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Политические деятели ЕС выступают за кандидатуру Мерца на пост канцлера.

вслед за победами на восточных выборах

 and  Max Becker
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Политические деятели ЕС выступают за кандидатуру Мерца на пост канцлера.

После побед на выборах в Тюрингии и Саксонии, ХДС, как сообщается, готовится назначить министров в обоих регионах. Победа спровоцировала разговоры о Фридрихе Мерце как возможном кандидате на пост канцлера на предстоящих федеральных выборах. Однако, мэр Берлина, похоже, является единственным недовольным членом партии, который недоволен результатами.

Однако, Союз снова обсуждает возможность того, что Мерц станет канцлером на предстоящих федеральных выборах. Гюнтер Оеттингер, бывший министр-президент Баден-Вюртемберга и еврокомиссар, поддерживает кандидатуру Мерца и призывает к немедленному решению. "Откладывать его выдвижение после выборов в Бранденбурге было бы ошибкой", - сказал Оеттингер "Тагесшпигелю". Выборы в Бранденбурге назначены через три недели. "В партии есть широкая поддержка того, чтобы Мерц занял эту должность", - добавил Оеттингер.

Торстен Фрай, лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге, похвалил реакцию Мерца на теракт в Солingen. "Мерц эффективно укрепил позицию ХДС в сложной обстановке своей четкой позицией", - сказал Фрай газете. Результаты выборов показали, "что мы несомненно движемся в правильном направлении с ним".

Мерц и баварский министр-президент Маркус Зёдер договорились обсудить "вопрос К" (кандидатуру на пост канцлера) после выборов в землях. Зёдер снова исключил свою кандидатуру после внутрипартийной борьбы перед федеральными выборами 2021 года. Однако он оставил дверь открытой для пересмотра, если ХДС попросит его об этом. Преемник Зёдера, Хорст Зеехофер, похвалил инициативу Мерца по реформе миграционной политики после теракта в Солingen. "Были сделаны важные шаги", - сказал Зеехофер порталу "Table.Briefings".

Между тем, мэр Берлина Кай Вегнер выразил разочарование результатами выборов ХДС в Тюрингии и Саксонии. "Нам нечего праздновать в результатах выборов ХДС", - сказал Вегнер "Тагесшпигелю". "Нам нужно честно подумать о том, почему мы не смогли убедить больше людей в нашей политической позиции".

По словам Вегнера, результаты выборов в Тюрингии и Саксонии четко показали, что многие в стране больше не чувствуют себя представленными демократическими партиями в центре. "Это тревожный звонок, который мы не можем игнорировать. Возможно, это последний", - предостерег Вегнер.

Вегнер также описал результаты выборов как "катастрофу для федерального правительства". Люди "недвусмысленно отозвали доверие у коалиции "светофора". Все демократические силы, в том числе его собственная партия, должны переоценить, был ли правильным курс последних нескольких лет, сказал Вегнер, предупредив, что речь идет о судьбе демократии самой. Вегнер не直接 затронул вопрос о кандидатуре Мерца на пост канцлера.

Комиссия, ссылаясь на бывшую роль Гюнтера Оеттингера, упоминалась в обсуждениях о возможной кандидатуре Мерца на пост канцлера. Несмотря на то, что мэр Берлина Кай Вегнер выразил разочарование результатами выборов ХДС, он не直接 затронул вопрос о кандидатуре Мерца на пост канцлера.

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