Полицейские видеозаписи показывают смертельное применение силы против женщины в Нью-Джерси, которая в беде, ее родственники вызвали службу скорой помощи, сообщив о чрезвычайной ситуации в области психического здоровья.

28 июля, как минимум пять полицейских из Форт-Ли были派遣 к квартире семьи в соответствии с отделом генерального прокурора Нью-Джерси. Из-за невозможности войти, один офицер силой взломал дверь квартиры, как видно на выпущенных кадрах.

В считанные секунды после взлома двери тот же офицер выстрелил и смертельно ранил жителя, опознанного как Ли, согласно кадрам.

До инцидента Ли была диагностирована как страдающая биполярным расстройством, как заявил Хенри Чо, представляющий семью Ли, на пресс-конференции. Чо также заявил, что Ли была "безопасной".

Несмотря на попытки деэскалации ситуации и сообщения о невооруженном характере Ли, полиция ответила агрессией, что привело к силовому проникновению и смертельному выстрелу в Ли, которая держала пластиковую бутылку с водой в то время, сказал Чо.

Расследование инцидента вызвало обеспокоенность по поводу того, как полиция реагирует на кризисы, связанные с психическим здоровьем, после аналогичного случая в Иллинойсе три недели назад. В этом случае женщина позвонила в 911 за помощью, заявив, что у нее происходит психический срыв, но она не представляет опасности для себя или других.

Адриан Ли, президент Корейско-американской ассоциации Нью-Джерси, выразил обеспокоенность на пресс-конференции, призвав к улучшению полицейского обучения и протоколов реагирования на ситуации, связанные с психическим здоровьем.

Семья Ли добивается ответов после трагической гибели. Чо подчеркнул: "Виктория была дорогой личностью с многообещающим будущим. Ее потеря невосполнима. Семья Ли привержена к достижению справедливости и раскрытию полной правды об этом трагическом событии".

Расследование полицейского расстрела продолжается, согласно офису генерального прокурора. CNN запросила комментарий у полиции Форт-Ли по их запросу и связалась с Чо и бюро медицинского эксперта Бергенского округа после этого инцидента.

Брат пытался остановить звонок в 911

Брат Ли сделал два звонка в 911 в ночь расстрела.

Чо заявил, что брат Ли, Крис, сделал первый звонок, запросив скорую помощь, подчеркнув психическое состояние Ли и наличие небольшого карманного ножа для открывания пакетов. Узнав, что полицейский будет сопровождать медицинских работников, Крис попросил полицию остаться в стороне, но ему сказали, что их присутствие необходимо для обеспечения безопасности медиков, как показывает запись звонка в 911 из офиса генерального прокурора.

Затем Крис снова позвонил в 911, чтобы отменить первый звонок, но ему сказали, что отмена звонков, связанных с кризисом психического здоровья, не является вариантом, и полиция скоро прибудет. Оператор звонка спросил, почему Крис хочет отменить звонок, и он ответил, что Ли имеет нож, но не представляет опасности никому.

Видео расстрела

Четыре видеозаписи с камер тела, некоторые с пиксельными или замазанными участками, фиксируют события, предшествовавшие смертельному выстрелу в Ли, когда полиция реагировала на инцидент у нее дома около 1:25 по восточному времени.

На кадрах с камеры тела офицера полиции Форт-Ли видно, как брат Ли открывает дверь и офицер спрашивает, не он ли отвечает за кризис психического здоровья и держит нож. Брат Ли подтвердил, что его сестра находится в беде.

Дверь была открыта снова матерью Ли, которая держала лающего собаку, и Ли можно было услышать сзади, призывая мать закрыть дверь.

Несколько других офицеров прибыли вскоре после этого. Первоначальный офицер крикнул, что он будет ломать дверь, и Ли можно было услышать, угрожая офицерам. Один офицер потянулся за пистолетом, но колебался, чтобы действовать, вместо этого взяв брата Ли, чтобы увести его.

Другой офицер вошел и отвел брата Ли от двери, в то время как третий офицер заверил его: "Мы не хотим стрелять в тебя, мы хотим помочь тебе".

"Уходи, свинья", - ответила Ли.

Офицеры спорили о применении смертельного или не смертельного оружия во время обсуждения ситуации. Несколько офицеров упомянули о своем намерении использовать смертельное оружие, в то время как другие предложили не смертельные варианты.

На кадрах видно, как офицер, который в конечном итоге застрелил Ли, пытается взломать дверь своим телом, в то время как кричит: "Откройте дверь". Дверь finally opened, and footage captured Lee and her mother in the doorway, with Lee holding a large blue water jug and moving towards the door.

На кадрах видно, как офицер использует полицейский щит в направлении Ли и офицер приказывает Ли бросить оружие. Офицер продолжает ломать дверь и стреляет в Ли дважды, убивая ее на месте.

Нож был найден на месте преступления, согласно пресс-релизу из офиса генерального прокурора. Не ясно из кадра, держала ли Ли нож, когда полиция ворвалась в квартиру. Ли якобы бросила нож перед тем, как полиция вошла в квартиру, согласно Чо.

Ли якобы приблизилась к офицерам, прежде чем была смертельно ранена, согласно офису генерального прокурора.

После смертельного выстрела в Ли офицер неоднократно приказывал ей сдать нож и позже спрашивал о его местоположении, с кем-то отвечающим "здесь". Четыре записи с камер тела не показывают, держала ли Ли нож во время выстрела.

Офицер, который в конечном итоге застрелил Ли, потянул ее по коридору за ноги, как видно на кадрах, в то время как спрашивал, все ли с ней в порядке, и спрашивал о местоположении раны. Также был слышен запрос на полотенца.

Ли была доставлена в больницу, где официально была объявлена мертвой около 1:58, подтвердили власти.

"Семья расстроена из-за, казалось бы, необоснованного использования полицией смертельного оружия", - сказал Чо во вторник.

Критика от общественных организаций

После трагического инцидента общественные организации осудили действия офицеров полиции Форт-Ли как "отвратительные" и потребовали дополнительного финансирования для культурно чувствительных услуг психического здоровья.

"Наше сочувствие и гнев не могут быть выражены словами", - заявили Азиатско-американская ассоциация Нью-Джерси, Корейская ассоциация Нью-Джерси, Корейский общинный центр и Центр сообщества МинКвон в пятницу.

В заявлении выражается озабоченность тем, что инцидент может отпугнуть азиатско-американские семьи от обращения за психиатрической помощью для своих близких, что и так является сложной задачей для сообщества.

"По нескольким причинам азиатско-американцам бывает трудно получить поддержку в области психического здоровья", - говорится в заявлении. "Мы глубоко обеспокоены последствиями этой трагедии и подобных событий на готовность азиатско-американцев обращаться за медицинской помощью, когда это необходимо".

Заявление продолжается, подчеркивая, что "Ли должна была остаться в живых", после того как было опубликовано видео прокуратурой Нью-Джерси.

"Видео и доказательства, представленные прокуратурой Нью-Джерси, подтверждают то, что семья Ли уже рассказала миру: в течение нескольких минут полиция Форт Ли смертельно ранила Викторию, которая не представляла опасности для кого-либо, при этом ее мать была бессильна что-либо сделать", - заключает заявление.

"Нью-Джерси не может оставаться штатом, который часто убивает людей в кризисе психического здоровья, потому что мы не проявили необходимой воли и срочности для наших самых уязвимых жителей и их близких", - заявило Институт социальной справедливости Нью-Джерси в посте в X.

Ответ полиции на кризис психического здоровья Ли, показанный на видео, привел к тому, что ее брат звонил в 911, прося о помощи и прося полицию не подходить. Несмотря на это, были отправлены офицеры, что привело к смертельному ранения Ли.

despite the concerns raised by advocacy groups about the Fort Lee police officers' actions during the incident, the investigation into the incident is ongoing, as stated by the attorney general's office.

При просмотре видеозаписи с камер тела становится ясно, что несколько офицеров обсуждали использование смертельного или нелетального насилия, при этом некоторые выражали намерение использовать смертельное насилие.

