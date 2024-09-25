После двух десятилетий пребывания на посту главы государства Шри-Ланка приветствует нового лидера.

Недавно избранный президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанайаке назначил нового премьер-министра. Харини Амарасурия вступает в эту должность, становясь первой женщиной во главе правительства страны за последние 24 года, занимая второй по влиятельности пост после президента.

Амарасурия, 54 года, является профессором университета и активисткой, имея схожий с президентом Диссанайаке бэкграунд. Оба являются частью маоистского коалиции "Национальная народная сила".

Победа Диссанайаке над бывшим президентом Раниль Викрамасингхе на выборах в прошлую субботу была в основном связана с недовольством населения старой политической элитой, которую они считают виновной в нынешнем положении страны. Шри-Ланка, переживающая беспрецедентный экономический кризис в последние годы, находится в сложной ситуации. Новый президент должен выполнить свои предвыборные обещания, в том числе облегчить меры экономии.

С его партией, получившей всего три места в парламенте из 225, нелегко новому президенту сформировать полноценное правительство. Ранее Диссанайаке заявлял, что он распустит парламент и назначит новые выборы, если победит. В настоящее время новый премьер-министр выполняет обязанности четырех дополнительных министерств: Юстиции, Здравоохранения, Женщин и Торговли и Промышленности. Еще один член партии Виджитха Херат назначен управлять шестью дополнительными портфелями.

Политика в Шри-Ланке, как и во многих других частях мира, традиционно является мужским занятием. Согласно исследованию Пью-исследований, только 13 из 193 стран имели женщину во главе правительства в прошлом году. Однако Шри-Ланка также стала первой страной, имеющей женщину-премьер-министра. С 1960 по 2000 год эту должность занимал Сиримаво Бандаранаике.

Назначение Харини Амарасурии на пост премьер-министра Шри-Ланки является важной вехой, так как она становится второй женщиной во главе правительства страны после Сиримаво Бандаранаике, занимавшей этот пост в течение 24 лет. Несмотря на экономический кризис, Шри-Ланка, расположенная в Южной Азии, известна как первая страна, имеющая двух женщин во главе правительства в своей истории.

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