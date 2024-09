Польша готовится к 20:35.

Польша подписывает крупные военные контракты на сумму почти два миллиарда злотыхПольское правительство планирует заключить соглашения на сумму "приблизительно два миллиарда злотых" (около 470 миллионов евро), как заявил министр обороны Владysław Косиняк-Камыш. В среду он объявил о значительном соглашении на сумму почти 1,1 миллиарда злотых с испанской компанией, предположительно, для систем наблюдения за аэропортами. Более подробной информации не приводилось. Ранее, во вторник, были подписаны контракты в сферах военной логистики и связи.

20:01 АЭС в Запорожье снова под угрозой отключенияРуководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность возможной катастрофой на украинской АЭС в Запорожье. Ситуация остается напряженной после новых столкновений вблизи станции, сказал он в Киеве перед визитом на станцию, которая находится под российским контролем с начала войны. "Станция снова на грани отключения. Мы уже опасались этого в прошлом. Отключение электроэнергии означает отсутствие охлаждения. Отсутствие охлаждения может привести к катастрофе." По данным украинского оператора энергосистемы Энергоатом, снабжение электроэнергией станции было нарушено в понедельник в результате обстрела российской артиллерией. Если будет повреждена еще одна линия электропередачи, может возникнуть чрезвычайная ситуация с серьезными последствиями.

19:27 Российская атака на военную базу в Полтаве привела к жертвамУкраинская армия сообщает о жертвах в результате ракетного удара России по военной базе в центре Украины, в городе Полтава. Расследование начато для проверки принятых мер по обеспечению безопасности персонала, а также будут усилены меры безопасности военных объектов. Удар по Полтаве унес жизни не менее 50 человек и ранил 271, что делает его самой смертоносной одиночной атакой России на украинские цели в этом году.

19:03 Кремль усиливает пропаганду в российских школахЭксперты ожидают значительного увеличения государственной пропаганды в российских школах с началом нового учебного года. Доля времени обучения, отводимая на "пропаганду кремлевских взглядов", предположительно, удвоится в этом году до около 1300 часов, согласно данным оппозиционно настроенной платформы российских журналистов "Агентство". Лидер Кремля Владимир Путин неоднократно призывал раннее прививать детям патриотизм и делать это решительно. Образование критическому мышлению не поощряется. "Агентство" сообщает, что оценило общее количество часов в школе, посвященных продвижению кремлевской точки зрения по различным вопросам, от истории до украинской войны и консервативных семейных и социальных ценностей. Доля этих часов в расписании может варьироваться в зависимости от класса, но более 1300 из 11 000 часов в школе могут быть использованы для пропаганды, согласно расчетам платформы.

18:14 Уволен глава украинского оператора энергосистемыГлава украинского оператора энергосистемы Укрэнерго уволен. Совет директоров государственной компании проголосовал за его увольнение в понедельник, как объявил председатель совета директоров Владимир Кудрыцкий в Facebook. Sources suggest that the reason for his termination is his inability to defend the Ukrainian power grid from Russian attacks. Кудрыцкий опровергает это и ссылается на принятые им меры безопасности. Он утверждает, что стал жертвой кампании в СМИ, направленной на дискредитацию компании, и что архитектором этой кампании являются те, кто хочет захватить контроль над Укрэнерго. Однако Кудрыцкий не называет имен.

17:39 Несколько членов украинского правительства подали в отставкуНесколько членов украинского правительства подали в отставку. Среди них - министр стратегических индустрий Олександр Камышин, который курировал производство оружия внутри страны во время конфликта с Россией. Камышин заявил, что останется вовлеченным в сектор обороны, но в другой роли. По словам спикера парламента, также подали в отставку министр юстиции Денис Малюська и министр окружающей среды Руслан Стрелец.

17:18 Количество жертв в Полтаве растетУкраинские власти сообщают, что ракетный удар России по Полтавской области унес жизни не менее 47 человек. Два ракеты поразили здание в региональной столице Полтаве, использовавшееся Военным институтом связи, как подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. Более 200 человек получили ранения.

17:04 Шольц встречается с освобожденным критиком Кремля Кара-МурзойКанцлер Германии Олаф Шольц встретился в Берлине с критиком Кремля Владимиром Кара-Мурзой, освобожденным из российского плена. "Я высоко ценю стойкость и непоколебимую приверженность Кара-Мурзы демократическому будущему России", - написал политик от СДПГ в X. "Мы способствовали его освобождению в результате обмена пленными в августе, и сегодня у нас была возможность провести подробную беседу". Кара-Мурза является одним из более чем 20 заключенных, освобожденных в начале августа в результате исторического обмена пленными между Россией и западными странами, в том числе Германией.

