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ПолитикаНовостиГермания

После нападения Солинджера остались без ответа многочисленные вопросы.

Во время festivities 'Дня разнообразия' неизвестный нападающий вонзает нож в разных людей, а затем убегает с места происшествия.Police задерживают человека, но выясняют, что он не виновен.

 and  Anthony Ross
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- После нападения Солинджера остались без ответа многочисленные вопросы.

После летального нападения ножом в Солingen официальные лица предоставят подробности расследования и реакции полиции на пресс-конференции сегодня днем. Первоначальные расследования указывают на то, что мужчина, задержанный ранним утром, не является подозреваемым, но он остается под стражей, как сообщают источники в полиции.

Правоохранительные органы в настоящее время разыскивают виновника, который скрылся с места преступления после нападения. Остаются без ответа несколько вопросов, таких как мотив, так как власти еще не предоставили описание подозреваемого.

Происшествие произошло на городском фестивале в пятницу вечером, в результате чего погибли трое человек и восемь получили ранения, пятеро из них тяжелые. Полиция Северного Рейна-Вестфалии квалифицировала это как нападение из-за целенаправленного подхода подозреваемого.

Политики различных партий отреагировали с тревогой. Канцлер SPD Олаф Шольц призвал к суровому наказанию виновного.

Фаэзер осмотрит место преступления с Вюстом и Рёлем

Пресс-конференция, запланированная на 15:00 в Вуппертале, будет проведена представителями прокуратуры Дюссельдорфа, мэром Солingenга Тимо Курцбахом и полицейским президентом Вупперталя Маркусом Рёрлем, как объявила полиция Дюссельдорфа.

В 17:00 федеральный министр внутренних дел SPD Нэнси Фаэзер, премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst и государственный министр Herbert Reul (оба из ХДС) должны прибыть на место преступления в Солинген.

По данным властей, подозреваемый, казалось, без разбора нападал на прохожих, выбирая жертвы случайным образом. Однако Министерство внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии сообщило, что он специально атаковал их шеи. Нет новой информации о состоянии раненых.

Полиция призывает жителей Солингена оставаться бдительными

Подозреваемый смог скрыться в хаосе и страхе после нападения, как сообщает Министерство внутренних дел. Расследователи считают, что это был одиночный нападавший. Полиция продолжает призывать жителей Солингена оставаться бдительными.

Предполагается, что жертвы были участниками фестиваля, посвященного 650-летию Солингена, "Фестиваля разнообразия". Нападение произошло на оживленной рыночной площади Фронхоф, рядом со сценой, установленной для юбилейного фестиваля.

Шольц: Применять закон с полной силой

Канцлер Шольц и другие высокопоставленные чиновники выразили шок. Канцлер описал это как "ужасное преступление". "Мы не можем терпеть такие акты в нашем обществе и никогда не должны привыкать к ним. Мы должны применять закон с полной силой", - сказал политик SPD во время мероприятия в Бранденбурге в Штахнсдорфе.

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, после разговора с мэром Солингена, согласился: "Подозреваемый должен быть предан суду. Мы едины - против ненависти и насилия".

Фаэзер недавно объявила о планах ужесточить контроль над огнестрельным оружием.

Полиция активировала портал для сообщений (www.nrw.hinweisportal.de), где свидетели инцидента могут отправлять фотографии и видео с мобильных телефонов. В то же время город Солинген установил горячую линию для граждан, ищущих пропавших без вести (0212 - 290-2000). Полиция сообщает об увеличении количества запросов от обеспокоенных родственников.

Недавно министр внутренних дел Фаэзер объявила о планах ужесточить правила ношения ножей в связи с ростомknife crime. В общественных местах теперь разрешено носить ножи с клинком длиной до шести сантиметров вместо прежних двенадцати. Будет введен общий запрет на ношение опасных выкидных ножей.

Нападение произошло в Солингене, городе в Германии. На пресс-конференции официальные лица должны обсудить расследование и реакцию в Вуппертале, другом городе Германии.

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