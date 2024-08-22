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ПолитикаНовостиКремль

Похоже, Кремль пытается приучить россиян к "новой ситуации" или "изменению обстоятельств".

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Население России должно адаптироваться к новым условиям, которые создал Харьковский municipative и...
Население России должно адаптироваться к новым условиям, которые создал Харьковский municipative и привели к широким переселениям людей.

Похоже, Кремль пытается приучить россиян к "новой ситуации" или "изменению обстоятельств".

Украинские атаки в Курске вынуждают Кремль корректировать стратегию пропаганды. Режим ожидает, что потенциальное повторное взятие под контроль может занять время.

Как сообщает независимый российский портал Meduza, базирующийся в Риге, Москве приходится сталкиваться с вызовом из-за проникновения украинцев на российскую территорию и контроля над деревнями в Курской области. Источник, связанный с Кремлем, признался: "Проникновение на российскую территорию и захват контроля над деревнями - это новое и довольно неприятное событие".

Процент россиян, испытывающих тревогу, вырос с 6 до 45%, как показал опрос, о котором сообщает Meduza. Чтобы снять напряжение после начала курского вторжения, Кремль, как сообщается, пытается подготовить население к "новой реальности" и "новой норме". Сообщение подразумевает: враг проник на российскую территорию, он будет побежден, но восстановление территории займет время, и от россиян требуется терпение.

Население призывают оказывать помощь

Жителей призывают перенаправить свою негативную реакцию и шок на сбор гуманитарной помощи для пострадавших районов Курска, как советуют чиновники, опрошенные Meduza. Большинство чиновников считают, что бои в Курске продлятся несколько месяцев. Однако источник, связанный с правительством, считает этот прогноз "довольно оптимистичным - если все пойдет гладко".

По данным Meduza и Bloomberg, Кремль также рассматривает возможность объявить новую волну мобилизации после курского вторжения. Источник предполагает, что из-за нехватки резервов новая мобилизация в России может быть объявлена уже к концу 2024 года. Тем не менее, источник, связанный с правительством, уверяет, что кабинет и влиятельные бизнесмены, выступающие против мобилизации, успешно предотвратили ее проведение.

Украинское наступление на территорию агрессора влияет на местные выборы. Центральная избирательная комиссия России приняла решение отложить местные выборы в семи районах Курской области из-за безопасности. Несмотря на отсрочку, Кремль планирует провести губернаторские выборы по расписанию, чтобы заменить и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Кремль внимательно следит за ситуацией в Курске, учитывая продвижение украинцев к границам Кремля и контролируемые Кремлем деревни. Чтобы успокоить население, Кремль призывает к сбору помощи для пострадавших районов Курска и призывает к терпению в ожидании потенциально длительного процесса восстановления.

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 and  Elizabeth Wells
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