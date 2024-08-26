Политические деятели ЕС выражают сожаление по поводу уменьшающегося влияния социал-демократов

В предстоящих земельных выборах в Тюрингии и Саксонии прогнозируются неблагоприятные результаты для СДПГ, партии канцлера. Ситуация настолько плачевная, что даже оппоненты обеспокоены. Кроме сочувствия, социал-демократы также сталкиваются с критикой от Союза. СДПГ может не преодолеть пятипроцентный барьер в обоих штатах, тем самым покинув два законодательных органа. Эта перспектива настолько неблагоприятна, что даже политические противники не празднуют. "Возможность того, что СДПГ не попадет в законодательные органы Саксонии и Тюрингии, не является поводом для радости для нас", - заявил "Тагесспигелю" Торстен Фри. "СДПГ сыграла важную роль как народная партия в поддержании стабильности нашей политической системы", - отметил парламентский менеджер фракции ХДС/ХСС в бундестаге. "Наша нация процветала, когда народные партии, ХДС/ХСС и СДПГ боролись за власть".

В настоящее время опросы показывают, что СДПГ набирает около шести-восьми процентов tanto в Тюрингии, как и в Саксонии. Социал-демократы, в настоящее время являющиеся младшими партнерами в правительстве с Левыми или ХДС в обоих штатах, сталкиваются с испытанием со стороны ХДС и АФД, чьи региональные отделения в Тюрингии и Саксонии считаются экстремистскими правыми по конституционной защите, чтобы стать доминирующей силой.

Руперт Пленц, бывший генеральный секретарь ХДС, даже видит потенциальную неспособность СДПГ преодолеть пятипроцентный барьер как "абсолютную катастрофу". "Ни один христианский демократ не должен радоваться этому", - сказал Пленц "Тагесспигелю". Несмотря на идеологические различия с Союзом, вклада СДПГ в нацию нельзя не учитывать. "Мы не можем позволить себе потерять их", - сказал Пленц.

Депутат Европарламента от ХДС Деннис Радтке также воздерживается от злорадства, если СДПГ не преодолеет барьер. "ХДС имеет разные политические цели и видения по сравнению с СДПГ или Зелеными, но мы совместно боремся за лучшие решения для нашей нации", - прокомментировал Радтке газете. Конкурс между этими партиями отличается от борьбы против АФД и БСВ, "которые стремятся к другой нации". "Удаление СДПГ из одного только законодательного органа будет ударом по функционированию нашей демократии", - отметил Радтке.

Однако СДПГ также подвергается критике со стороны бывшего долгосрочного коалиционного партнера Союза. Менеджер фракции ХДС/ХСС Фри отметил, что снижение СДПГ "не является неизбежным". "СДПГ кажется неохотной выполнять роль народной партии". Кажется, она потеряла контакт с избирателями, не только в Саксонии и Тюрингии. По словам Фри, это не обязательно означает угрозу демократии и большую нестабильность. "Демократический спектр партийного ландшафта предлагает альтернативы СДПГ для избирателей".

Парламентский менеджер ХДС признал важную роль СДПГ в поддержании стабильности политической системы, сказав: "СДПГ сыграла важную роль как народная партия в поддержании стабильности нашей политической системы".

В свете потенциальной неспособности СДПГ преодолеть пятипроцентный барьер бывший генеральный секретарь ХДС Руперт Пленц сказал: "Ни один христианский демократ не должен радоваться этому".

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