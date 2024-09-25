Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиШри-Ланка

После двух десятилетий пребывания на посту главы государства Шри-Ланка приветствует нового лидера.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
После перерыва в 24 года Шри-Ланка вновь имеет женщину во главе правительства.
После перерыва в 24 года Шри-Ланка вновь имеет женщину во главе правительства.

После двух десятилетий пребывания на посту главы государства Шри-Ланка приветствует нового лидера.

Недавно избранный президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанайаке назначил нового премьер-министра. Харини Амарасурия вступает в эту должность, становясь первой женщиной во главе правительства страны за последние 24 года, занимая второй по влиятельности пост после президента.

Амарасурия, 54 года, является профессором университета и активисткой, имея схожий с президентом Диссанайаке бэкграунд. Оба являются частью маоистского коалиции "Национальная народная сила".

Победа Диссанайаке над бывшим президентом Раниль Викрамасингхе на выборах в прошлую субботу была в основном связана с недовольством населения старой политической элитой, которую они считают виновной в нынешнем положении страны. Шри-Ланка, переживающая беспрецедентный экономический кризис в последние годы, находится в сложной ситуации. Новый президент должен выполнить свои предвыборные обещания, в том числе облегчить меры экономии.

С его партией, получившей всего три места в парламенте из 225, нелегко новому президенту сформировать полноценное правительство. Ранее Диссанайаке заявлял, что он распустит парламент и назначит новые выборы, если победит. В настоящее время новый премьер-министр выполняет обязанности четырех дополнительных министерств: Юстиции, Здравоохранения, Женщин и Торговли и Промышленности. Еще один член партии Виджитха Херат назначен управлять шестью дополнительными портфелями.

Политика в Шри-Ланке, как и во многих других частях мира, традиционно является мужским занятием. Согласно исследованию Пью-исследований, только 13 из 193 стран имели женщину во главе правительства в прошлом году. Однако Шри-Ланка также стала первой страной, имеющей женщину-премьер-министра. С 1960 по 2000 год эту должность занимал Сиримаво Бандаранаике.

Назначение Харини Амарасурии на пост премьер-министра Шри-Ланки является важной вехой, так как она становится второй женщиной во главе правительства страны после Сиримаво Бандаранаике, занимавшей этот пост в течение 24 лет. Несмотря на экономический кризис, Шри-Ланка, расположенная в Южной Азии, известна как первая страна, имеющая двух женщин во главе правительства в своей истории.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На станцииNordbahnhofв Берлине находится памятный сайт, демонстрирующий перечеркнутый звезду...
Политика

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения C 7 октября произошел "рекордный" рост антисемитских настроений, как отмечает комиссар Кляйн. "Голый и наглый антисемитизм во всех его проявлениях" сейчас более распространен, чем когда-либо со времен 1945 года, не только в Германии, но и во всем мире.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Различия в росте государственного долга в разных странах
Политика

Различия в росте государственного долга в разных странах

Различия в росте государственного долга в разных странах Правительства, регионы, муниципалитеты и организации социального обеспечения в Германии в совокупности должны банкам и бизнесу примерно 2,5 триллиона евро. Почти пятая часть этой задолженности приходится на регионы. Несмотря на то, что некоторые области нуждаются в дополнительном займе, другие регионы наблюдали значительное

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Пострадавшее жилье в Ливане после атаки на лидера ракетного командования Хезболлы
Политика

В недавнем событии израильские силы, как сообщается, уничтожили еще одного высокопоставленного лидера "Хезболлы".

В недавнем событии израильские силы, как сообщается, уничтожили еще одного высокопоставленного лидера "Хезболлы". Хизбалла признала гибель одного из своих старших офицеров от рук израильских истребителей в Бейруте. Его назвали "шахидом", отправляющимся в Иерусалим, используя стандартную терминологию для павших бойцов. Ранее израильская армия объявила о смерти этого

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Главу партии ХДС в Тюрингии, Войгта, считают будущим министром-президентом в Эрфурте, но его...
Политика

Парламент Тюрингии, как ожидается, будет полностью функционировать.

Парламент Тюрингии, как ожидается, будет полностью функционировать. В четверг, ландтаг Тюрингии проведет первое заседание для конституционной сессии. Возможный спор может возникнуть, которого хочет избежать председатель ХДС в земле Марио Войт, как он заявил в понедельник вечером в ток-шоу ZDF "Маркус Ланц". После выборов 1 сентября альянс "Альтернатива

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

На станцииNordbahnhofв Берлине находится памятный сайт, демонстрирующий перечеркнутый звезду...
Политика

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения C 7 октября произошел "рекордный" рост антисемитских настроений, как отмечает комиссар Кляйн. "Голый и наглый антисемитизм во всех его проявлениях" сейчас более распространен, чем когда-либо со времен 1945 года, не только в Германии, но и во всем мире.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Сгорбленные плечи могут спровоцировать неприятное напряжение в верхней части спины.
Главные темы

Быстрое восстановление физической структуры в первоначальном положении

Быстрое восстановление физической структуры в первоначальном положении Если внимательно присмотреться к вашему отражению в зеркале, можно заметить, что одно плечо немного выше другого. Это распространенная проблема у многих людей, как отмечает физиотерапевт Александр Сроковский из Баден-Бадена. В течение длительного времени это неравенство может привести к проблемам, вызывая напряжение и боль.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Свободные карты оценки недвижимости: Часто этот бесплатный сервис предлагает убедительные данные о...
Главные темы

Это самые эффективные графики стоимости недвижимости.

Это самые эффективные графики стоимости недвижимости. Заинтересованы узнать стоимость недвижимости в определенных районах? Это вопрос, который волнует многих людей, будь то заинтересованные покупатели или действующие владельцы недвижимости. Некоторые веб-сайты и риелторы предлагают удобный инструмент: карты цен. Эти карты позволяют сделать оценку на основе географического расположения. Карты цен на недвижимость служат

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно