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Попытки сблизить два лагеря: партия Макрона предлагает "план действий для французов"

 and  Yaroslav Smith
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Президент Макрон выступает за грандиозную коалицию после парламентских выборов
Президент Макрон выступает за грандиозную коалицию после парламентских выборов

Попытки сблизить два лагеря: партия Макрона предлагает "план действий для французов"

Месяц спустя после французских парламентских выборов попытки сближения различных политических фракций медленно набирают обороты. Глава президентской партии "Возрождение" Стефан Сежурне предложил "План действий для французов" в письме другим партийным лидерам. Как объявил Сежурне в X, письмо адресовано "республиканским партиям", что suggeriruet, что политик, который также является министром иностранных дел, обращается ко всем партиям, кроме ультраправой "Национального собрания", возглавляемой Мариной Ле Пен, и леворадикальной "Франции непокорённой".

Сежурне призвал преодолеть прошлые разногласия и предложил сотрудничать по семи приоритетным направлениям, в том числе в сфере общественных услуг в области здравоохранения и образования, окружающей среды и безопасности. Вместо того чтобы устранять разногласия, он предложил преодолеть их, чтобы способствовать действиям. Ранее сообщалось, что Люси Кастес, предпочтительная кандидатка левых на пост премьер-министра, также написала депутатам, предлагая сотрудничество.

На внеочередных парламентских выборах левоцентристский альянс "Новый народный фронт" неожиданно вышел на первое место. Центристские силы президента Эмманюэля Макрона заняли второе место, а "Национальное собрание" - третье. Однако ни одна из фракций не имеет абсолютного большинства в Национальной ассамблее, что является необычным для Франции и осложняет формирование правительства.

Макрон неоднократно призывал к созданию коалиции от социалистов до консерваторов. Однако левое крыло, состоящее из Левой партии, коммунистов, социалистов и зелёных, считает, что мандат на формирование правительства принадлежит им.

Партия Макрона, в частности президентская партия "Возрождение", возглавляемая Стефаном Сежурне, пытается наладить сотрудничество с другими партиями, за исключением ультраправой "Национального собрания" и леворадикальной "Франции непокорённой". Несмотря на то, что партия Макрона заняла второе место на последних парламентских выборах, ни одна из партий не имеет абсолютного большинства в Национальной ассамблее, что делает формирование правительства сложной задачей.

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