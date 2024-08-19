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ПолитикаНовостиПольша

Польша занимается борьбой с распространением вредных золотых водорослей.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Польша участвует в сражении, чтобы ограничить расширение вредной Золотой водоросли.
Польша участвует в сражении, чтобы ограничить расширение вредной Золотой водоросли.

Польша занимается борьбой с распространением вредных золотых водорослей.

Следуя за обнаружением множества погибших рыб в притоках Одера, польские чиновники пытаются ограничить распространение вредной золотой водоросли с помощью химикатов. В последнее время в определенном участке Глейвицкого канала, который соединяется с Одером, в соответствии с заявлением Министерства климата и окружающей среды, применялись контролируемые дозы перекиси водорода.

Предварительные данные показывают, что использование перекиси водорода разрушает клетки золотой водоросли и снижает количество водорослей до 99,9%.

Однако введение перекиси водорода является лишь временным решением, согласно министру окружающей среды Паулине Хенниг-Клоске. "Наша цель, конечно, состоит в том, чтобы минимизировать загрязнение, попадающее в резервуар, Глейвицкий канал и Одер". Польша в настоящее время разрабатывает стратегию, в основном направленную на снижение уровня солей от горных работ.

За последние две недели польские власти изъяли в общей сложности 77 тонн погибших рыб из Глейвицкого канала и резервуара Дзиержно-Дуже. Министерство окружающей среды охарактеризовало это как местную экологическую катастрофу. Лето 2022 года было отмечено массовой гибелью рыб в Одере. Эксперты из Германии и Польши пришли к выводу, что токсическое воздействие цветения золотой водоросли, в частности Prymnesium parvum, скорее всего, было причиной гибели рыб.

Глейвицкий канал, построенный в 1939 году и имеющий длину 41 километр, соединяет Верхнесилезский город Глейвиц (Гливице) с Одером. Прошлым летом здесь также было найдено большое количество погибших рыб. Власти приняли решение о дополнительном насыщении воды кислородом.

Успешное снижение количества клеток золотой водоросли в Глейвицком канале с помощью перекиси водорода является значительным достижением в польских экологических усилиях по борьбе с вредным цветением водорослей в притоках Одера. Несмотря на этот прогресс, Польша остается приверженной долгосрочным стратегиям, таким как снижение уровня солей от горных работ, для защиты экосистемы Одера и его притоков.

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