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Польша воспринимает введение немецких пограничных контролей как "номинализацию шенгенского идеала".

 and  Max Becker
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Польша воспринимает введение немецкого контроля на границе как сигнал к кончине духа Шенгена.
Польша воспринимает введение немецкого контроля на границе как сигнал к кончине духа Шенгена.

Польша воспринимает введение немецких пограничных контролей как "номинализацию шенгенского идеала".

Польша считает, что введение Германией пограничного контроля на всех своих внешних границах создает напряжение в отношениях между странами. "Мы не получили никакого предварительного уведомления", - заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевич журналу "Штерн" в пятницу. "Мы не были осведомлены о решении до того, как немецкий министр внутренних дел объявил об этом публично". Бартошевич утверждал, что это был странный способ ведения отношений с соседями.

Он также сказал: "Удивлять соседей подобными решениями неправильно. Так не поступают с союзниками". Бартошевич назвал введение пограничного контроля "концом духа Шенгена", имея в виду европейский регион, где обычно неограниченно передвигаются люди и товары.

С немецкой стороны нет признаков напряженности в отношениях с Польшей. "Я не вижу никакой напряженности", - сказал в пятницу в Берлине представитель правительства Германии Штефан Хайбestreит. Планируются обсуждения политики миграции с европейскими партнерами Германии, в том числе с Польшей. Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) также находится в контакте с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Представитель МИД подчеркнул: "Мы очень тесно сотрудничаем с новым польским правительством".

Пограничный контроль на всех сухопутных границах Германии начнется в понедельник и будет действовать в течение шести месяцев. Однако пограничный контроль с Польшей действует с прошлого октября, как объяснило в пятницу Министерство внутренних дел Германии, и был введен "в тесном сотрудничестве" с Польшей. "Ничего не изменится" для страны, согласно министерству. Расширение, которое начнется в понедельник, в основном затронет западные и северные границы Германии.

Наконец, Бартошевич опроверг утверждения в "Штерне", что Польша играла роль в саботаже двух газопроводов "Северный поток". "Нет никаких доказательств, что мы каким-либо образом поддерживали эту группу", - заявил он. "Вместо того чтобы жаловаться на их разрушение, немцы должны подумать о причинах их строительства в первую очередь".

Заместитель министра иностранных дел Польши выразил свою озабоченность, заявив: "Введение Германией пограничного контроля представляет собой 'Конец духа Шенгена', подразумевая ограничение свободного передвижения, характерного для Шенгенского региона". После этого Бартошевич продолжил: "К сожалению, эта ситуация приводит нас к 'Конец дороги' в наших текущих отношениях с Германией, если не будет принят более сотруднический подход".

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