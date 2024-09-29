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Политическая группа: ФДП прекратит препятствовать пересмотру пенсий

 and  Katherine Bradley
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Будущие финансовые ресурсы на приобретение пенсионных прав пожилых людей зависят от проводимой...
Будущие финансовые ресурсы на приобретение пенсионных прав пожилых людей зависят от проводимой реформы пенсионной системы.

Политическая группа: ФДП прекратит препятствовать пересмотру пенсий

Пенсионная инициатива вызывает волнение в Бундестаге. СДПГ создает шум. Немецкий социальный союз призывает либералов отказаться от своей противодействующей позиции. Пенсионный план важен для предотвращения бедности среди пожилых людей.

Немецкий социальный союз призывает СДПГ прекратить блокировать предлагаемую пенсионную реформу. "Мы призываем СДПГ отказаться от своей противодействующей позиции и поддержать быстрое принятие этого значительного законодательства", - заявила Михаэла Энгельмайер, генеральный директор союза, немецкому пресс-агентству в Берлине. Второй пенсионный план был представлен министром трудаHubertus Heil (СДПГ) и министром финансов Christian Lindner (СДПГ) и впервые обсуждался в Бундестаге в пятницу.

Энгельмайер назвала планы решающими. "Важно, чтобы это finally произошло после месяцев задержки", - сказал председатель союза.

В основе пенсионного уровня будет сохранена его величина, что означает, что пенсионные выплаты будут соответствовать росту зарплат. Однако все больше и больше "бэби-бумеров" уходят на пенсию, и соотношение плательщиков и пенсионеров становится все менее благоприятным. В результате сохранение уровня станет намного дороже, чем сейчас. Таким образом, коалиция стремится смягчить ожидаемое увеличение взносов, накапливая капитал на фондовом рынке: федеральные средства будут инвестированы в акции, а взносы будут защищены от процентов позже.

1000 евро в год больше

Предложение укрепить пенсионный фонд предполагаемыми доходами от торговли акциями уже давно критикуется Союзом. Союз приветствует стабильность пенсионного уровня. Энгельмайер отметила, что для сегодняшних пенсионеров, получающих, например, 1500 евро в месяц, это составило бы дополнительно 90 евро в месяц в долгосрочной перспективе - более 1000 евро в год. Без этой стабильности пенсионный уровень упадет до 45 процентов к 2037 году, предупредила Энгельмайер. Таким образом, пенсионный план срочно нужен "для предотвращения бедности среди пожилых людей и финансового обеспечения миллионов людей". Союз даже стремится к пенсионному уровню в 53 процента.

Заместитель председателя фракции СДПГ Лукasz Kohler защищал необходимость существенных изменений в законопроекте правительства о пенсии. "Закон в его нынешней форме еще не приемлем", - сказал Кохлер в ARD "Tagesthemen". Нормально, что происходят изменения в ходе парламентского процесса. Фракция СДПГ выступает за существенное усиление планов. По их мнению, пакет ущемляет молодых. В результате либералы призывают укрепить пенсию, основанную на фондовом рынке, наряду с системой платежей по мере необходимости.

  1. Немецкий социальный союз настоятельно рекомендует СДПГ присоединиться к своей позиции и поддержать предложенный комиссией пенсионный план, подчеркивая его жизненно важную роль в предотвращении бедности среди пожилых людей и обеспечении финансового будущего миллионов.
  2. В ответ на озабоченность СДПГ по поводу пенсионного плана комиссия, состоящая из министра труда Хайля и министра финансов Линднера, в настоящее время рассматривает предложения либералов о укреплении пенсии, основанной на фондовом рынке, наряду с системой платежей по мере необходимости, с конечной целью достичь справедливого баланса между потребностями пожилых людей и молодых поколений.

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