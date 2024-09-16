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Попытка убийства Трампа: Маск удаляет противоречивое заявление о Х

После получения достаточной дисциплины, он лучше понимает последствия.

 and  Carmen Simpson
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Попытка убийства Трампа: Маск удаляет противоречивое заявление о Х

После сообщений об attempted assassination attempt на республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, Илон Маск удалил пост со своей цифровой платформы X, который вызвал разговоры. Инцидент произошел во Флориде в воскресенье, когда Маск опубликовал пост на X, обращаясь к президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис: "И никто не пытается убить Байдена/Харрис". Он сопроводил свой комментарий размышляющим смайликом.

Пост Маска, поддерживающий Трампа, был реакцией на вопрос пользователя X "DogeDesigner", который спросил: "Почему они хотят убить Дональда Трампа?". Маск eventually удалил свой комментарий. Разные пользователи X истолковали пост Маска как призыв к насилию против Байдена и демократического кандидата в президенты Харрис. Даже сторонники Маска на X призвали его пересмотреть свой пост.

Маск позже признал свою ошибку. "Даже если я что-то шучу перед группой, это не значит, что это смешно для публикации на X", - сказал он. В последующем посте Маск, который ранее получил предложение о правительственной должности от Трампа после его возможной победы в ноябре, заметил: "Оказывается, шутки не так уж и смешны, когда люди не понимают контекст".

Позже Маск прокомментировал на X alleged assassination attempt на Трампа, поддерживая теории о причастности СМИ или правительства США. Охранники бывшего президента открыли огонь по вооруженному человеку, спрятавшемуся в кустах возле гольф-клуба Трампа во Флориде в воскресенье. Подозреваемый сбежал, но later был арестован.

Небольшой assassination attempt на Трампа произошел всего два месяца назад во время предвыборного мероприятия в Пенсильвании. Один из зрителей погиб, а двое других получили serious ранения. Убийцу в итоге нейтрализовал снайпер Secret Service.

В свете опыта Маска с backlash, он, вероятно, дважды подумает, прежде чем делать подобные спорные заявления в будущем. Несмотря на initial humor, который он нашел в ситуации, Маск признал необходимость осторожности при публикации на X.

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