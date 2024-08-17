Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМы

После более чем четырех десятилетий, ДНК-доказательства приводят к аресту в убийстве студента-медсестры

Власти в Остине, Техас, задержали 78-летнего человека, ДНК которого совпала с результатами вскрытия студенческой медсестры, убитой в 1980 году. В соответствии с официальным заявлением правоохранительных органов.

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут

После более чем четырех десятилетий, ДНК-доказательства приводят к аресту в убийстве студента-медсестры

В этой ситуации все не сложилось так, как было запланировано. Вместо этого человек вышел из машины, схватил ее и увез в неизвестном направлении.

Ее безжизненное тело было найдено на следующее утро. Власти объявили, что она подверглась сексуальному насилию, удушению и огнестрельным ранениям, и началось расследование в поисках ее убийцы.

На подходе к 45-летию этого нераскрытого дела произошел значительный прорыв: полиция арестовала 78-летнего человека, чей генетический образец совпал с уликами с вскрытия, согласно пресс-релизу полиции Остина, Техас.

В среду муниципальный суд Остина выдал ордер на арест Дека Брюэра-младшего, обвинив его в убийстве в связи со смертью Вулф. Министерство коррекции Массачусетса уже удерживало его за другие правонарушения.

Переломный момент наступил с тестированием ДНК, согласно отчету полиции.

День, когда она начала учиться на медсестру

Вулф начала посещать школу медсестер Университета Техаса в Остине 9 января 1980 года, согласно записям полиции. Около 10 вечера, направляясь к дому друга, она была похищена примерно в одном квартале от своего дома.

Свидетель рассказал полиции, что машина остановилась, водитель вышел, схватил Вулф, накрыл ей голову курткой и силой затолкал в машину. Пассажирская дверь открылась, но свидетель не смог определить, что делал пассажир во время похищения. Свидетель описал автомобиль как 1970 Dodge Polara.

Тело Вулф было найдено рано на следующее утро в переулке в Остине. Вскрытие показало, что она подверглась сексуальному насилию, удушению и выстрелу. Судебные экспертизы обнаружили доказательства ДНК на месте преступления.

“В течение первого года расследования следователи АПД неустанно проверяли многочисленные версии, расследовали и отслеживали автомобили, соответствующие описанию свидетеля, идентифицировали более 40 человек, представляющих интерес, и допрашивали по крайней мере шестерых подозреваемых, некоторых даже в штате Нью-Йорк”, - говорится в пресс-релизе полиции.

В апреле 2023 года следователи из подразделения АПД по расследованию холодных дел передали образцы ДНК из сексуального насилия в лабораторию Техасского департамента общественной безопасности. В этом году полиция узнала о потенциальном совпадении в системе CODIS (Комбинированная ДНК-система) осужденных преступников, нераскрытых преступлений и пропавших без вести.

Они получили образец ДНК от Брюэра, который признался, что находился в Остине в момент преступления.

“Брюэр воспользовался правом на юридическую консультацию после того, как ему сообщили, что его ДНК была найдена на месте убийства”, - говорится в пресс-релизе полиции.

“На основании совокупности расследования на данный момент муниципальный суд Остина нашел достаточно оснований для выдачи ордера на арест Дека Брюэра-младшего по обвинению в убийстве Сьюзан Лиг Вулф”, - добавляется в нем.

На данный момент подробности о судебном процессе Брюэра и его юридической защите не доступны.

Технологические достижения в области ДНК

Аффилированный с CNN телеканал KEYE-TV поговорил с экспертом по холодным делам о технологических достижениях в области ДНК, которые помогли разрешить многие холодные дела за последние десятилетия.

Возможно, что изначально не хватило ДНК, сказал Майкл Арнтфилд из Западного университета в Онтарио, Канада.

“До недавнего времени с улучшением технологий ДНК требовалось значительное количество ДНК для загрузки в систему для сравнения”, - сказал он.

Телеканал сообщил, что родители Вулф и ее бывшая соседка уже умерли.

В ходе расследования дела Сьюзан Лиг Вулф полиция указала, что они проследили несколько версий и идентифицировали множество лиц, представляющих интерес, в первый год. (из текста)

При повторном рассмотрении дела с помощью современных технологий ДНК следователи из подразделения АПД по расследованию холодных дел нашли потенциальное совпадение в системе CODIS. (из текста)

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету
Политика

Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету

Германия играет жизненно важную роль в украинской борьбе против России. Согласно статье в новостях, возникли опасения по поводу возможного сокращения финансовой помощи. Посол Украины предупреждает.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В Польше существует всеобщее неприятие газопроводов Nord Stream всеми политическими партиями.
Политика

Глава польского правительства выражает сожаление перед лицами, которые инициировали проект "Северный поток".

Глава польского правительства выражает сожаление перед лицами, которые инициировали проект "Северный поток". Лицо, подозреваемое в причастности к взрывам газопроводов "Северный поток", каким-то образом избежало задержания в Польше, несмотря на ордер, выданный немецкими властями. Это вызвало обеспокоенность по поводу степени сотрудничества между польскими и немецкими властями в

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Оператор российской электростанции обращается в Международное агентство по атомной энергии по поводу обстоятельств в Курске.
Политика

Оператор российской электростанции обращается в Международное агентство по атомной энергии по поводу обстоятельств в Курске.

Оператор российской электростанции обращается в Международное агентство по атомной энергии по поводу обстоятельств в Курске. Статус украинских операций в Курской области, в том числе потенциального целевого назначения Курска и атомной электростанции, остается неясным. По сообщениям России, реактор находится под угрозой, и ежедневно звучат сирены воздушной тревоги. Международное агентство по атомной

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.
Панорама

Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.

Не менее 1000 человек якобы приняли участие в палестинской акции протеста, в то время как около 400 сотрудников правопорядка присутствовали. Сборы не были совсем мирными.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету
Политика

Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету

Германия играет жизненно важную роль в украинской борьбе против России. Согласно статье в новостях, возникли опасения по поводу возможного сокращения финансовой помощи. Посол Украины предупреждает.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно