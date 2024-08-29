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Политические партии "Зелёные" и "ХДС" выступают за увеличение исламского образования в учебных заведениях.

 and  Ksenia Johnson
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Включение исламского образования в процесс распространения знаний является необходимым.
Включение исламского образования в процесс распространения знаний является необходимым.

Политические партии "Зелёные" и "ХДС" выступают за увеличение исламского образования в учебных заведениях.

Зеленые и представители Христианско-демократического союза (ХДС) предлагают усилить внимание к исламу в религиозном образовании в рамках образовательной системы Германии. Это предложение последовало после предполагаемого исламистского нападения в Солingen, которое вызвало обеспокоенность радикализацией молодых мусульман.

Эксперт по внутренней политике Зеленых Ламья Кадор выступает за расширение этих образовательных предложений, заявляя: "Нам нужно сделать это более заметным", как сообщает редакционная сеть Германии (РНД). Член ХДС Серп Гюлер дополнительно подчеркивает роль социальных сетей, таких как TikTok, в этом начинании.

По словам Кадор, исламское образование может служить ценным инструментом для передачи знаний, помогая бороться с опасным влиянием экстремистских идей. Она объясняет: "Целью религиозного образования является воспитание религиозно зрелых детей и молодых людей".

Гюлер, обращая внимание на опасности исламистской пропаганды в Интернете, заявляет: "Мы должны решать эту проблему всеми доступными средствами". Она предлагает включить обработку социальных сетей в исламское религиозное образование. Кроме того, она предлагает более тесное сотрудничество государства с технологическими компаниями для выявления и сообщения о проповедниках ненависти правоохранительным органам.

Правозащитник и имам Сейран Атеш критикует текущую систему, заявляя, что профилактическая работа в исламском религиозном образовании удается только в том случае, если мусульманские ассоциации перестают проводить эти занятия, возлагая часть ответственности за радикализацию на мусульманские ассоциации и клубы.

Президент Центрального совета мусульман Абдассамад Эль Язиди хвалит общины мечетей, которые в своем образовательном подходе приветствуют диалог и уважение, таким образом служа щитом против любой формы экстремистской идеологии. Он предостерегает от использования антимусульманской риторики от крайне правой партии AfD, считая, что это рискует подорвать социальное согласие.

На прошлой неделе в Солingen произошло нападение ножом, в результате которого погибли трое человек. 26-летний подозреваемый сирийского происхождения якобы должен был быть депортирован. Preliminary investigations suggest an Islamist motive behind the crime.

Эксперт по внутренней политике Зеленых Ламья Кадор считает, что усиление исламского образования в школах может способствовать борьбе с экстремистскими идеологиями. Она подчеркивает, что цель религиозного образования состоит в создании религиозно зрелых детей и молодых людей.

Член ХДС Серп Гюлер предлагает включить обработку социальных сетей, таких как TikTok, в исламское религиозное образование, признавая роль этих платформ в распространении исламистской пропаганды.

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