Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиХДС

Политические деятели ЕС выражают сожаление по поводу уменьшающегося влияния социал-демократов

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут
Противоположная фракция СДПГ в Тюрингии и Саксонии почти полностью порвала связи со своим...
Противоположная фракция СДПГ в Тюрингии и Саксонии почти полностью порвала связи со своим избирателем, считает парламентский менеджер фракции Союза, Фридрих.

Политические деятели ЕС выражают сожаление по поводу уменьшающегося влияния социал-демократов

В предстоящих земельных выборах в Тюрингии и Саксонии прогнозируются неблагоприятные результаты для СДПГ, партии канцлера. Ситуация настолько плачевная, что даже оппоненты обеспокоены. Кроме сочувствия, социал-демократы также сталкиваются с критикой от Союза. СДПГ может не преодолеть пятипроцентный барьер в обоих штатах, тем самым покинув два законодательных органа. Эта перспектива настолько неблагоприятна, что даже политические противники не празднуют. "Возможность того, что СДПГ не попадет в законодательные органы Саксонии и Тюрингии, не является поводом для радости для нас", - заявил "Тагесспигелю" Торстен Фри. "СДПГ сыграла важную роль как народная партия в поддержании стабильности нашей политической системы", - отметил парламентский менеджер фракции ХДС/ХСС в бундестаге. "Наша нация процветала, когда народные партии, ХДС/ХСС и СДПГ боролись за власть".

В настоящее время опросы показывают, что СДПГ набирает около шести-восьми процентов tanto в Тюрингии, как и в Саксонии. Социал-демократы, в настоящее время являющиеся младшими партнерами в правительстве с Левыми или ХДС в обоих штатах, сталкиваются с испытанием со стороны ХДС и АФД, чьи региональные отделения в Тюрингии и Саксонии считаются экстремистскими правыми по конституционной защите, чтобы стать доминирующей силой.

Руперт Пленц, бывший генеральный секретарь ХДС, даже видит потенциальную неспособность СДПГ преодолеть пятипроцентный барьер как "абсолютную катастрофу". "Ни один христианский демократ не должен радоваться этому", - сказал Пленц "Тагесспигелю". Несмотря на идеологические различия с Союзом, вклада СДПГ в нацию нельзя не учитывать. "Мы не можем позволить себе потерять их", - сказал Пленц.

Депутат Европарламента от ХДС Деннис Радтке также воздерживается от злорадства, если СДПГ не преодолеет барьер. "ХДС имеет разные политические цели и видения по сравнению с СДПГ или Зелеными, но мы совместно боремся за лучшие решения для нашей нации", - прокомментировал Радтке газете. Конкурс между этими партиями отличается от борьбы против АФД и БСВ, "которые стремятся к другой нации". "Удаление СДПГ из одного только законодательного органа будет ударом по функционированию нашей демократии", - отметил Радтке.

Однако СДПГ также подвергается критике со стороны бывшего долгосрочного коалиционного партнера Союза. Менеджер фракции ХДС/ХСС Фри отметил, что снижение СДПГ "не является неизбежным". "СДПГ кажется неохотной выполнять роль народной партии". Кажется, она потеряла контакт с избирателями, не только в Саксонии и Тюрингии. По словам Фри, это не обязательно означает угрозу демократии и большую нестабильность. "Демократический спектр партийного ландшафта предлагает альтернативы СДПГ для избирателей".

Парламентский менеджер ХДС признал важную роль СДПГ в поддержании стабильности политической системы, сказав: "СДПГ сыграла важную роль как народная партия в поддержании стабильности нашей политической системы".

В свете потенциальной неспособности СДПГ преодолеть пятипроцентный барьер бывший генеральный секретарь ХДС Руперт Пленц сказал: "Ни один христианский демократ не должен радоваться этому".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство
Политика

Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство

Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство Между Японией и Китаем наблюдается эскалация напряженности, главным образом из-за территориальных споров. Недавно Япония объявила о вторжении китайского военного самолета в свое воздушное пространство, что стало первым подобным инцидентом. По данным японских сообщений, китайский разведывательный самолет, предположительно типа Y-9, вторгся

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
В недавнем обновлении, Украина сообщает о интенсивных боях возле Покровска.
Политика

В недавнем обновлении, Украина сообщает о интенсивных боях возле Покровска.

В недавнем обновлении, Украина сообщает о интенсивных боях возле Покровска. 19:35 Арест за контрабанду золота: российское правовое действие против немцаКак сообщают российские официальные лица, возбуждено уголовное дело против 58-летнего гражданина Германии, подозреваемого в контрабанде золота. Обвиняемый якобы пытался незаконно ввезти в страну около 13 килограммов премиальных золотых слитков в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Украинский лидер Володимир Зеленський представляет план по восстановлению разрушенной...
Политика

Зеленский упоминает: "В настоящее время идет восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.

Россия производит беспрецедентные авиационные удары по Украине, предположительно в ответ на наземную кампанию Киева в регионе Курск. Теперь страна сталкивается с проблемами при восстановлении поврежденных установок.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно