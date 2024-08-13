Полицейский из Арканзаса уволен после того, как видео запечатлело его избиение задержанного в задней части патрульной машины

В пятницу, отдел «был проинформирован о жалобе на инцидент с участием офицера JPD, который произошел накануне вечером», - сказал отдел в посте в Facebook.

«Тяжесть жалобы потребовала быстрого реагирования. После внутреннего расследования инцидента было установлено, что офицер, участвовавший в нем, Джозеф Харрис, должен быть уволен с занимаемой должности с effetive immediately», - говорится в посте полиции.

Отдел сказал, что «работает над этим как можно быстрее», и разместил видео инцидента на своем канале YouTube.

На видео видно, как задержанный сидит в движущемся автомобиле с ремнем безопасности на шее, пытаясь, казалось, повеситься.

Машина останавливается, и офицер открывает дверь и начинает наносить удары головой и локтями задержанному, прежде чем снять ремень безопасности с его шеи.

На видео задержанный вначале без сознания, когда другой офицер спрашивает его дважды, все ли с ним в порядке.

Начальник полиции Джоунсборо Рик Эллиотт сказал аффилированному с CNN KAIT, что связался с ФБР, что побудило бюро открыть дело в офисе Литл-Рок. Эллиотт также передал информацию об инциденте в прокуратуру Грийн-Каунти, как сообщает outlet.

CNN связывался с офисом прокурора Грийн-Каунти для получения комментариев.

Ранее Харрис уже получал дисциплинарные взыскания от отдела, в том числе двухлетнюю суспензию за применение чрезмерной силы, сообщает отчет Ассошиэйтед Пресс. Он также является ответчиком по иску о неправомерной смерти, поданному в июне в связи со смертью заключенного в тюрьме округа Крейгхед в этом году, сообщило АП.

CNN пыталась связаться с Харрисом и обратилась в профсоюз полиции за комментариями, но пока не получила ответа.

Увольнение произошло на фоне возросшего внимания к тому, как отделы реагируют на неправомерные действия сотрудников после того, как было опубликовано видео с камерой тела, на котором видно, как 36-летняя чернокожая женщина Соня Масси в Иллинойсе, позвонившая в 911 за помощью, была убита деputéтом в своем собственном доме.

Депутата, Сэна Грейсона, уволили в отделе шерифа округа Сангамон и он признал себя виновным в убийстве первой степени, но семья Масси задается вопросом, как Грейсон вообще был принят на работу, учитывая его трудную трудовую историю.

На общественном форуме в Джоунсборо в понедельник, организованном местной ветвью NAACP, Эллиотт заверил присутствующих, что принял меры, чтобы Харрис больше не работал полицейским нигде, сообщает KAIT.

«Есть национальная десертификация. Так что, если он будет десертифицирован в Арканзасе, это будет применяться по всей территории Соединенных Штатов», - сказал начальник полиции, согласно outlet.

Эллиотт также признал, что доверие сообщества было нарушено, и вся полицейская служба будет работать над его восстановлением, сообщает аффилированный.

В свете решения отдела нам придется обсудить это дело с Джозефом Харрисом и сообщить ему об увольнении. Этот инцидент приблизил нас к решению более широкой проблемы неправомерных действий сотрудников в нашей полиции.

После увольнения начальник полиции Джоунсборо Рик Эллиотт подчеркнул важность того, чтобы Харрис не мог работать полицейским нигде в Соединенных Штатах. Это решение подчеркнуло необходимость решения и исправления состояния нашей полиции.

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