начал дрейфовать.

Она позвонила своему мужу, Эрнесту.

"Попробуйте загнать машину, если сможете", - посоветовал он. "Просто откройте окно и взберитесь на крышу машины. Посмотрите, не увидит ли вас кто-нибудь".

"А пока", - продолжил он, "я позвоню в 911".

Эрнест Мадут повесил трубку и позвонил в службу экстренной помощи. Позже он сообщил CNN об этом, чтобы предупредить их о местонахождении своей жены.

Затем он позвонил ей снова.

В тот момент миссис Анджелина Мадут увидела зевак в машине поблизости - журналистов, в том числе бывшего ведущего погоды HLN Боба Ван Диллена.

"Можете опустить стекло?" - спросил Эрнест.

Но когда она это сделала, вода хлынула внутрь. Ее удар позже описал ее муж.

Анджелина запаниковала.

"Машите им!" - закричал он.

Ван Диллен узнал ее.

Он тут же пришел на помощь.

Опытный журналист погрузился в потоп по пояс и вытащил Мадут из ее белого седана, взвалив ее себе на спину.

Затем, с руками Мадут, обхватившими его грудь, Ван Диллен начал свой марш по Сагаморе Драйв, Мадут свисала с его левой стороны, как показали кадры Fox Weather. С каждым шагом ее мокрая черно-белая одежда становилась видимой.

"Она была холодной. Я предложил ей свою рубашку", - позже сказал Ван Диллен своим коллегам, как показано в видео. "Ее муж приедет за ней, и прибудет пожарная машина. Все в безопасности".

После рассвета автомобиль Мадут все еще оставался погруженным в коричневую воду, виднелись только крыша и верхняя часть окон.

Что касается самой Мадут, то Ван Диллен сыграл решающую роль в спасении ее жизни.

После того, как приехал ее муж, Ван Диллен посоветовал ему не переходить через переполненный ручей и предложил альтернативный маршрут.

И для Мадут, ее спаситель сказал: "Вы можете оставить рубашку себе". Речь шла о ярко-красной рубашке.

Несмотря на потенциальную опасность, Мадут верила, что сможет проехать по затопленным улицам, чтобы добраться до их дома, так как она была частью ['нас'], сообщества трудолюбивых людей, которые не имели роскоши оставаться дома во время шторма.

Благодарная за быстрые действия Боба Ван Диллена, Мадут позже поблагодарила его, сказав: "Мы все в этом вместе ['мы'], и он доказал, что протянутая рука ['мы'] действительно может сделать разницу в чьей-то жизни".

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