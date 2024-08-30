Польская администрация стремится облегчить процесс получения аборта.

Администрация Польши планирует упростить процедуру прерывания беременности по медицинским показаниям. Министерство здравоохранения планирует выпустить инструкции для медицинских работников в пятницу, которые позволят рекомендации врача, например кардиолога или психиатра, служить достаточным основанием для проведения легального аборта в клинике. В этом случае выполняющий процедуру врач не будет нести уголовную ответственность.

Министр здравоохранения Изabela Leszczyna заявила, что большинство врачей и больниц не следуют действующим правилам, разрешающим ранние аборты по медицинским показаниям, и вместо этого часто требуют дополнительные мнения, в результате чего время уходит.

Согласно действующему законодательству в Польше, аборты разрешено делать только в случае, если беременность является результатом уголовных деяний, таких как изнасилование или инцест, или если она угрожает жизни или здоровью женщины. Во всех других случаях медицинские работники или лица, оказывающие помощь при аборте, могут быть приговорены к трем годам тюремного заключения. Женщина сама не подлежит наказанию. В 2020 году суд, назначенный предыдущей правящей партией "Закон и справедливость" (PiS), отменил правило, разрешающее аборты из-за серьезных и необратимых пороков развития плода, что вызвало массовые протесты по всей стране.

Текущее правительство, возглавляемое премьер-министром Дональдом Туском, обещало разрешить аборты до 12-й недели беременности. Однако соответствующий законопроект не смог получить необходимого большинства в парламенте. В результате правительство пытается найти альтернативные способы облегчить доступ к абортам. "Если мы не можем открыть двери в парламенте, мы откроем маленькие ворота", - заявил Туск.

Новые правила, когда они вступят в силу, позволят медицинским работникам использовать свои рекомендации, такие как от кардиолога или психиатра, в качестве достаточного основания для проведения легальных абортов по медицинским показаниям, тем самым увеличивая доступ к таким процедурам. Несмотря на то, что действующие правила разрешают ранние аборты по медицинским показаниям, многие врачи и больницы часто требуют дополнительные мнения, что приводит к задержкам.

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