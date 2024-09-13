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Польша обвиняет бывших членов Европарламента в предполагаемой коррупции

 and  Alex Stellmacher
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Польша обвиняет бывших членов Европарламента в предполагаемой коррупции

Польская прокуратура расследует бывшего еврокомиссара Рышарда Чарнецкого, известного члена правящей партии «Право и справедливость» (PiS), и его супругу в связи с подозрениями в мошенничестве. Их проверяют на предмет возможного участия в коммерческом подкупе, коррупции и отмывании денег, сообщил представитель офиса в Катовице.

Чарнецкого и его жену арестовали в среду, но позже выпустили под залог. Расследование сосредоточено на нерегулярностях, связанных с частным университетом Collegium Humanum, который обвиняется в выдаче дипломов.

Согласно польским СМИ, политики PiS получили степени магистра делового администрирования в этом университете по ускоренной программе. Ректор и несколько других лиц сейчас под следствием.

По словам прокурора, Чарнецкий предложил использовать свое влияние в Министерстве иностранных дел с апреля 2019 года по октябрь 2023 года, чтобы помочь университету открыть филиал в Узбекистане. В обмен, якобы, он получил около 21 000 евро от администрации университета. Чтобы замаскировать платеж, его жене якобы дали фиктивную работу там. Чарнецкий и его жена отвергают эти обвинения. Если их признают виновными, им может грозить до 10 лет тюрьмы.

В 2020 году Европейское управление по борьбе с мошенничеством (OLAF) уже расследовало Чарнецкого по другому делу. С 2009 по 2013 год он подал заявки на общую сумму 203 167 евро в качестве члена Европарламента в категории «расходы на поездки». Позже он был вынужден вернуть 104 000 евро парламенту. Это дело все еще рассматривается в Польше. Чарнецкий продолжает отрицать эти обвинения.

Несмотря на продолжающееся расследование, Чарнецкий и его жена остаются активными в польской политике, часто посещая мероприятия и встречи в партии PiS.

Попытки экстрадировать Чарнецкого в Нидерланды, где он мог бы предстать перед судом по другому делу, провалились из-за польского законодательства.

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