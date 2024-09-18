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ПолитикаНовостиФранцузский

Посетителям нужно быть готовыми к повышению тарифов на поездки в парижском метро.

Проездной на один день стоит 29.90 Евр.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Пассажиры должны подготовиться к более высоким тарифам при использовании парижского метро.
Пассажиры должны подготовиться к более высоким тарифам при использовании парижского метро.

Посетителям нужно быть готовыми к повышению тарифов на поездки в парижском метро.

Посетителям Парижа следует приготовиться к более дорогим билетам на метро и общественный транспорт с начала следующего года. Авторитеты транспортной системы в Париже упрощают свою тарифную структуру, что приводит к росту цен для некоторых популярных у туристов билетов. Однако местные пригородные пассажиры, как правило, увидят более низкие цены. Валери Пекресс, президент региона Иль-де-Франс, руководящая общественным транспортом, сообщила об этом в интервью "Le Parisien", заявив: "Только туристы почувствуют на себе повышение цен, так как билеты в аэропорт и Paris Visite станут дороже."

Единый проездной билет между аэропортами и центром города теперь будет стоить 13 евро, независимо от того, выберите ли вы автобус или метро. Самый дешевый вариант, который в настоящее время стоит 10,30 евро, будет увеличен.

Популярные дневные или многоразовые туристические проездные теперь будут действительны во всем Париже, а не только в центре города, но по более высокой цене. Ранее дневной проездной в центр города стоил 13,95 евро; в будущем он будет стоить 29,90 евро, но будет действителен во всем регионе, включая аэропорты.

Кроме того, цена на один билет увеличится с 2,15 евро до 2,50 евро, что позволит добраться до отдаленных районов, таких как дворец Версаля.

Увеличение стоимости билетов на метро и общественный транспорт в Париже, в основном затрагивающее туристов, включает в себя увеличение цены на единый проездной билет между аэропортами и центром города, который теперь стоит 13 евро. С другой стороны, французские туристы все еще могут найти доступные варианты в своем местном пригородном сообщении, так как они, как правило, видят более низкие цены.

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