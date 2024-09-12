Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.

Сразу после выборов 2020 года юридический процесс начал движение со скрипом через федеральные суды в Вашингтоне, округ Колумбия, где рассматривались споры Трампа о гражданской неприкосновенности от судебных преследований президента. Интересно, что дело теперь передано судье федерального суда Таня Чуткан, которая ведет дело о подрыве выборов против Трампа.

Однако дело начинает проявлять признаки прогресса.

Это дело имеет значительные последствия для будущих выборов, поскольку избиратели просят федерального судью ввести судебный надзор, требующий от Трампа, его кампании и Республиканского национального комитета получения предварительного одобрения перед участием в деятельности, связанной с пересчетами, сертификацией или аналогичными пост-выборными действиями. Кроме того, они запрещены от запугивания избирателей, работников избирательных участков и других выборных должностных лиц.

Если истцы выиграют дело, они получат мощное средство сдерживания против потенциального запугивания и преследования избирателей со стороны республиканцев, поскольку Трамп и его сторонники заявляют о своих намерениях снова подорвать результаты выборов.

Вид судебного надзора, запрошенный избирателями, не является чем-то новым для Республиканской партии. Фактически, ГОП была под судебным надзором в течение большей части 1980-х годов до 2017 года, что запрещало практики, которые могли запугивать или дискриминировать черных избирателей.

Адвокат Раджив Парих, представлявший Демократическую партию в течение значительной части длительного дела против РНК, которое привело к истекшему судебному надзору, подчеркнул важную роль судов в предотвращении предполагаемого запугивания избирателей, свидетельствовавшегося на выборах 2020 года.

"Независимо от того, какую цель вы преследуете - исключить группу или запугать кого-то, если ваши действия имеют последствия, то суду как беспристрастному судье решать, является ли это уместным или нет", - отметил Парих.

В юридическом процессе лежат утверждения черных избирателей в Мичигане о том, что сотрудничество ответчиков в 2020 году привело к незаконному лишению их избирательных прав и других избирателей в "больших metropolitanских районах с большими черными избирательными популяциями" через "препятствование работе по подсчету голосов, предъявление необоснованных возражений во время пересчета и попытки заблокировать сертификацию результатов выборов через запугивание и принуждение избирательных должностных лиц и волонтеров".

По словам истцов, ответчики нарушили Закон о праве на голосование 1965 года и Закон о Ку-Клукс-Клане, принятый во время Реконструкции для борьбы с насилием белых супремацистов и позволяющий гражданам предъявлять судебные иски против лиц, которые насилием, запугиванием или угрозами препятствуют участию в выборах в США.

Адвокаты Трампа и РНК потребовали отказать в иске, утверждая, что любые якобы вредные действия были защищенной политической деятельностью.

"Это просто очевидная попытка подавить политическую диссидентскую деятельность и подавить политическую речь", - заявил адвокат Трампа и кампании в прошлом году. "Даже если все утверждения правдивы, Трамп и его кампания просто участвовали в обычной политической речи во время значительного политического конфликта".

Чуткан еще не вынесла никаких существенных решений по делу. Ее назначили на судебный процесс случайным образом в октябре прошлого года, несколько месяцев после того, как она начала вести уголовное дело против Трампа, возбужденное специальным прокурором Джеком Смитом.

Месяцы спустя она подчеркнула необходимость некоторого прогресса в гражданском деле, поскольку страна готовилась к президентским выборам.

"Оно висит уже давно. В какой-то момент бездействие фактически лишает истцов их права", - сказала Чуткан на слушании в конце ноября.

Иск, известный как "Мичиганская организация прав помощи для малоимущих против Трампа", требует tanto судебного надзора за выборами, как и компенсации за якобы причиненный ущерб вокруг выборов 2020 года. Однако в последнее время истцы запросили разрешение отказаться от требований о компенсации, чтобы избежать затяжной дискуссии о том, может ли Трамп избежать ответственности, утверждая, что его действия во время предыдущих выборов защищены иммунитетом президента.

В недавнем ходатайстве адвокаты черных избирателей заявили, что отказ от спора об иммунитете позволит делу продвинуться быстрее, учитывая приближающиеся выборы 2022 года.

Истекший судебный надзор, под которым находился РНК в течение почти четырех десятилетий, возник из спора между республиканцами и Демократическим национальным комитетом о якобы запугивании избирателей в большинстве черных районов Нью-Джерси во время выборов 1981 года.

Предложенный судебный надзор в Вашингтонском деле отличается от предыдущего судебного надзора по ряду аспектов. Во-первых, он будет применяться к ГОП и непартийным избирателям, а не к двум политическим партиям. Во-вторых, предыдущий судебный надзор в основном касался наблюдения за голосованием, в то время как новый проект направлен на защиту tanto избирателей, как и работников выборов, которые были целями союзников Трампа в 2020 году, когда они распространяли ложь о легитимности выборов.

"В этой напряженной и опасной атмосфере, двадцать процентов избирательных должностных лиц планируют уйти до выборов 2024 года, главным образом из-за нападок политических лидеров. Тридцать процентов должностных лиц знают об одном или нескольких избирательных работниках, которые уже уволились из-за опасений за свою безопасность, увеличения угроз или запугивания", - говорится в иске.

Парих предположил, что запрашиваемый судебный надзор будет особенно важен в колеблющихся штатах, таких как Джорджия и Пенсильвания, где республиканские юристы могут целенаправленно атаковать районы с высокой популяцией избирателей-миноритов.

В настоящее время эксперты в области права отмечают, что Закон о Ку-Клукс-Клане не подвергался значительному судебному разбирательству. Однако некоторые истцы начали использовать этот закон, чтобы предъявлять обвинения против Трампа и его сторонников в связи с их действиями во время выборов 2020 года или для получения компенсации от лиц, участвующих в право-wing политическом насилие.

Директор Клиники избирательного права в Гарвардской школе права Рут Гринвуд отметила, что уникальной чертой Вашингтонского дела является его попытка использовать Закон о Ку-Клукс-Клане в его первоначальном качестве.

Гринвуд далее пояснила, что черные избиратели стремятся создать суд, где можно быстро подавать иски, если подобные инциденты произойдут в 2024 году.

Недавно в Вашингтоне были возбуждены дела в соответствии с другими разделами закона 1871 демократическими чиновниками и офицерами Капитолийской полиции против Трампа и его союзников после нападения на Капитолий 6 января 2021 года.

Еще одним известным примером применения этого закона является дело консервативных активистов Джейкоба Вольфа и Джека Беркмана, признанных виновными в своей кампании по подавлению голосования чернокожих избирателей в ходе выборов 2020 года. Федеральный судья установил, что их действия нарушают закон о ККК, Закон о праве на голосование и другие законы, что привело к выплате штрафа в размере 1 миллиона долларов.

Одним из наиболее примечательных последствий недавнего применения этого закона стало решение федерального суда в Чарлзвилле, Виргиния. Неонацисты и организаторы и участники белых supremacist, участвовавшие в ралли "Единство правых" в 2017 году, были оштрафованы на миллионы долларов за причинение страданий контрпротестующим, в том числе тем, кого сбил автомобиль. Однако апелляционный суд later ограничил сумму компенсации, подлежащую выплате истцам, примерно до 2 миллионов долларов.

На этой неделе в федеральном суде в Остине рассматривается дело, в котором представители кампании Байдена-Харрис утверждают, что были травмированы "Трамп-поездом", который окружил их кампанию на шоссе в Техасе. Судья, рассматривающий это дело, разрешил применить закон о ККК.

Кейтлин Поландц из CNN внесла вклад в этот отчет.

В контексте данного текста, вот два предложения, содержащие слово "политика" и вытекающие из представленной информации:

Дело, о котором идет речь, "Мичиганская организация прав на социальное обеспечение против Трампа", имеет значительные Implications для будущих выборов, так как оно поднимает вопросы о границах политической речи и роли судов в предотвращении запугивания избирателей во время выборов.

Кроме того, это дело вызвало дискуссии в политических кругах о возможности усиления надзора судов за выборами, что, по мнению некоторых, может изменить политический ландшафт, в частности, в колеблющихся штатах с высокой долей избирателей-minorities.

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