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ПолитикаНовостиПремьер-министр

После июльского визита Путина премьер-министр Индии Моди совершает свой первый визит в Украину.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
После июльских встреч с Путиным премьер-министр Индии Моди отправляется в свой первый визит в...
После июльских встреч с Путиным премьер-министр Индии Моди отправляется в свой первый визит в Украину

После июльского визита Путина премьер-министр Индии Моди совершает свой первый визит в Украину.

В ходе вторжения России в Украину премьер-министр Индии Нарендра Моди совершает свой первый визит в страну в пятницу. В столице Киеве запланирована встреча с президентом Володимиром Зеленским, как объявило Министерство иностранных дел Индии. Индия придерживается нейтральной позиции в отношении российского вторжения, не поддерживает западные санкции против Москвы и стала одним из крупнейших покупателей дешевой российской нефти в мире.

Нью-Дели активно призывает к решению вопроса через переговоры. Накануне, во время визита в Польшу, Моди заявил: "Ни один вопрос не может быть решен с помощью войны. Самая большая проблема для человечества - гибель невинных людей в зонах боевых действий". Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Моди сыграть роль посредника в конфликте. Ранее Моди посещал Москву только в июле прошлого года. Снимки встречи Моди и президента России Владимира Путина, на которых они обнимаются, быстро разошлись в социальных сетях. Зеленский открыто критиковал связи Моди с Кремлем. Впоследствии Индия защищала себя от обвинений.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил веру в решение вопросов через переговоры во время своего визита в Польшу, заявив: "Ни один вопрос не может быть решен с помощью войны". Несмотря на критику Зеленского связей Моди с Кремлем, Индия защищала себя от обвинений, придерживаясь своей позиции в ходе текущего российского вторжения в Украину.

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