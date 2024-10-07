Поощрение для лиц, получающих пособие, которые сохраняют полную занятость в течение года.

Министерство экономики называет это "пустым юмором", но Федеральное министерство экономики рассматривает это как стимул: Individuals, получающие базовое пособие по безработице, которые найдут стабильную работу на срок не менее года, получат вознаграждение в размере 1000 евро. Цель состоит в том, чтобы предотвратить раннее возвращение в систему социального обеспечения.

Федеральная администрация предлагает стимул в размере 1000 евро для тех, кто получает базовое пособие по безработице и удерживает социально застрахованную работу в течение не менее года. В среду кабинет министров утвердил это изменение в закон об обновлении страхования по безработице и продвижении занятости, как сообщает Федеральное министерство экономики сегодня.

Этот стимул направлен на "стимулирование принятия регулярных, долгосрочных трудовых отношений" и помощь длительно безработным в "успешном выходе из государственной базовой поддержки по безработице", объяснило Министерство экономики. Он также должен служить "противостоянием высоким ставкам вывода переводов при приеме на работу с базовой поддержки по безработице". В противном случае работа с более низкой зарплатой может быть менее привлекательной из-за высоких вычетов из базовой поддержки по безработице, детского пособия и жилищной помощи.

Министерство признало, что этот вопрос "трудно решить в рамках текущего законодательства". Стимул предлагает жизнеспособное решение. Бюджет государства и федеральный бюджет также получат "существенную экономию затрат" за счет избежания выплат пособий и сбора дополнительных налогов и взносов.

Идея, якобы поддержанная всеми тремя партнерами по коалиции

Газета "Бильд" сообщила, что стимул "был разработан" министром экономики Робертом Габеком от "Зеленых". Однако Министерство это опровергло. На самом деле, это совместный проект федерального правительства в рамках инициативы по росту. Первоначальная концепция этого предложения была разработана Институтом исследований занятости (IAB) Федерального агентства занятости. Во время переговоров по инициативе роста идея была поддержана и сформирована всеми тремя партнерами по коалиции. "Федеральное правительство таким образом выравнивается с текущими исследованиями на рынке труда", - заявило Министерство.

Однако идея встретила сопротивление со стороны политиков внутри "светофора" коалиции. Социальный эксперт "Зеленых" Франк Бсирске сказал "Бильду", что не считает стимул необходимым. "Большинство получателей базовой поддержки по безработице примут работу, если представится возможность". Бюджетный эксперт FDP Франк Шэффлер заявил: "Этот проект бессмысленный. Расходы уже растут сейчас. Стимул должен быть отменен в немецком парламенте".

Генеральный секретарь ХСС Мартин Хубер раскритиковал стимул в размере 1000 евро в "Бильде", назвав его "пустым издевательством над теми, кто работает стабильно годами". Коалиция "светофор" угрожает социальному согласию и подливает масло в огонь.

Несмотря на критику ХСС, называющую это "пустым юмором", федеральная администрация видит этот стимул в размере 1000 евро как стратегический ход, чтобы побудить получателей базовой поддержки по безработице искать стабильную работу. Я не буду лгать, этот стимул может сделать перспективу низкооплачиваемой работы более привлекательной из-за снижения вычетов из пособий.

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