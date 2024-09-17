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Посетители фестиваля в Мюнхене возлагают надежды на изменение погоды, когда начнется Октоберфест.

Однако в течение долгого времени выпадение значительных осадков было однозначно постоянным

 and  Max Becker
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Посетители фестиваля в Мюнхене возлагают надежды на изменение погоды, когда начнется Октоберфест.

Неопределенность окружает вопрос о появлении нового шатра с пивом. После нескольких дней непрерывных дождей жители Мюнхена держат пальцы скрещенными в надежде на лучшую погоду, чтобы она совпала с началом Октоберфеста в субботу. В прошлом году мероприятие было испорчено плохой погодой, что привело к рекордному числу посетителей - 7,2 миллиона человек. Владельцы таверн и шоумены надеются на повторение великолепной атмосферы. "Мирный Виен", - провозгласит мэр Мюнхена Дитер Райтер (СДПГ) в шатре Шоттенхаммель поздно днем после первого удара по бочке пива - традиционный ритуал. Как и положено по традиции, энтузиасты Октоберфеста будут считать количество ударов, необходимых мэру, чтобы правильно ударить по бочке, но никто не ошибался уже несколько лет. Два удара, и пиво хлынет в Мюнхене. В 2023 году было разлито 6,5 миллионов литров пива.

В этом году спрос на мирный Виен стал еще более актуальным из-за текущих событий. Это либо конфликт в Украине, либо повышенный риск атак, который вызвал повышенную бдительность команды безопасности Октоберфеста. В связи с мировой известностью Виен может стать целью для атак.

Недавно произошедший ножевой инцидент в Солingen, в результате которого погибли трое человек, спровоцировал дискуссии о более строгих проверках. Город нанял дополнительные силы безопасности для управления потоком людей на Терезиенвизе. Это дополняет existing security strategy. Несмотря на правовые сложности более жесткой меры, такой как полный досмотр всех посетителей, будет усилена полицейская видеонаблюдение на территории. Важно отметить, что запрет на курение марихуаны останется в силе, несмотря на частичную легализацию каннабиса в Баварии.

Начиная с этого года, растущий спрос на мирный Виен очевиден из-за текущих глобальных событий и повышенных вопросов безопасности. Несмотря на частичную легализацию каннабиса в Баварии, запрет на курение марихуаны на Октоберфесте будет продолжать действовать, начиная с церемонии открытия.

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