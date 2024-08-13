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Полицейский из Арканзаса уволен после того, как видео запечатлело его избиение задержанного в задней части патрульной машины

Полицейское управление Джоунсборо в Арканзасе уволило офицера после того, как он был заснят на видео, физически attacking задержанного в задней части патрульной машины.

 and  Viktoriya Miller
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Отдел полиции Джонсборо заявил, что уволил офицера после того, как он был заснят на видео,...
Отдел полиции Джонсборо заявил, что уволил офицера после того, как он был заснят на видео, избивающего задержанного в багажнике патрульной машины.

Полицейский из Арканзаса уволен после того, как видео запечатлело его избиение задержанного в задней части патрульной машины

В пятницу, отдел «был проинформирован о жалобе на инцидент с участием офицера JPD, который произошел накануне вечером», - сказал отдел в посте в Facebook.

«Тяжесть жалобы потребовала быстрого реагирования. После внутреннего расследования инцидента было установлено, что офицер, участвовавший в нем, Джозеф Харрис, должен быть уволен с занимаемой должности с effetive immediately», - говорится в посте полиции.

Отдел сказал, что «работает над этим как можно быстрее», и разместил видео инцидента на своем канале YouTube.

На видео видно, как задержанный сидит в движущемся автомобиле с ремнем безопасности на шее, пытаясь, казалось, повеситься.

Машина останавливается, и офицер открывает дверь и начинает наносить удары головой и локтями задержанному, прежде чем снять ремень безопасности с его шеи.

На видео задержанный вначале без сознания, когда другой офицер спрашивает его дважды, все ли с ним в порядке.

Начальник полиции Джоунсборо Рик Эллиотт сказал аффилированному с CNN KAIT, что связался с ФБР, что побудило бюро открыть дело в офисе Литл-Рок. Эллиотт также передал информацию об инциденте в прокуратуру Грийн-Каунти, как сообщает outlet.

CNN связывался с офисом прокурора Грийн-Каунти для получения комментариев.

Ранее Харрис уже получал дисциплинарные взыскания от отдела, в том числе двухлетнюю суспензию за применение чрезмерной силы, сообщает отчет Ассошиэйтед Пресс. Он также является ответчиком по иску о неправомерной смерти, поданному в июне в связи со смертью заключенного в тюрьме округа Крейгхед в этом году, сообщило АП.

CNN пыталась связаться с Харрисом и обратилась в профсоюз полиции за комментариями, но пока не получила ответа.

Увольнение произошло на фоне возросшего внимания к тому, как отделы реагируют на неправомерные действия сотрудников после того, как было опубликовано видео с камерой тела, на котором видно, как 36-летняя чернокожая женщина Соня Масси в Иллинойсе, позвонившая в 911 за помощью, была убита деputéтом в своем собственном доме.

Депутата, Сэна Грейсона, уволили в отделе шерифа округа Сангамон и он признал себя виновным в убийстве первой степени, но семья Масси задается вопросом, как Грейсон вообще был принят на работу, учитывая его трудную трудовую историю.

На общественном форуме в Джоунсборо в понедельник, организованном местной ветвью NAACP, Эллиотт заверил присутствующих, что принял меры, чтобы Харрис больше не работал полицейским нигде, сообщает KAIT.

«Есть национальная десертификация. Так что, если он будет десертифицирован в Арканзасе, это будет применяться по всей территории Соединенных Штатов», - сказал начальник полиции, согласно outlet.

Эллиотт также признал, что доверие сообщества было нарушено, и вся полицейская служба будет работать над его восстановлением, сообщает аффилированный.

В свете решения отдела нам придется обсудить это дело с Джозефом Харрисом и сообщить ему об увольнении. Этот инцидент приблизил нас к решению более широкой проблемы неправомерных действий сотрудников в нашей полиции.

После увольнения начальник полиции Джоунсборо Рик Эллиотт подчеркнул важность того, чтобы Харрис не мог работать полицейским нигде в Соединенных Штатах. Это решение подчеркнуло необходимость решения и исправления состояния нашей полиции.

Начальник полиции Джонсборо РИК Эллиотт сказал аффилированному с CNN KAIT, что связался с ФБР, по итогу чего офис ФБР в Литл-Роке открыл дело после того, как офицер был снят на видео, физически избивающим заключенного в задней части патрульной машины.

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