Посетителям стоит заглянуть в свои кошельки, чтобы отдохнуть на Майорке.

Посетители Майорки должны быть готовы потратить больше на свои летние отпуска уже в следующем году, так как остров борется с хронической проблемой туризма. Местные жители уже много лет жалуются на шумных, пьяных и иногда враждебных туристов. В ответ правительство предложило повысить налог, чтобы решить эту проблему, как объявил президент Марга Прохенс в парламенте.

Во время летних месяцев, с июня по август, экологический туристический налог будет увеличен, а в зимние месяцы, с декабря по февраль, снижен. Цель Прохенс - контролировать поток иностранных туристов в пик летнего сезона. В парламенте она назвала это "стратегией сдерживания", как сообщает "Майорка Цайтунг".

Точная сумма, на которую будет повышен или понижен туристический налог, пока не объявлена президентом Балеарских островов. Более подробная информация будет предоставлена в феврале, когда Прохенс издаст декрет, содержащий дополнительные меры против массового туризма.

Смена фокуса с туризма

Этими мерами правительство Балеарских островов делает первый шаг к переходу от туризма как основного источника доходов. Прохенс объявила на этой неделе о своих планах возглавить инициативы по пересмотру экономической модели. Она рассматривает возможность стимулирования науки и искусственного интеллекта, поощрения реиндустриализации на Балеарских островах и большего внимания к энергетическому переходу.

В свой второй год на посту президента Прохенс также планирует решить проблемы дефицита воды и нехватки жилья на Майорке. Она объявила о планах инвестировать в образование, но не предоставила дальнейших подробностей о своих стратегиях достижения этих целей.

Другие секторы, такие как наука и искусственный интеллект, могут получить больше внимания и финансирования в рамках предлагаемой смены экономической модели.Government aims to reduce its reliance on tourism revenue with this change in focus.

Читайте также: