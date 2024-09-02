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ПолитикаНовостиМинистры

Польский правительственный чиновник предлагает сбить российские самолеты в украинском воздушном пространстве.

Усиленная военная деятельность России

 and  Grigoriy Williams
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Различные жители Украины в Польше выбрали волонтерский корпус, как заявил министр иностранных дел...
Различные жители Украины в Польше выбрали волонтерский корпус, как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Польский правительственный чиновник предлагает сбить российские самолеты в украинском воздушном пространстве.

Сикорский, министр иностранных дел Польши, считает, что Польша должна сбивать российские дроны и самолеты, приближающиеся к ее воздушному пространству с территории Украины, даже до того, как они войдут в польское воздушное пространство. Он высказал это мнение в интервью "Финансовому времени" (FT).

В отличие от позиции НАТО, где риск эскалации конфликта через прямое взаимодействие с российскими силами считается слишком высоким, Сикорский выступает за такие действия. НАТО до сих пор отказывается сбивать российские дроны и ракеты над Украиной и отклоняет просьбу Киева о создании зоны, свободной от полетов, над страной.

В интервью FT Сикорский заявил: "Я считаю, что если враждебные самолеты летят в наше воздушное пространство, это будет законным актом самообороны. Потому что, как только они войдут, есть реальный риск, что кто-то пострадает от обломков". Каждый член НАТО несет ответственность за защиту своего воздушного пространства, независимо от своего членства в НАТО.

Однако заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил: "Конечно, мы уважаем право каждого союзника обеспечивать свою национальную безопасность. Но в НАТО мы всегда координируем свои действия перед тем, как предпринять какие-либо шаги, которые могли бы повлиять на нас всех", - сказал он. Польша регулярно консультируется со своими союзниками по этому вопросу.

На прошлой неделе польская армия зафиксировала неопознанный летающий объект, вошедший с территории Украины, согласно данным радара. Как сообщает агентство PAP, передавая информацию от военного ведомства, высота и скорость объекта указывали на то, что это был российский боевой беспилотник Shahed иранского производства, используемый против Украины.

Российские ракеты неоднократно нарушали польское воздушное пространство во время атак на Украину. В 2022 году в результате взрыва ракеты в восточной Польше погибли два человека. В этом случае ракетой оказалась украинская зенитная ракета, отклонившаяся от курса.

  1. В свете позиции Сикорского несколько польских министров также выразили поддержку перехватке входящих российских дронов и самолетов с территории Украины, рассматривая это как законный акт самообороны в собственном воздушном пространстве.
  2. На встречах НАТО польские министры подчеркивали необходимость коллективных действий по защите воздушного пространства каждого члена, отмечая, что каждая нация несет суверенную ответственность за охрану своего воздушного пространства в соответствии с международным правом.

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