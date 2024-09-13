Польша выделила Intel 1,8 миллиарда долларов, чтобы стимулировать строительство производственного объекта в окрестностях Вроцлава

Интел, американский производитель чипов, получит от Польши грандиозные $1.8 миллиарда (приблизительно €1.6 миллиарда) для строительства завода по производству полупроводников вблизи Вроцлава. Это государственное финансирование было одобрено Еврокомиссией, как объявил министр цифровых технологий Польши Криштоф Гавковский в прошлую пятницу. Ожидается, что оплата за этот проект будет произведена к 2026 году. Как заявил заместитель министра Дарюш Стандерски, есть оптимизм, что контракт с Интелом будет подписан к концу года, что запустит строительство завода.

В прошлом году Интел представил инициативу вложить $4.6 миллиарда в завод, расположенный в Миекине, в 20 километрах от Вроцлава. На новом сайте будут производиться и тестироваться полупроводники. Министерство цифровых технологий Польши приветствовало это как "самое крупное прямое иностранное инвестирование в Польшу на данный момент".

Кроме того, Интел планирует инвестировать миллиард долларов в Германию. Мегапроизводственный комплекс должен быть построен в Магдебурге. По данным Федерального министерства экономики Германии, инвестиции составят €17 миллиардов. Правительство в целом согласилось оказать помощь в этом проекте, но точная сумма еще не уточнена.

Тем не менее, уже в начале августа Интел объявил о сокращении своей глобальной рабочей силы на 15% из-за финансовых трудностей. Компания не стала комментировать, будет ли это сокращение применяться к ее инвестиционным планам в Германии или Польше.

В соответствии со своей предыдущей инициативой, Интел также планирует производить и тестировать полупроводники на новом заводе в Польше, инвестируя $4.6 миллиарда в Миекину, недалеко от Вроцлава. После строительства завода по производству полупроводников Интела в Польше с помощью ЕС сектор производства страны, как ожидается, увидит значительный рост.

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