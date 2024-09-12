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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Покойный бывший президент Перу Фуджимори скончался.

 and  Alex Stellmacher
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Прохожу судебные разбирательства в трибунале в 2018 году
Прохожу судебные разбирательства в трибунале в 2018 году

Покойный бывший президент Перу Фуджимори скончался.

Бывший президент Перу Альберто Фухимори скончался в возрасте 86 лет после длительной борьбы с раком. Его дочь, Кико Фухимори, объявила об этом в Twitter от имени своих братьев и сестер, сказав: "После долгой борьбы с раком наш отец, Альберто Фухимори, перешел в объятия Всевышнего".

Фухимори правил Перу с 1990 по 2000 год. Сначала он воспринимался как честная фигура в политике, получив поддержку коренного населения и farmers, которые не доверяли лимской европейской аристократии. Как аналитический агроном, он справился с экономическим кризисом и гиперинфляцией, используя шоковую терапию и поддерживая экономический рост страны в течение многих лет. Однако во время его правления силы безопасности были приказаны принимать жесткие меры против леворадикальных и якобы подрывных групп. Кроме того, парламент был распущен, и государство угрожало террористической организацией "Сияющий путь". Тысячи индейских женщин были подвергнуты принудительным стерилизациям с целью снижения их фертильности.

Политически свободный с декабря

Несмотря на конституционное ограничение президентских сроков двумя, Фухимори баллотировался на третий срок в 2000 году. Он победил, но его правление было недолгим, так как всплыл скандал с Монтесиносом. Шпион Фухимори, Vladimiro Montesinos, был пойман на видео, дающим взятку законодателю, чтобы тот переключился на партию Фухимори. Фухимори нашел убежище в Японии, но был арестован во время поездки в Чили и отправлен обратно в Перу.

В 2009 году Фухимори был приговорен к 25 годам тюремного заключения за нарушения прав человека, совершенные смертельными отрядами под его командованием. Его приговор был смягчен тогдашним президентом Pedro Pablo Kuczynski в 2017 году, но Верховный суд отменил это решение вскоре после этого, и Фухимори был вновь заключен под стражу. В конечном итоге Конституционный суд объявил в декабре 2017 года, что помилование 2017 года основано на гуманитарных соображениях, решение, которое было критически воспринято активистами прав человека.

В июле 2021 года Кико Фухимори, лидер правой партии Fuerza Popular, объявила о намерении своего отца баллотироваться на пост президента.

Расследование нарушений прав человека во время правления Фухимори велось Комиссией по истине и примирению в Перу. Несмотря на помилование, заключение Фухимори было поддержано из-за решений Верховного суда Перу.

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