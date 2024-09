- Политические изменения в восточных регионах: изучение фрагментации общества

Последнее обновление от BBC в воскресенье вечером было посвящено "Правому экстремизму, готовому к первоначальной победе на выборах в немецкой земле впервые со времен Второй мировой войны". Интересно, что в регионе, подобном Тюрингии, ультраправую партию AfD возглавляет список. Это знаменует собой существенный сдвиг в политическом ландшафте.

Автор и политический scientist Marcel Lewandowsky ("Желания популистов") отмечает важное наблюдение: AfD и недавний альянс Сахры Вальгенкнехт не просто партии протеста. "Все сводить к реакции на коалицию 'синего-желто-зеленого' света - это краткосрочная стратегия, но не точная аналитика", подчеркивает Левиндовски в беседе с немецким пресс-агентством. "Коалиция 'синего-желто-зеленого' света способствует этому, но подобные тенденции наблюдаются во Франции, Австрии, Нидерландах - это не исключительно немецкое явление".

Исследования показывают, что избиратели AfD не просто протестуют.

Идея о том, что избиратели AfD в Тюрингии и Саксонии, считающиеся ультраправыми государственным офисом по защите конституции, просто выражают свое недовольство, утешительна. Однако Левиндовски не согласен: "Эти избиратели поддерживают AfD, потому что согласны с их идеологией, в частности, по вопросам миграции и общества. Кроме того, AfD обещает форму демократического представительства, утверждая, что восстановит демократию, якобы украденную политическими элитами". В результате избиратели AfD не считают себя врагами конституции, а скорее истинными защитниками демократии.

Коммуникационный и политический scientist Andrea Römmele из Берлинской школы Hertie согласна: "Для избирателей AfD миграция и безопасность являются главными вопросами, и они считают AfD наиболее компетентной в их решении".

По данным Левиндовски, значительная часть избирателей AfD окутана глубоким недоверием - недоверием к политическим элитам, но также и к другим, воспринимаемым как отличным: экспертам, журналистам, образованным городским жителям - "они все в основном считаются врагами". Это поляризующее видение усилилось во время пандемии COVID-19.

В Саксонии и Тюрингии, даже среди молодых избирателей, AfD лидирует безоговорочно. Исследователь поколений Рюдигер Маас интерпретирует это как признак нормализации AfD: "AfD не воспринимается сразу как ультраправый". Многие молодые люди идентифицируют себя как политически центристы, но голосуют за AfD.

Рёммеле выделяет еще одну особенность Восточной Германии, повлиявшую на выборы: "По сравнению с Западной Германией ситуация более нестабильна. У нас меньше людей с сильной партийной лояльностью. Это значит: человек более открыт к изменениям, к моменту". На федеральных выборах 2021 года СДПГ все еще относительно успешно выступала в Тюрингии и Саксонии.

Между городом и сельской местностью есть разительное отличие: "В Эффурте и Йене, Лейпциге и Дрездене результаты выборов отражают те, что в западногерманских городах, с многообразной городской аудиторией. А затем вы имеете дело с меньшими и средними городами и сельской местностью - и там мировая разница". Об этом говорит социолог и бестселлер-автор Штефан Мау ("Триггерные точки").

Социолог Мау: политики намеренно провоцируют население

Мау, один из самых влиятельных социологов, говорит о крупном поворотном пункте по трем причинам: во-первых, потому что возможности для AfD значительно возросли. Во-вторых, потому что политическая культура "грубеет". И в-третьих, потому что давление на другие партии, чтобы сформировать коалиции против AfD, растет.

"Тогда они становятся классическими оборонительными коалициями, призванными предотвратить худшее, но они сопряжены с существенными рисками для этих партий", - сказал Мау dpa. Потому что каждая партия должна в какой-то степени пойти на компромисс со своими собственными принципами и отступить: "Если взять ХДС: если они теперь должны работать с BSW, партией из совершенно другого политического спектра, это имеет Implications для ХДС по всей стране, потому что это также может отпугнуть избирателей". Таким образом, оборона против AfD может также сыграть им на руку.

Все это кажется свидетельством того, что немецкое общество все больше отдаляется друг от друга. Однако одно из центральных утверждений Мау заключается в том: "Социальный разрыв не уже существует, а создается политическими акторами". Метод для этого - "стимулирование", намеренное нажатие определенных кнопок, которые усиливают эмоции - например, "язык пола" или "зубной протез для отказавшихся от убежища". Затем политическая дискуссия становится более жаркой, несмотря на опросы, показывающие широкую консенсус по ключевым вопросам среди различных демографических групп.

"Поляризация происходит в основном там, где политические акторы - я также называю их предпринимателями по поляризации - могут успешно поддерживать дискуссии, отличающие группы, в течение длительного времени", - говорит Мау. "Например, между 'зелено-левыми элитами' и 'здравый смысл' или между 'коренными' и 'мигрантами'. Пробуются efforts to establish a social divide through 'culture war themes' like gendering and then exploit it in elections".

А что насчет восстановления коммуникации друг с другом? Штефан Мау выступает за общинные советы, состоящие из местных жителей. Контекст: многие сторонники популистских партий чувствуют себя отчужденными от политической системы. В этой точке общинные советы могли бы стать ценным инструментом для участия. Они фокусируются на реальных вопросах, таких как поставка энергии или городское развитие в определенном районе. "Преимущество состоит в том, что эти общинные советы не запятнаны обвинением, что элитная клика всегда была у власти", - объясняет Мау. Исследования показывают, что члены совета со временем переходят от первоначального энтузиазма к конструктивным, основанным на фактах дискуссиям. Этот подход должен дополнять, а не заменять демократическую партийную политику. Однако в Восточной Германии, где партии политики находятся под атакой, "это могло бы служить дополнительным крылом для демократического дома".

По мнению политолога Рёмеле, сохранение связей с различными социальными группами в нашей повседневной жизни имеет первостепенное значение. "Работа на дому удобна, но важно, чтобы работа все же происходила в офисе. Вот где вы сталкиваетесь с людьми с разными точками зрения, ведете беседы, ведете диалог. А потом есть спортивные клубы, хоры - это рассадники демократических ценностей. Все мы должны более тщательно принять эту концепцию".

Я не буду приукрашивать: результаты показывают, что значительная часть немецких избирателей испытывает глубоко укоренистое недоверие к политическим элитам и определенным группам, что приводит к поддержке AfD.

Хотя успокаивающая мысль о том, что избиратели AfD в Тюрингии и Саксонии просто выражают свое недовольство, важно признать, что они поддерживают AfD из-за согласия с их идеологией, в частности, в вопросах миграции и общества. Они также воспринимают AfD как представителя демократии, якобы отнятой у них политическими элитами.

Читайте также: