Понимание Дня 25 сентября: События в Тель-Авиве, влияние шторма Хелен, вопросы секретной службы, ситуация с помощью Украине, анализ стоимости наркотиков

Вот что вам нужно понять, чтобы Оставаться в курсе и продвигаться вперед со своим днем

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1. Тель-Авив

Военные Израиля пресекли запуск баллистической ракеты сегодня, близ своего главного коммерческого центра, Тель-Авива, осуществленный «Хезболлой». Это, похоже, первая баллистическая ракета, запущенная боевиками в сторону Израиля, что свидетельствует о значительном обострении напряженности между двумя сторонами. «Хезболла» заявила, что цель — штаб-квартира «Моссада» «в поддержку нашего стойкого палестинского народа в Газе» и «в защиту Ливана и его народа». Первые сообщения указывают на отсутствие немедленных жертв или ущерба после перехвата. С начала конфликта между Израилем и палестинской боевик группой ХАМАС в октябре прошлого года «Хезболла» запустила множество ракет и дронов из Ливана в направлении северного Израиля.

2. Шторм Хéléne

Жители Флориды готовятся к Хéléne, быстро набирающему силу тропическому шторму, который может превратиться в сильный ураган сегодня. Хéléne, как ожидается, обрушится на побережье Флориды — возможно, в районе Большого изгиба — поздно вечером в четверг и может стать самым сильным штормом, обрушившимся на США за последний год. Это будет четвертый ураган, поразивший США в 2023 году, и пятый, затронувший Флориду с 2022 года. Более 20 миллионов человек по всей Флориде и до южных Аппалачей получили предупреждение о наводнении. Район Большого изгиба особенно уязвим для наводнения; ожидается, что высота волн может достичь 15 футов. Изучите трекер штормов CNN чтобы увидеть прогнозируемый путь Хéléne.

3. Секретная служба

Сенат единогласно поддержал законопроект во вторник, гарантирующий, что бывший президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис получат тот же уровень защиты Секретной службы, что и действующий президент. Республиканец Рик Скотт из Флориды представил законопроект в Сенат после того, как Палата представителей единогласно проголосовала за него, 405-0. Теперь он переходит на стол президента Джо Байдена для подписания. Секретная служба находится под пристальным вниманием Конгресса после двух предполагаемых попыток убийства Трампа, первая из которых произошла 13 июля на митинге в Пенсильвании, а вторая — 15 сентября на гольф-клубе «Трамп Интернэшнл» во Флориде. Новый отчет показал, что ошибки агентов Секретной службы во время первой попытки были «предсказуемыми, предотвратимыми» и что несколько проблем, признанных комитетом, «остаются нерешенными» в агентстве.

4. Помощь Украине

США планируют объявить о миллиардах долларов поддержки Украины в ближайшие дни, обеспечив финансирование до его истечения, после того как Конгресс не включил продление помощи в свой временный законопроект о финансировании, чтобы сохранить работу правительства. Лидеры Конгресса были вынуждены исключить этот язык из законопроекта о финансировании из-за внутреннего сопротивления в ГОП Палаты представителей и их глубоких разногласий по вопросу финансирования Украины. После того, как законопроект о финансировании пройдет через Палату представителей, Сенат может утвердить его позже сегодня или в четверг — в тот же день, когда президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Капитолий США. Зеленский должен выступить перед Генеральной Ассамблеей ООН сегодня в Нью-Йорке, где собрались мировые лидеры, чтобы обсудить глобальные проблемы и продемонстрировать приоритеты своих стран.

5. Цены на лекарства

Во время слушаний с CEO Novo Nordisk по поводу цены на его блокбастеры против диабета и похудения, Ozempic и Wegovy, сенатор Берни Сандерс из Вермонта заявил, что приблизительно 40 000 человек умирают ежегодно в США, если компания не сделает лекарства более доступными. Это было последнее в серии слушаний, которые Сандерс провел с CEO фармацевтических компаний о стоимости лекарств в США, которые обычно намного выше — часто в несколько раз дороже — чем в других богатых странах. Сандерс отметил, что розничная цена на четырехнедельный курс Ozempic составляет $969 в США, в то время как в Канаде он стоит $155, а в Германии — $59. Аналогичным образом, розничная цена Wegovy составляет $1349 в США, но в Дании она стоит $186, в Германии — $140, а в Великобритании — $92, сказал он.

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