Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЛевый

Политический деятель ХДС оспаривает "нелогичный" характер решения о совместимости.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут
Маrio Войт, principale nominee от Христианско-Демократический Союз (ХДС) в Тюрингии, уже не...
Маrio Войт, principale nominee от Христианско-Демократический Союз (ХДС) в Тюрингии, уже не исключает возможность сотрудничества с Левой партией.

Политический деятель ХДС оспаривает "нелогичный" характер решения о совместимости.

В течение многих лет христианские демократы придерживались позиции против сотрудничества ни с АФД, ни с Левой партией. Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии заставили двух членов партии усомниться в этом исключении. Даже бывший генеральный секретарь ХДС Цая называет это "нелогичным".

После выборов в Тюрингии бывший генеральный секретарь ХДС Марио Цая призвал свою партию пересмотреть решение о несовместимости с Левой партией. "Нелогично, что такое решение существует, и мы отказываемся сотрудничать с прагматичной Левой партией", - заявил Цая немецкой редакционной сети (RND). "Реальность такова, что Левая партия в Восточной Германии в основном воплощает консервативную восточно-германскую социальную демократию", - сказал федеральный депутат. "ХДС необдуманно ограничила себя своей ошибочной интерпретацией теории молота. Мы должны избавиться от этого", - добавил он.

Цая, родом из Восточной Германии, предостерег против отождествления Левой партии с АФД, поскольку это умаляет "пренебрежение АФД к человечности и идеологии". "За этим стоит партия, которую конституционная защита проверяет во всех аспектах, от Тюрингии", - предупредил политик ХДС. "Сравнивать это с Левой партией под руководством Бодо Рамелова, который был президентом Бундесрата, нецелесообразно. Бодо Рамелов никогда не представлял угрозы демократии. Бьёрн Хёкке представляет", - добавил Цая.

Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer также выразил несогласие с партийными идеологиями. "Мы занимаемся вопросами, а не идеологиями", - сказал политик ХДС в интервью Deutschlandfunk после выборов. Он также считает возможным создать коалицию с СДПГ и БСВ. "Мы не союзники с фрау Вальгенкнехт, а с людьми, избранными в ландтаг Саксонии", - сказал Креtschмер. Это не будет легко и займет время, но возможно, добавил он.

ХДС приняла решение о несовместимости для сотрудничества с АФД и Левой партией, но это формально не применяется к БСВ, которое было создано всего в январе этого года. Большинство основателей БСВ были ранее членами Левой партии, а Сахра Вальгенкнехт публично представляла коммунистическую платформу партии в течение почти 20 лет.

Вайгт демонстрирует открытость

"Моя цель - служить этой стране, предоставить этой стране стабильное правительство", - подчеркнул он. Однако путь к достижению этого не будет прямым и может потребовать длительных переговоров с потенциальными партнерами по коалиции, отметил политик ХДС. На данный момент речь идет о "принятии передышки" и праздновании перспективы стабильного правительства в Саксонии, сказал Креtschмер. ХДС еще не начала переговоры о коалиции. Когда придет время, они "компас ценностей" поставят на стол, и начнутся обсуждения, заключил он.

Что касается АФД, Креtschмер предложил избегать термина "огнезащитная стена", который партия использует для себя. "АФД преуспевает в представлении себя как мученика", - сказал министр-президент. Это находит отклик у части избирателей. Такая терминология не полезна, добавил Креtschmer. АФД "оппозиционная партия, как и любая другая, со всеми правами и обязанностями", - сказал Креtschмер.

Топ-кандидат ХДС в Тюрингии Марио Вайгт больше не категорически отвергает сотрудничество с Левой партией после выборов. Он сказал газете Bild в ответ на вопрос: "Мы дождемся официального окончательного результата, а затем обсудим это на предстоящих встречах". Ранее Левая партия в Тюрингии намекала на поддержку правительства ХДС меньшинства.

