Попытка прокурора отменить смертный приговор заключенному в камере смертников Марселласу Уильямсу в Миссури была отклонена.

В январе прокуратура Сент-Луиса под руководством Весли Белла выдвинула утверждение, что ДНК-анализ орудия убийства мог оправдать Энтони Уильямса в убийстве Фелиции Гейл в 1998 году, которое произошло в ее собственном доме.

Однако это утверждение рассыпалось в конце марта из-за новых ДНК-тестов, показавших, что орудие убийства было неправильно обработано, загрязняя доказательства, которые должны были оправдать Уильямса, и делая более сложным для него доказать свою невиновность.

"Нет оснований для суда, чтобы решить, что Уильямс невиновен", - отметил судья Брюс Ф. Хилтон в своем решении в четверг, "и такой суд не был проведен. Уильямс виновен в убийстве первой степени и приговорен к смертной казни".

Этот вопрос поднимает вопрос о возможности того, что невиновный человек может быть приговорен к смерти, врожденный недостаток в системе смертной казни. С 1973 года по крайней мере 200 человек, приговоренные к смертной казни, были оправданы впоследствии, с четырьмя такими случаями в Миссури, сообщает Центр информации о смертной казни.

Эта история все еще разрабатывается и будет обновляться по мере необходимости.

Несмотря на трудности, с которыми сталкивается Энтони Уильямс, дело привлекло внимание общественных организаций, с американскими организациями, призывающими пересмотреть доказательства и возможное повторное тестирование. Поддержка этих организаций служит напоминанием о важности обеспечения справедливости, не только для Уильямса, но и для всех граждан США, проходящих через систему уголовного правосудия.

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