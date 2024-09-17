После нападения на Сумы, около 280 000 человек в настоящее время без электричества.

09:28 Украина:Russians отрубили голову ПОВУполномоченный по правам человека в украинском парламенте сообщает об обезглавливании русскими безоружного украинского военнопленного с заклеенными скотчем руками. "Русские отрубили голову украинскому военнопленному", - заявила уполномоченная, выражая недоверие к зверствам, совершаемым русскими. Сегодня в социальных сетях была опубликована фотография погибшего солдата. Использованный для казни меч имеет надпись "За Курск". Украинские фотографы Константин и Vlada Liberova делятся фотографиями украинских солдат, переживших российское пленение.

09:02 Чеченский командир комментирует наступление на КурскКогда Украина застала Россию врасплох нападением в начале августа в районе границы с Курском, военное руководство России хранило молчание. Однако чеченский командир Апти Алаудинов выразил оптимизм в свой Telegram-канал в первый день наступления: "Давайте оставаться спокойными, поедать попкорн и смотреть, как наши ребята размазывают врага". С тех пор Алаудинов стал главным комментатором наступления на Курск, его заявления продвигаются российскими СМИ. Внимание СМИ возможно только с одобрения высокопоставленных фигур, считают эксперты, опрошенные новостным агентством AFP. Как и чеченский лидер Рамзан Кадыров, Алаудинов, кажется, наслаждается необычной свободой слова. Некоторые даже спекулируют о том, что он может быть потенциальным преемником якобы больного Кадырова.

08:42 Германия выделяет Украине 100 миллионов евро на зимнюю помощьГермания выделяет дополнительные 100 миллионов евро на зимнюю помощь Украине, как объявила федеральный министр иностранных дел Аннелена Баerbock во время встречи в Кишиневе, столице Республики Молдова. "Осень приближается, и зима на горизонте", - заявила Баerbock перед участием в молдавской платформе сотрудничества. Россия, якобы, планирует еще одну "зимнюю войну", чтобы сделать жизнь украинцев как можно более трудной.

08:01 Украина:Russians атакуют энергообъекты в Сумской области с воздухаУкраина сообщает о новой значительной атаке дронов из России. В предыдущую ночь, как сообщается, было сбито 34 из 51 российских дронов, охватывающих пять регионов. Местные власти в северо-восточной области Сумской сообщают, что также были атакованы энергетические объекты. Всего было перехвачено 16 российских дронов, с критически важной инфраструктурой, в том числе системы водоснабжения и больницы, подключены к резервным источникам питания. Команды экстренной помощи в настоящее время проводят ремонтные работы.

07:37 Украина: Россия теряет 1020 солдат за последние 24 часаПо данным украинского Генерального штаба, Россия потеряла 1020 солдат, погибших или раненых, за последние 24 часа. Это увеличивает общее число потерь России с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года до 635 880. За последние 24 часа было уничтожено или повреждено шесть артиллерийских систем и два танка, а также шесть бронетранспортеров и 66 дронов.

07:10 Kyiv Post: Украина атакует военный аэродром РоссииПо данным украинского новостного сайта "Kyiv Post", военный аэродром России в Энгельсе, Саратовская область, был атакован дронами ночью. В отчете представлены видеоролики со взрывами. Как сообщается, на этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики, оснащенные ракетами, которые Россия использует для бомбардировки украинских городов.

06:35 Столтенберг поддерживает дискуссию о дальнобойном оружии для УкраиныУходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает глобальную дискуссию о предоставлении Украине разрешения наносить удары по территории России с помощью западного дальнобойного оружия. "Это решение каждая страна-член принимает самостоятельно, но сотрудничество важно, как мы это делаем", - сказал Столтенберг в интервью британскому радиовещателю LBC. Украина просит своих союзников предоставить это разрешение, чтобы целенаправленно атаковать российские командные центры, аэродромы и инфраструктуру уже несколько недель. Столтенберг выразил обеспокоенность возможным эскалацией конфликта, заявив: "Но я все еще считаю, что наибольший риск - это победа Путина в Украине".

06:13 Meta блокирует RT, российский пропагандистский каналКорпорация Meta, владеющая платформами, такими как Facebook, вводит запрет на распространение российской государственной пропаганды через СМИ, такие как телеканал RT, во всем мире. RT (ранее Russia Today) и связанные с ним организации больше не смогут распространять информацию в приложениях, принадлежащих Meta, таких как Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads. RT уже был заблокирован в ЕС с весны 2022 года из-за кампаний дезинформации, связанных с российским вторжением в Украину. Дополнительную информацию можно найти по этой ссылке:

05:33 Лукашенко освобождает 37 заключенных в БелоруссииАвторитарный лидер Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 37 заключенных. Администрация президента в Минске заявляет, что они были осуждены за "экстремизм", что является обычным обвинением в Белоруссии для обозначения критиков правительства. Среди помилованных - шесть женщин и несколько человек с проблемами со здоровьем. Никаких подробностей о конкретных личностях 37 помилованных не предоставляется. В последние два месяца Лукашенко неоднократно помиловал политических заключенных, которые протестовали против правительства. В середине августа он помиловал 30 политических заключенных, а затем еще 30 в начале сентября. В каждом случае Лукашенко заявлял, что заключенные продемонстрировали раскаяние и просили прощения.

03:11 Доклад ООН: Ухудшение ситуации с правами человека в России Согласно докладу ООН, нарушения прав человека в России растут. Как сообщает Марина Кацарова, специальный докладчик, назначенный Советом ООН по правам человека в 2023 году, существует систематическая, государственная система нарушений прав человека, направленная на подавление гражданского общества и политической оппозиции. Как указано в докладе, критически настроенные по отношению к действиям России против Украины и диссиденты становятся мишенью более агрессивных нападок. Кацарова оценивает, что по крайней мере 1372 политических заключенных были осуждены. Эти активисты прав человека, журналисты и критики войны были арестованы и получили длительные сроки на неосновательных основаниях. В тюрьмах они подвергаются пыткам. Политические заключенные содержатся в изоляции, в то время как другие отправляются в психиатрические клиники. Это лишь известные случаи, как отмечает сотрудник, предполагая, что реальное число может быть выше.

23:24 Швеция возглавит предложенное присутствие НАТО в Финляндии НАТО планирует создать военное присутствие на севере Финляндии, и Швеция может возглавить эту инициативу. Это будет уникальная модель многонациональных сил НАТО, известных как Forward Land Forces (FLF), подобная той, что есть в других странах-членах НАТО, граничащих с Россией. Министр обороны Швеции Паль Йонсон и министр обороны Финляндии Антти Хакканен объявили об этом на пресс-конференции в Стокгольме. Йонсон выражает благодарность за то, что Финляндия выбрала Швецию в качестве "рамки" для этого присутствия. Он считает, что это укрепит общую безопасность НАТО.

В ответ на озабоченность ООН по поводу прав человека Совет президента при Совете ООН по правам человека может созвать внеочередное заседание для обсуждения ухудшающейся ситуации с правами человека в России, призывая Россию уважать международное право и права человека.

В связи с эскалацией tensions и непрекращающимися атаками дронов в Сумах Президент Европейского совета может начать обсуждение с другими лидерами Европы о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи и военной поддержки Украине, стремясь укрепить ее обороноспособность и устойчивость.

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