Помощник вице-президента коммерческого банка выразил опасения по поводу возможной закрытия отделений UniCredit

Если УниКредит, могущественный итальянский банковский гигант, захватит контроль, Уве Тшаге, член наблюдательного совета Коммерцбанка и председатель совета сотрудников, ожидает радикальных сокращений. Тшаге заявил: "Мы ожидаем значительного сокращения физических отделений". Что касается намерений УниКредита приобрести Коммерцбанк, Тшаге выразил свое неодобрение, сказав: "Мы не хотим этого".

УниКредит, второй по величине банк Италии, в настоящее время владеет примерно 21% акций второго по величине публично торгуемого банка Германии, Коммерцбанка. Таким образом, итальянцы станут крупнейшим единственным акционером в банке Франкфурта, обойдя немецкое федеральное правительство, которое по-прежнему удерживает около 12%.

Этот сценарий, возможно, приведет к значительным изменениям в Коммерцбанке. Озабоченность Тшаге по поводу контроля УниКредита может привести к снижению числа физических отделений.

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