16:16 Россия может строить massive defensive structures for Kerch BridgeAccording to the British intelligence agency, Russia is preparing for another attack on the Kerch Bridge, which links Russia to the occupied Crimea. Russia has deployed barriers made of floating and sunken barges, laid sea mines, and installed smoke generators to conceal the bridge's vision. The number of air defense systems has also increased. Moreover, construction is underway on a structure adjacent to the bridge. It might be an additional single-lane bridge or possibly a barrier to protect against the explosive payloads of Ukrainian sea drones.

15:52 Минобороны Украины представило новый бронетранспортер "Кхорунжий"Министерство обороны Украины представило новый бронетранспортер (БТР) для Вооруженных сил Украины. "Кхорунжий", что означает "Боевой знаменосец" и был военным чином в казачьих армиях, разрабатывался некоторое время. Один прототип был замечен в действии на передовой в феврале прошлого года. Недавнее объявление, скорее всего, приведет к отправке на передовую гораздо большего количества единиц - долгожданное и местное производство обновление для потребностей в оборудовании Вооруженных сил Украины.

15:38 Эстония и Литва осудили Монголию за прием ПутинаЭстония и Литва осудили Монголию за прием российского президента Владимира Путина. "Решение правительства Монголии встречать его с красными коврами вместо задержания серьезно подрывает Международный уголовный суд и международную правовую систему", - сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в Таллине. "У Монголии была возможность внести вклад в прекращение российской войны в Украине, но она этого не сделала". Его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис назвал это "неприемлемым", что правительство Монголии проигнорировало ордер на арест, выданный Международным уголовным судом против Путина. "Это еще один пример ослабления международной правовой системы", - сказал он, как сообщает агентство BNS в Вильнюсе.

14:57 Начался суд над предполагаемым французским "шпионом", задержанным в РоссииВо вторник в Москве начался суд над французским сотрудником неправительственной организации, обвиняемым в нарушении закона о "иностранных агентах" России. Суд постановил, что подсудимый, Лоран Виниер, должен оставаться под стражей как минимум до февраля следующего года. Виниер работал в качестве специалиста по России и бывшему Советскому Союзу в Центре гуманитарного диалога (ЦГД), неправительственной организации, специализирующейся на посредничестве в конфликтах, и был арестован в Москве в июне.

14:27 Германия планирует предоставить Украине еще шесть систем ПВО IRIS-TПо данным источников в сфере безопасности, Германия планирует предоставить Украине еще шесть систем ПВО IRIS-T SLM. Недавно министр обороны Германии Грегор Гайлес подтвердил, что федеральное правительство также закупает еще шесть таких систем для Вооруженных сил Германии.

13:58 СМИ: российский вертолет Ми-8 потерпел авариюРоссийские СМИ сообщают о еще одном инциденте с российским вертолетом Ми-8. По данным Алексея Цыденова в Telegram, aircraft совершил "жесткую посадку" в 85 километрах от города Иркутск, leicht verletzt zwei Personen. Search and rescue operations are underway. Six people were on board the helicopter. The helicopter was reported missing after communication was lost at the border between the Republic of Buryatia and the Irkutsk region, as reported by Ria Novosti.

13:34 Целый: 41 убитых и 180 раненых в результате российского удара по ПолтавеВ результате ракетного удара России по центральному украинскому городу Полтаве погибли 41 человека, сообщает президент Владимир Зеленский. По его словам, более 180 человек ранены. Удар пришелся на район возле школы и соседней больницы. Здание Института связи частично разрушено. "По имеющейся у нас информации, противник использовал две баллистические ракеты", - сообщает Министерство обороны Украины. "Время между тревогой и прибытием смертоносных ракет было таким коротким, что люди оказались в укрытии в момент эвакуации". Спасателям удалось спасти 25 человек - одиннадцать из них были извлечены из завалов.

13:12 Инсайдеры: США близки к соглашению о поставках дальнобойных ракет УкраинеИнсайдеры сообщают, что США близки к соглашению о поставках дальнобойных ракет Украине, которые теоретически могут достичь глубоких районов России. Однако украинскому правительству придется ждать несколько месяцев, прежде чем ракеты поступят в их распоряжение, так как США еще предстоит решить технические вопросы, сообщают несколько американских инсайдеров. Ожидается, что решение будет объявлено осенью. Речь идет о ракетах "Joint Air-to-Surface Standoff Missile" (JASSM), то есть о крылатых ракетах воздушного базирования с средней и большой дальностью. Они могут быть запущены с самолетов по наземным целям. Поставка JASSM Украине существенно расширит ее стратегические возможности и даст преимущество над Россией.

12:43 Россия осудила известного физика за разработку гиперзвуковых ракетМосковский суд приговорил известного физика к 15 годам заключения в исправительной колонии за "измену Родине". Это последний случай, когда ученого обвиняют в разглашении государственных секретов. 57-летнего мужчину обвиняют в разработке российских гиперзвуковых ракет, как сообщают российские новостные агентства. Двое его коллег также были арестованы по подозрению в измене. Троица из Института теоретической и прикладной механики (ИТАМ) в Новосибирске является одной из почти десятка ученых, которых в последние годы обвиняли в измене за работу над этой технологией. 57-летнего мужчину, по сообщениям, арестовали в августе 2022 года. Мужчины "обвиняются в очень серьезных преступлениях", - сообщают источники в сфере безопасности.

12:15 Торговля России с Индией резко возрослаТорговый оборот между Россией и Индией почти удвоился в прошлом году, согласно словам Анатолия Попова, заместителя председателя правления Сбербанка России, который сообщил об этом агентству Reuters. Объем торговли между двумя странами достиг примерно $65 миллиардов в 2023 году. Основной причиной этого роста является то, что Индия стала значительным импортером российской нефти после введения западных санкций из-за вторжения России на Украину. "В 2022 году интерес российских компаний к индийскому рынку существенно вырос, так как этот рынок является альтернативой", - заявил Попов. "В настоящее время мы также открываем счета в рупиях для российских клиентов. Мы не исключаем, что рупия может быть использована не только как средство платежа, но и как инструмент сбережений", - добавил он. Сбербанк обрабатывает платежи для около 70% всех российских экспортных поставок в Индию.

11:47 Путин приглашает Монголию на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин пригласил президента Монголии Ухнаагийна Чулууна на саммит БРИКС во время своего визита в Монголию. Как сообщают российские новостные агентства, Путин сказал во время встречи в Улан-Баторе: "Мы ждем вашего присутствия". Группа ведущих развивающихся экономик, возглавляемая Россией и Китаем, соберется в конце октября в Казани, столице республики Татарстан. Путин упомянул, что хотел бы обсудить экономическое сотрудничество во время своего визита в Монголию. Ожидается, что газопровод "Сила Сибири 2", предназначенный для Китая и проходящий через Монголию, станет темой обсуждения во время визита Путина в Улан-Батор.

11:22 Россия усиливает ПВО в Белгородской области

Россия развернула дополнительные системы противовоздушной обороны в Белгородской области, сообщает Министерство обороны России. Российская пограничная область подвергалась украинским контратакам в течение некоторого времени.

10:57 Украина: Россия атакует железнодорожную инфраструктуру

Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в различных частях Украины ночью, сообщают украинские источники. Пострадали северная область Суммы и Днепропетровск в центральной-восточной части Украины.

10:28 Отчет: украинские войска рискуют оказаться в окружении в Покровске

Сотни украинских военнослужащих рискуют оказаться в окружении российских сил в Донецкой области, согласно отчету журнала Forbes. Российские войска якобы продвинулись к украинскому городу Покровску, обойдя украинские войска в районе Мемрика и реки Вовча. Если 25-я воздушно-десантная бригада с немецкими боевыми машинами Marder не сможет удержать врага возле Укrains'ka, это может привести к окружению войск врагом, предупреждает Украинский центр стратегических исследований. Части как минимум четырех украинских бригад могут быть окружены южнее Покровска российскими силами. Уже может начаться отвод, и проукраинская группа Conflict Intelligence Team считает, что они должны отступить, прежде чем российские силы перережут их линии снабжения и отступления. Отказ от наступления сдаст 30 квадратных миль Russians, но может спасти целые украинские батальоны в критический момент.

10:02 ИСВ: Россия делает успехи в Курске

Институт изучения войны (ИСВ) сообщает, что российские войска недавно восстановили позиции в Курске. Они заняли позиции возле деревни Ольговка, и ИСВ предполагает, что украинские войска отступили из поселения. Российский военный блогер также заявляет, что украинские войска сделали незначительные продвижения возле Погребки и Малой Локни (оба к северо-западу от Суджи) и что российские войска покинули свои позиции в этих поселениях, чтобы не оказаться в окружении. Украинские атаки на российские понтонные мосты через реку Сейм в районе Глушково продолжаются.

09:30 Почему Монголия не арестовывает Путина

Хотя международный ордер на арест Владимира Путина выдан, он встречается с почестями в соседней Монголии. Это не только из-за "передавливания" ситуации страны между великими державами Россия и Китай, как объясняет корреспондент ntv Рейнер Мюнц.

09:00 Уволен глава украинской энергосети из-за халатности

Главу государственного оператора украинской энергосети Ukrenergo, Владимира Кудрицкого, якобы уволили. Причиной, согласно сообщениям украинского вещательного канала Suspilne со ссылкой на источники в компании, является то, что он не смог должным образом защитить энергетические объекты в условиях эскалации российских атак. Совет наблюдателей Ukrenergo проголосовал четыре против двух за увольнение Кудрицкого. "Кудрицкий обвиняется в неисполнении предыдущих решений верховного главнокомандующего и плохой защите объектов Ukrenergo", - заявили источники. Кудрицкий также находится под следствием по обвинению в коррупции.

08:22 Военные Draft: украинские власти обнаруживают многочисленные криминальные сети

С начала российского вторжения на Украину украинские власти обнаружили более 570 криминальных сетей, помогающих людям уклоняться от военной службы, согласно заявлению спикера государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, опубликованному в "Киевском независимом". Эти организации помогают украинским мужчинам покинуть страну и предоставляют поддельные сертификаты якобы имеющихся заболеваний, чтобы их признали непригодными для военной службы, что стоит от $7000 до $10000. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обычно не могут покинуть страну, так как их могут призвать на военную службу. В 2024 году правоохранительные органы обнаружили более 200 криминальных сетей.

07:50 Бывший олигарх из России: россияне воспринимают наступление в Курске как 'неожиданную катастрофу' Бывший российский олигарх и оппозиционер Михаил Ходорковский находит любопытным реакцию российского населения на украинское наступление в Курске. В беседе с "Тагесспигелем" Ходорковский отметил, что россияне не воспринимают украинский прорыв как вражеское нападение, а скорее как "неожиданную катастрофу". Общее недовольство правительством в связи с ситуацией привело к снижению рейтинга Путина.

07:22 Украина: В результате удара России по Запорожью погиб ребенок Согласно украинским сообщениям, в результате российского удара по Запорожью, городу на юго-востоке Украины, погибли два человека, еще двое получили ранения. Инцидент произошел около 11 вечера прошлой ночи, как сообщил губернатор Запорожской области Иван Федоров в Telegram. Погибли 38-летняя женщина и 8-летний мальчик. 43-летний мужчина и 12-летняя девочка получили ранения. Девочка находится в реанимации. Здание было частично разрушено, а взрыв и обломки причинили дальнейший ущерб другим близлежащим зданиям.

06:58 Американские исследователи обнаружили предполагаемый стартовый комплекс для 'непобедимой' ракеты Путина Два американских исследователя якобы идентифицировали вероятный стартовый комплекс для ракеты 9M370 "Буревестник" в России. Эта ядерная крылатая ракета, которую Путин называет "непобедимой", также известна как SSC-X-9 "Скайфолл" у НАТО. По данным Reuters, исследователи использовали снимки, сделанные компанией-производителем спутников, чтобы найти строительный проект рядом с хранилищем ядерных боеголовок. Расположенный примерно в 475 километрах к северу от Москвы, этот объект, как считается, служит стартовым комплексом для секретной ракеты. На объекте якобы строятся девять стартовых площадок, которые подходят для крупной стационарной ракетной системы, такой как Скайфолл. Министерство обороны России и посольство в Вашингтоне не прокомментировали запрос по этому вопросу.

06:30 Московский нефтеперерабатывающий завод частично остановлен из-за удара украинского дрона После якобы удара украинского дрона, вызвавшего пожар, Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпром Нефть" частично приостановил работу. Согласно Reuters, временно закрыта единица Euro+, которая составляет около 50% мощности завода. Ожидается, что производство на заводе возобновится в течение пяти-шести дней после необходимого ремонта. В прошлом году московский завод переработал 11,6 миллиона тонн сырой нефти, как сообщает Reuters. Полный масштаб ущерба остается неясным.

05:58 Бывший российский олигарх критикует подход Запада к режиму Путина Критикуя подход Запада к России, российский оппозиционер и бывший олигарх Михаил Ходорковский заявил, что западные правительства совершают "несколько стратегических ошибок", которые продлевают правление Путина. В интервью "Тагесспигелю" Ходорковский призвал Запад признать, что он ведет войну с решениями Путина, и перестать приравнивать все российское население к его лидерам. Он призвал Запад действовать иначе в начале войны на Украине в 2022 году, чтобы положить конец конфликту.

04:13 Зеленский: Попытка вернуть Зaporizhzhia АЭС слишком рискованна Президент Украины Владимир Зеленский объявил о встрече с главой МАГАТЭ в Киеве. В видео в социальных сетях Зеленский сказал, что в настоящее время невозможно вернуть контроль над Запорожской АЭС из-за высокого риска такой попытки. Гросси, глава МАГАТЭ, посетил станцию и tweeted о предоставлении помощи и предотвращении возможной ядерной аварии. Самая большая в Европе атомная электростанция находится под контролем России с ранних этапов invasions 2022 года, при этом обе стороны обвиняют друг друга в нападении на объект.

02:27 Губернатор: российский удар убил одного в Днепре Губернатор Днепропетровской области Сергей Лясок через Telegram сообщил, что в результате российского удара по центральному украинскому городу Днепру погиб гражданский и еще трое получили ранения. Несколько жилых зданий были повреждены в результате удара, although the information is not independently verifiable at this time.

11:55 Зеленский призывает к одобрению дальнобойных вооружений, указывая на Германию На передовой президент Украины Владимир Зеленский вновь призывает к дальнобойным вооружениям в Запорожье во время встречи с премьер-министром Нидерландов Диком Шоофом. Необходимо не только одобрение для ударов по целям внутри России, но и поставка этих ракет, заявляет Зеленский в южной Украине. Россия частично захватила Запорожскую область, но не столицу региона. Обсуждались новые зенитно-ракетные системы Patriot, а также ракеты, расширение флота с боевыми самолетами F-16, дополнительные боеприпасы, оборудование и дальнейшие санкции против России. "Все эти меры необходимы для предотвращения открытия новых фронтов в Украине", - утверждает Зеленский. Он выразил надежду на одобрение дальнобойных вооружений, упомянув США, Великобританию, Францию и Германию. Киев смотрит на ситуацию более позитивно сегодня, но никаких подробностей не предоставляется.

20:13 Киев осуждает Монголию за приглашение Путина и угрожает последствиямиМинистерство иностранных дел Украины критикует правительство Монголии за прием российского президента Владимира Путина и требует последствий. Помогая Путину, которого разыскивают за военные преступления в Украине, избежать правосудия, Монголия способствует его "военным преступлениям", заявил спикер МИД Украины Георгий Тычинь. Путин прибыл в страну сегодня. "Мы объединимся с нашими партнерами, чтобы наложить последствия на Улан-Батор", - заявил Тычинь. "Неисполнение правительством Монголии ордера на арест Путина от Международного уголовного суда является серьезным ударом по МУС и международной системе уголовной юстиции", - сказал он вчера.

20:09 Несмотря на ордер на арест МУС, Путина встречают почестями в МонголииПрезидента России Владимира Путина встречают в Монголии несмотря на ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС) за якобы незаконную депортацию украинских детей во время продолжающейся войны в Украине. Украина и Запад, а также правозащитники призывают к его аресту. Путина встретили почётным караулом в аэропорту Улан-Батора сегодня. Целью его визита является участие в праздновании 85-й годовщины победы советских и монгольских сил над Японией. Запланирована встреча с президентом Монголии Ухнаа Хурэлсүх.

20:00 Сообщение: Украина впервые использовала "Палантию" против цели в КрымуВоенные Украины якобы использовали украинский ракетный беспилотник "Палантия" против военной цели на территории Крымского полуострова, контролируемой Россией, впервые в августе, сообщает украинская газета "Украинская правда". Название дрона, украинское слово, которое трудно произнести русским, могло быть выбрано специально. С начала полномасштабного российского вторжения украинцы используют этот термин для обозначения российских военных или диверсантов.

