Политический деятель ХДС оспаривает "нелогичный" характер решения о совместимости.

В течение многих лет христианские демократы придерживались позиции против сотрудничества ни с АФД, ни с Левой партией. Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии заставили двух членов партии усомниться в этом исключении. Даже бывший генеральный секретарь ХДС Цая называет это "нелогичным".

После выборов в Тюрингии бывший генеральный секретарь ХДС Марио Цая призвал свою партию пересмотреть решение о несовместимости с Левой партией. "Нелогично, что такое решение существует, и мы отказываемся сотрудничать с прагматичной Левой партией", - заявил Цая немецкой редакционной сети (RND). "Реальность такова, что Левая партия в Восточной Германии в основном воплощает консервативную восточно-германскую социальную демократию", - сказал федеральный депутат. "ХДС необдуманно ограничила себя своей ошибочной интерпретацией теории молота. Мы должны избавиться от этого", - добавил он.

Цая, родом из Восточной Германии, предостерег против отождествления Левой партии с АФД, поскольку это умаляет "пренебрежение АФД к человечности и идеологии". "За этим стоит партия, которую конституционная защита проверяет во всех аспектах, от Тюрингии", - предупредил политик ХДС. "Сравнивать это с Левой партией под руководством Бодо Рамелова, который был президентом Бундесрата, нецелесообразно. Бодо Рамелов никогда не представлял угрозы демократии. Бьёрн Хёкке представляет", - добавил Цая.

Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer также выразил несогласие с партийными идеологиями. "Мы занимаемся вопросами, а не идеологиями", - сказал политик ХДС в интервью Deutschlandfunk после выборов. Он также считает возможным создать коалицию с СДПГ и БСВ. "Мы не союзники с фрау Вальгенкнехт, а с людьми, избранными в ландтаг Саксонии", - сказал Креtschмер. Это не будет легко и займет время, но возможно, добавил он.

ХДС приняла решение о несовместимости для сотрудничества с АФД и Левой партией, но это формально не применяется к БСВ, которое было создано всего в январе этого года. Большинство основателей БСВ были ранее членами Левой партии, а Сахра Вальгенкнехт публично представляла коммунистическую платформу партии в течение почти 20 лет.

Вайгт демонстрирует открытость

"Моя цель - служить этой стране, предоставить этой стране стабильное правительство", - подчеркнул он. Однако путь к достижению этого не будет прямым и может потребовать длительных переговоров с потенциальными партнерами по коалиции, отметил политик ХДС. На данный момент речь идет о "принятии передышки" и праздновании перспективы стабильного правительства в Саксонии, сказал Креtschмер. ХДС еще не начала переговоры о коалиции. Когда придет время, они "компас ценностей" поставят на стол, и начнутся обсуждения, заключил он.

Что касается АФД, Креtschмер предложил избегать термина "огнезащитная стена", который партия использует для себя. "АФД преуспевает в представлении себя как мученика", - сказал министр-президент. Это находит отклик у части избирателей. Такая терминология не полезна, добавил Креtschmer. АФД "оппозиционная партия, как и любая другая, со всеми правами и обязанностями", - сказал Креtschмер.

Топ-кандидат ХДС в Тюрингии Марио Вайгт больше не категорически отвергает сотрудничество с Левой партией после выборов. Он сказал газете Bild в ответ на вопрос: "Мы дождемся официального окончательного результата, а затем обсудим это на предстоящих встречах". Ранее Левая партия в Тюрингии намекала на поддержку правительства ХДС меньшинства.

В свете смены настроений внутри ХДС бывший генеральный секретарь Марио Цая argued that the party's incompatibility resolution with the Left Party in Eastern Germany is "illogical" and impedes potential collaboration with pragmatic Left members. Following the Thuringia state election, CDU politician Mario Voigt has indicated an openness to discussing cooperation with the Left Party after waiting for the official election results.

Читайте также: