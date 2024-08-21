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Политическая стабильность Германии: под контролем на грани демократии

Грегор Петер Шмитц изучает публикацию на этой неделе, сосредоточившись на Бьёрне Хёке и предстоящем опросе Forsa, предсказывающем результаты предстоящих выборов в ландам

 and  Mark Rodriguez
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- Политическая стабильность Германии: под контролем на грани демократии

Последняя неделя была отмечена тем, что известный интервьюер хвалил Германию как образец для подражания во время беседы с бестселлером американского автора Джонатаном Франзеном. Франзен, который провел годы, живя здесь, восхищался нашей страной за принятие ответственности за нацистские преступления и наличие законов, запрещающих определенные символы и лозунги. Однако, как человек со стороны, Франзен, возможно, имеет другое представление.

Германия может гордиться многими вещами, несмотря на нынешнюю тенденцию воспринимать ее негативно. К ним относятся наша свободная пресса, справедливые и независимые суды, выжившие демократические партии и продолжение принятия демократии. Но есть и угроза, так как ультраправые «Альтернатива для Германии» (АфД) опрашиваются на втором месте по всей стране и могут стать самой сильной партией на выборах в Саксонии и Тюрингии, согласно опросу Forsa для Stern и RTL. Это может вывести лидера АфД, Бьёрна Хёкке, которого можно юридически назвать фашистом, в центр внимания и даже в правительство.

Наша обложка не будет сосредоточена исключительно на Хёкке, но также исследует тех, кто может голосовать за него, и то, что мотивирует этих людей.

Разделение Германии

Мартин Дебес, автор нашей статьи, родом из Тюрингии, видит в этом вопрос личный. Дебес согласен с социологом Штеффеном Мау, который утверждает, что Германия «неравномерно объединена» из-за последствий ГДР и трансформации Западной Германии. Он пишет: «Диктатура формировала людей через репрессии и пропаганду. Для большинства свобода, которую они обрели, принесла новые возможности и процветание. Но многие страдали от безработицы и потери статуса. Эффекты деиндустриализации, эмиграции и обмена элитами сохраняются. В результате восточные немцы в среднем старше и беднее, чем западные немцы; процент мужчин в населении также выше на востоке. Восточные немцы реже организованы в профсоюзы, церковь или партию. У них более низкие доходы, меньше детей и более низкая продолжительность жизни».

Список жалоб, составленный Forsa, длинный: война на Украине, преступность, иммиграция, инфляция и социальное неравенство возглавляют список. Угрозы правого экстремизма или изменения климата следуют за ними.

Дебес резюмирует: «В результате настроение в некоторых местах кислое. Большинство чувствует себя второсортным и зависимым. Их доверие к институтам ниже, и их взгляды более радикальны. И это делает их более восприимчивыми к популистским и экстремистским движениям».

Если вы думаете, что это восточногерманское явление, помните: АфД также находит поддержку на Западе. Узнайте больше здесь.

Когда знаменитый актер умирает, у меня всегда возникает желание пересмотреть все его фильмы. Ален Делон, с более чем 80 фильмами в его фильмографии, представляет собой двойную задачу. Он снялся как в отличных шедеврах, так и в посредственных фильмах. Но даже в 88 лет Делон не пропустил многое. Однако когда он умер, Франция, казалось, на мгновение застыла. И я снова подумал: может быть, другие страны относятся к своим звездам, со всеми их достоинствами и недостатками, более мягко, потому что помнят, что даже великие звезды — люди, не всегда идеальные.

Популярность ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АфД) представляет собой серьезный вызов для демократического строя Германии. Это было подчеркнуто, когда лидер АфД, Бьёрн Хёкке, потенциально мог войти в правительство, если АфД станет самой сильной партией на некоторых выборах в ландраты.

В отличие от негативного восприятия Германии, Европейский парламент должен признать и ценить достижения страны в области демократии, такие как свободная пресса, независимые суды и продолжение принятия демократии.

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