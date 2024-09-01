После инцидента с ножом в Зигене все шесть пострадавших полностью выздоровели.

После нападения с ножом вблизи городского праздника в Siegen врачи подтвердили, что все пострадавшие стабильны. Об этом объявили совместно прокуратура Siegen и полиция Hagen. Трое мужчин в возрасте 19, 21 и 23 лет получили серьезные ранения в результате нападения с ножом в пятницу вечером.

К сожалению, 32-летняя женщина из Германии атаковала пассажиров в автобусе фестиваля. В результате этого инцидента пострадали, по меньшей мере, шесть человек. Женщина, виновная в этом, известна местным властям. Как сообщает dpa, есть подозрения на психическое расстройство. В субботу был выдан ордер на ее арест по обвинению в покушении на убийство. Расследование этого уголовного дела ведет отдел по расследованию убийств.

Несмотря на арест женщины, все жертвы инцидента в автобусе фестиваля начали Recovery. В свете этого инцидента на будущих городских праздниках будут приняты дополнительные меры безопасности для обеспечения безопасности всех присутствующих.

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