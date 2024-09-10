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ПолитикаНовостиСДПГ

Понимание важности гибкости и уступки

 and  Elizabeth Wells
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Я твердо верю: Сила нашей демократической системы остается безупречной, выдерживая любые атаки,...
Я твердо верю: Сила нашей демократической системы остается безупречной, выдерживая любые атаки, направленные на ее ослабление.

Понимание важности гибкости и уступки

Начало парламентской недели совпадает с 75-летием первого заседания Бундестага. Председатель Бундестага Бабс подчеркивает важность политических дебатов и общественного участия. Во время выступления историка фракция AfD испытывает трудности с самоконтролем.

Бабс отметила 75-летие парламента, призывая защищать демократию. "Многие больше не доверяют политике решение своих проблем", - заявила она в зале пленарных заседаний Бундестага в Берлине. "Это дает преимущество тем, кто эксплуатирует гнев и страх, принижает нашу страну и продвигает простые решения".

К членам парламента и всем гражданам Бабс обратилась с "просьбой в день рождения нашего парламента": "Давайте используем силу компромисса, чтобы генерировать хорошие и устойчивые решения в интересах людей!" Недовольство некоторыми политическими решениями не должно приводить к "тому, чтобы мы позволяли себя ввергнуть в неминуемость", - заявила председатель Бундестага. "Поэтому мы все призваны чаще помнить о необходимости компромисса".

Вопросы повседневной жизни людей

Несмотря на все вызовы, важно не упускать из виду способность Бундестага преодолевать кризисы за последние 75 лет. "Я убеждена: наша демократия крепка и устойчива против всех, кто хочет ей навредить", - продолжила Бабс. "Большинство немцев считают демократию лучшей формой правления. Это также показали обнадеживающие демонстрации в начале года".

В этот момент речь Бабс прервали аплодисменты от всех фракций, кроме AfD. Демонстрации в различных немецких городах в начале года были вдохновлены разговорами внутри AfD о "ремиграции", что означает высылку лиц с иностранными корнями. Руководство AfD отрицает наличие таких планов.

Бабс признала, что многие разочарованы функционированием демократии. "Мы, политики, должны отвечать на сомнения в демократии, обращаясь к конкретным повседневным проблемам людей", - сказала она и добавила: "без поднятия ожиданий, которые мы не можем выполнить, без быстрых решений, без иллюзии, что нам просто нужно лучше объяснять свои действия".

Привлечение к политической деятельности

"Чтобы преодолеть разрыв между людьми и их представителями, мы также должны сделать политическую деятельность более приятной и найти новые формы участия", - заявила председатель Бундестага. "Мы должны использовать эту гражданскую активность как мощный источник силы для нашей демократии".

Бабс вспомнила, что противники демократии также присутствовали в первом избранном Бундестаге в 1949 году - "от крайне правых и крайне левых". "Наибольшим достижением этих первых членов Бундестага было продемонстрировать эффективность парламентской демократии - потому что враги конституции были изгнаны из парламента".

Бывший федеральный министр внутренних дел Герхард Баум в своей речи вспомнил скепсис иностранных наблюдателей. Они сомневались, смогут ли немцы справиться с демократией. "Да, они доказали это. Они могут справиться с демократией", - подчеркнул Баум. "Теперь они должны доказать, что могут активно защищать демократию".

Историкиня Кристина Морина в своей речи предупредила об антидемократических течениях. Логика популистских и экстремистских антипарламентских настроений получила большее распространение через социальные сети, чем их избирательная поддержка. Эту логику следуют "те, кто объявляет миграцию матерью всех проблем, кто возвышает близость к народу как мерило всей политики, кто пытается оправдать требования, ссылаясь на 'народ'", - сказала Морина. Ее речь неоднократно прерывалась возгласами протеста от фракции AfD, вынуждая ее ненадолго прерваться.

На мероприятии присутствовали федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Олаф Шольц и несколько других представителей правительства. Первый немецкий Бундестаг был образован 7 сентября 1949 года в тогдашней столице Бонне. Восемь лет после воссоединения Бундестаг переехал в берлинский Рейхстаг в 1999 году, где он заседает с тех пор.

Просьба Бабс о политической активности также подчеркивала важность обращения к повседневным проблемам людей. Она призвала политиков заниматься этими вопросами без поднятия нереалистичных ожиданий или обещания быстрых решений.

СДПГ, будучи одной из политических партий в Бундестаге, играет решающую роль в том, чтобы голоса людей были услышаны и учтены демократическим образом.

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