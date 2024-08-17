После более чем четырех десятилетий, ДНК-доказательства приводят к аресту в убийстве студента-медсестры

В этой ситуации все не сложилось так, как было запланировано. Вместо этого человек вышел из машины, схватил ее и увез в неизвестном направлении.

Ее безжизненное тело было найдено на следующее утро. Власти объявили, что она подверглась сексуальному насилию, удушению и огнестрельным ранениям, и началось расследование в поисках ее убийцы.

На подходе к 45-летию этого нераскрытого дела произошел значительный прорыв: полиция арестовала 78-летнего человека, чей генетический образец совпал с уликами с вскрытия, согласно пресс-релизу полиции Остина, Техас.

В среду муниципальный суд Остина выдал ордер на арест Дека Брюэра-младшего, обвинив его в убийстве в связи со смертью Вулф. Министерство коррекции Массачусетса уже удерживало его за другие правонарушения.

Переломный момент наступил с тестированием ДНК, согласно отчету полиции.

День, когда она начала учиться на медсестру

Вулф начала посещать школу медсестер Университета Техаса в Остине 9 января 1980 года, согласно записям полиции. Около 10 вечера, направляясь к дому друга, она была похищена примерно в одном квартале от своего дома.

Свидетель рассказал полиции, что машина остановилась, водитель вышел, схватил Вулф, накрыл ей голову курткой и силой затолкал в машину. Пассажирская дверь открылась, но свидетель не смог определить, что делал пассажир во время похищения. Свидетель описал автомобиль как 1970 Dodge Polara.

Тело Вулф было найдено рано на следующее утро в переулке в Остине. Вскрытие показало, что она подверглась сексуальному насилию, удушению и выстрелу. Судебные экспертизы обнаружили доказательства ДНК на месте преступления.

“В течение первого года расследования следователи АПД неустанно проверяли многочисленные версии, расследовали и отслеживали автомобили, соответствующие описанию свидетеля, идентифицировали более 40 человек, представляющих интерес, и допрашивали по крайней мере шестерых подозреваемых, некоторых даже в штате Нью-Йорк”, - говорится в пресс-релизе полиции.

В апреле 2023 года следователи из подразделения АПД по расследованию холодных дел передали образцы ДНК из сексуального насилия в лабораторию Техасского департамента общественной безопасности. В этом году полиция узнала о потенциальном совпадении в системе CODIS (Комбинированная ДНК-система) осужденных преступников, нераскрытых преступлений и пропавших без вести.

Они получили образец ДНК от Брюэра, который признался, что находился в Остине в момент преступления.

“Брюэр воспользовался правом на юридическую консультацию после того, как ему сообщили, что его ДНК была найдена на месте убийства”, - говорится в пресс-релизе полиции.

“На основании совокупности расследования на данный момент муниципальный суд Остина нашел достаточно оснований для выдачи ордера на арест Дека Брюэра-младшего по обвинению в убийстве Сьюзан Лиг Вулф”, - добавляется в нем.

На данный момент подробности о судебном процессе Брюэра и его юридической защите не доступны.

Технологические достижения в области ДНК

Аффилированный с CNN телеканал KEYE-TV поговорил с экспертом по холодным делам о технологических достижениях в области ДНК, которые помогли разрешить многие холодные дела за последние десятилетия.

Возможно, что изначально не хватило ДНК, сказал Майкл Арнтфилд из Западного университета в Онтарио, Канада.

“До недавнего времени с улучшением технологий ДНК требовалось значительное количество ДНК для загрузки в систему для сравнения”, - сказал он.

Телеканал сообщил, что родители Вулф и ее бывшая соседка уже умерли.

В ходе расследования дела Сьюзан Лиг Вулф полиция указала, что они проследили несколько версий и идентифицировали множество лиц, представляющих интерес, в первый год. (из текста)

При повторном рассмотрении дела с помощью современных технологий ДНК следователи из подразделения АПД по расследованию холодных дел нашли потенциальное совпадение в системе CODIS. (из текста)

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