Поля для гольфа, связанные с Трампом, постоянно создавали проблемы для секретной службы в выполнении своих обязанностей.

Президентский визит на поле для гольфа обычно происходит в самой большой открытой outdoor-зоне, и из-за своей планировки, включающей общественные дороги и элементы ландшафта, такие как деревья и холмы, которые могут служить укрытием для потенциальных нападающих, они представляют особую сложность для служб безопасности в плане управления.

Подобно предыдущим лидерам, присутствие Трампа на поле для гольфа не приводит к закрытию клуба для публики или перекрытию близлежащих дорог. Вместо этого команды агентов в одежде для гольфа передвигаются на гольф-картах впереди и позади Трампа, когда он играет, обеспечивая безопасность в течение нескольких минут до его прибытия.

Клуб Trump National Golf Club, расположенный в Вест-Палм-Бич, находится вблизи трех сильно загруженных дорог: Кирк-роуд, Самит-boulevard и Конгресс-авеню. Рядом находится Международный аэропорт Палм-Бич.

Во время пребывания в должности Трампа его часто можно было увидеть с Кирк-роуд, играющего в гольф. Однако представителям СМИ не разрешалось присутствовать на тротуарах рядом с полем для гольфа во время игр Трампа.

После ухода с поста некоторые ограничения были ослаблены. Общественности было разрешено наблюдать за Трампом с тротуаров на Самит-boulevard и Конгресс-авеню.

На пресс-конференции в воскресенье шериф округа Палм-Бич признал определенные проблемы с безопасностью.

"Учитывая его нынешний статус, он не действующий президент. Следовательно, наши меры безопасности ограничены областями, признанными целесообразными Секретной службой", - заявил шериф Рик Бредшоу. Он также добавил: "Я ожидаю, что при следующем визите Трампа на поле для гольфа будет больше зрителей".

Во время пребывания на посту президента Барака Обамы его любимым местом для игры в гольф был клуб на базе ВВС Эндрюс. Военная природа базы обеспечивала ограниченный доступ как к полю для гольфа, так и к его окрестностям.

Президент Джо Байден редко играет в гольф.

Несмотря на то, что он больше не находится у власти, гольф-туры Трампа в клуб Trump National Golf Club продолжают вызывать интерес в политике, с людьми, часто собирающимися возле оживленных дорог, чтобы увидеть его.

Изменение мер безопасности после президентства Трампа позволяет проводить более открытые политические шоу, так как теперь общественность может наблюдать за его раундами гольфа с таких мест, как Самит-boulevard и Конгресс-авеню.

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