Польский правительственный чиновник предлагает сбить российские самолеты в украинском воздушном пространстве.

Сикорский, министр иностранных дел Польши, считает, что Польша должна сбивать российские дроны и самолеты, приближающиеся к ее воздушному пространству с территории Украины, даже до того, как они войдут в польское воздушное пространство. Он высказал это мнение в интервью "Финансовому времени" (FT).

В отличие от позиции НАТО, где риск эскалации конфликта через прямое взаимодействие с российскими силами считается слишком высоким, Сикорский выступает за такие действия. НАТО до сих пор отказывается сбивать российские дроны и ракеты над Украиной и отклоняет просьбу Киева о создании зоны, свободной от полетов, над страной.

В интервью FT Сикорский заявил: "Я считаю, что если враждебные самолеты летят в наше воздушное пространство, это будет законным актом самообороны. Потому что, как только они войдут, есть реальный риск, что кто-то пострадает от обломков". Каждый член НАТО несет ответственность за защиту своего воздушного пространства, независимо от своего членства в НАТО.

Однако заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил: "Конечно, мы уважаем право каждого союзника обеспечивать свою национальную безопасность. Но в НАТО мы всегда координируем свои действия перед тем, как предпринять какие-либо шаги, которые могли бы повлиять на нас всех", - сказал он. Польша регулярно консультируется со своими союзниками по этому вопросу.

На прошлой неделе польская армия зафиксировала неопознанный летающий объект, вошедший с территории Украины, согласно данным радара. Как сообщает агентство PAP, передавая информацию от военного ведомства, высота и скорость объекта указывали на то, что это был российский боевой беспилотник Shahed иранского производства, используемый против Украины.

Российские ракеты неоднократно нарушали польское воздушное пространство во время атак на Украину. В 2022 году в результате взрыва ракеты в восточной Польше погибли два человека. В этом случае ракетой оказалась украинская зенитная ракета, отклонившаяся от курса.

В свете позиции Сикорского несколько польских министров также выразили поддержку перехватке входящих российских дронов и самолетов с территории Украины, рассматривая это как законный акт самообороны в собственном воздушном пространстве. На встречах НАТО польские министры подчеркивали необходимость коллективных действий по защите воздушного пространства каждого члена, отмечая, что каждая нация несет суверенную ответственность за охрану своего воздушного пространства в соответствии с международным правом.

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