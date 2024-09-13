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Польша выделила Intel 1,8 миллиарда долларов, чтобы стимулировать строительство производственного объекта в окрестностях Вроцлава

 and  Elizabeth Wells
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Польша выделяет 1,8 миллиарда долларов США Интелу на строительство завода по производству...
Польша выделяет 1,8 миллиарда долларов США Интелу на строительство завода по производству полупроводников près Вроцлава

Польша выделила Intel 1,8 миллиарда долларов, чтобы стимулировать строительство производственного объекта в окрестностях Вроцлава

Интел, американский производитель чипов, получит от Польши грандиозные $1.8 миллиарда (приблизительно €1.6 миллиарда) для строительства завода по производству полупроводников вблизи Вроцлава. Это государственное финансирование было одобрено Еврокомиссией, как объявил министр цифровых технологий Польши Криштоф Гавковский в прошлую пятницу. Ожидается, что оплата за этот проект будет произведена к 2026 году. Как заявил заместитель министра Дарюш Стандерски, есть оптимизм, что контракт с Интелом будет подписан к концу года, что запустит строительство завода.

В прошлом году Интел представил инициативу вложить $4.6 миллиарда в завод, расположенный в Миекине, в 20 километрах от Вроцлава. На новом сайте будут производиться и тестироваться полупроводники. Министерство цифровых технологий Польши приветствовало это как "самое крупное прямое иностранное инвестирование в Польшу на данный момент".

Кроме того, Интел планирует инвестировать миллиард долларов в Германию. Мегапроизводственный комплекс должен быть построен в Магдебурге. По данным Федерального министерства экономики Германии, инвестиции составят €17 миллиардов. Правительство в целом согласилось оказать помощь в этом проекте, но точная сумма еще не уточнена.

Тем не менее, уже в начале августа Интел объявил о сокращении своей глобальной рабочей силы на 15% из-за финансовых трудностей. Компания не стала комментировать, будет ли это сокращение применяться к ее инвестиционным планам в Германии или Польше.

В соответствии со своей предыдущей инициативой, Интел также планирует производить и тестировать полупроводники на новом заводе в Польше, инвестируя $4.6 миллиарда в Миекину, недалеко от Вроцлава. После строительства завода по производству полупроводников Интела в Польше с помощью ЕС сектор производства страны, как ожидается, увидит значительный рост.

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