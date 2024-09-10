Польша выражает обеспокоенность по поводу стратегий защиты границ Германии.

Германия рассматривает возможность временно восстановить пограничный контроль на всех девяти своих сухопутных границах с соседними странами-членами ЕС. Однако не все соседние страны согласны с этим планом. Например, Польша решительно возражает и ищет сотрудничества с другими заинтересованными сторонами, чтобы разработать коллективные действия.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил свое несогласие, описав предложение немецкого правительства усилить пограничный контроль как неподходящее. По словам Туска, соглашение о Шенгене фактически приостанавливается.

Туск предложил, что Польше не нужны дополнительные ограничения на их границе, а нужна более существенная помощь со стороны таких стран, как Германия, в охране и защите внешних границ ЕС. Премьер-министр указал на контекст на польской границе с союзником России, Белоруссией.

Туск также объявил о планах провести срочные консультации с другими заинтересованными странами в ближайшие часы в ответ на ожидаемые правительственные решения в Германии.

Конец переговоров

Высказывания Туска также противоречили призывам ХДС, которая принадлежит к той же Европейской народной партии (ЕНП). Лидер ХДС Фридрих Мерц объявил в понедельник, что переговоры с Туском и другими главами правительств ЕНП ведутся для продвижения более строгой пограничной безопасности, в том числе с отказом в приеме беженцев.

Однако после нескольких предполагаемых исламистских атак в Германии, начавшихся во вторник днем, федеральное правительство Германии вело переговоры о ужесточении миграционной политики. Тем не менее, ХДС и ХСС прекратили переговоры с правительством Германии о едином подходе к вопросам беженцев и миграции из-за недостаточных предложений по отказу от пограничных ограничений, представленных администрацией, как заявил главный переговорщик Союза Торстен Фрай.

С другой стороны, Австрия, чей канцлер также принадлежит к ЕНП, отвергла требования ХДС. "Австрия не примет ни одного человека, отвергнутого Германией", - заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер (ОВП) газете "Фрайнкфуртер Allgemeine Zeitung". "Нет места для переговоров". Он приказал главе Федеральной полиции Австрии не проводить никаких операций по приему.

Файзер приказывает провести проверки на всех границах

Министр внутренних дел Германии Наancy Файзер отдала распоряжение о временных проверках на всех сухопутных границах Германии с понедельника, чтобы лучше управлять нелегальными въездами. Дополнительные проверки, запланированные на 16 сентября, будут действовать в течение шести месяцев. Кроме того, Файзер объявила, что федеральное правительство разработало план по отказу от беженцев на границе, превышающий текущие параметры. Подробности остаются неизвестными на данный момент.

С октября 2023 года stationary checks уже действуют на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. Они были продлены и теперь продлятся до 15 декабря. Проверки на границе между Германией и Австрией, введенные из-за нерегулярной миграции, действуют с сентября 2015 года. Новые проверки, непосредственно на границе, затрагивают сухопутные границы с Францией, Денишкой, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.

ХДС, возглавляемая Фридрихом Мерцем, выступала за более строгую пограничную безопасность, включая возможный отказ в приеме беженцев, в переговорах с Туском и другими главами правительств Европейской народной партии. Однако Швейцария, в отличие от Австрии, отвергла требования ХДС, с министром внутренних дел Герхардом Карнером, заявившим: "Австрия не примет ни одного человека, отвергнутого Германией".

Несмотря на временные пограничные проверки, инициированные министром внутренних дел Германии Наancy Файзер, граница между Швейцарией и Германией остается незатронутой, так как stationary checks действуют с октября 2023 года. Правительство Швейцарии придерживается своей позиции по контролю границ, в отличие от некоторых других стран ЕС, которые согласились на временные пограничные проверки.

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