В свете смены настроений внутри ХДС бывший генеральный секретарь Марио Цая argued that the party's incompatibility resolution with the Left Party in Eastern Germany is "illogical" and impedes potential collaboration with pragmatic Left members. Following the Thuringia state election, CDU politician Mario Voigt has indicated an openness to discussing cooperation with the Left Party after waiting for the official election results.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Украина предлагает развалить фронт Донбасса
Политика

Украина предлагает развалить фронт Донбасса

Украина предлагает развалить фронт Донбасса Из нескольких F-16 истребителей, которые уже прибыли в Украину, один уже столкнулся с инцидентом. Насколько серьезна эта ситуация и как долго киевские войска смогут защищать Покровск от русских? Какие факторы определят интенсивные бои, как объясняет Colonel Markus Reisner для ntv.de. ntv.de: Колонел Рейснер,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Почти два дня подряд российские военные силы не добились существенного прогресса в направлении Покровска, как заявил президент Зеленский в 19:24.
Политика

Почти два дня подряд российские военные силы не добились существенного прогресса в направлении Покровска, как заявил президент Зеленский в 19:24.

Почти два дня подряд российские военные силы не добились существенного прогресса в направлении Покровска, как заявил президент Зеленский в 19:24. По словам Президента Украины Володимира Зеленського, российские войска в районе Донецка за последние 2 дня не добились значительного прогресса. Однако ситуация в Покровске на восточном фронте по-прежнему "сложная&

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Спасатели эвакуируют живого человека из завалов обрушившегося здания в Харькове
Политика

Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию

Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию 18:31 Видео якобы демонстрирует использование воспламеняемого дрона С тех пор, как начался конфликт на Украине, ходило множество слухов о применении различных видов оружия, в том числе воспламеняемых дронов. Недавно появились видеоролики, якобы показывающие использование этого оружия. На кадрах видно,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками
Политика

18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками

18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками В ходе продолжающегося конфликта в Украине появляются слухи об использовании необычных видов оружия, таких как беспилотники-огнеметы. Распространяются сообщения о развертывании такого устройства, якобы поджигающего российские военные позиции и значительный участок леса. 18:09 Нидерландский премьер-министр представляет масштабный пакет помощи для Украины на

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Австралия страдает от сильных наводнений, штормов и жаркой жары.
Панорама

Австралия страдает от сильных наводнений, штормов и жаркой жары.

Австралия страдает от сильных наводнений, штормов и жаркой жары. Недавние метеорологические наблюдения показали обжигающие температуры в западных и северных регионах Австралии, побившие предыдущие рекорды. Теперь южная часть страны испытывает собственные экстремальные условия. Сильные штормы наносят ущерб строениям, а проливные дожди вызывают наводнения в многих районах, даже в крупных городах, таких

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Педро Альмодовар в компании двух своих творческих вдохновителей
Общество

Педро Альмодовар в компании двух своих творческих вдохновителей

- Педро Альмодовар в компании двух своих творческих вдохновителей Каждый день на Венецианском международном кинофестивале разворачиваются уникальные зрелища на красной ковровой дорожке. 2 сентября (в понедельник) на глаза фотографам предстала яркая и пестрая троица: знаменитый испанский режиссер Педро Альмодовар (74) появился в сопровождении двух главных героинь своего фильма "Комната

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Христианско-демократический союз (ХДС) и Свободная демократическая партия (СвДП) исключили...
Федеральные земли Германии

Туринская AfD предлагает диалог с ХДС и БСВ.

Первый раз Alternative for Germany (AfD) выступила как самая сильная партия на региональных выборах,acaoaker primitie прав на формирование правительства и начало переговоров с двумя другими партиями.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Volkswagen больше не исключает возможности закрытия заводов и увольнений.
Главные темы

Volkswagen больше не исключает возможности закрытия заводов и увольнений.

Volkswagen, производитель автомобилей, больше не отказывается от possibility заводских остановок и сокращений персонала в Германии в рамках своей программы сокращения затрат для главного бренда VW. По словам CEO Volkswagen Thomas Schäfer, после встречи руководства в понедельник, сценарий...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно