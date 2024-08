Похоже, что существенное продвижение Курска не указывает на ограничения в данный момент.

Канцлер Шольц предвидит ограниченный во времени и пространстве продвижение Украины в Россию. Однако корреспондент ntv Наджа Криевольд не разделяет этого мнения.

13:06 Украинское наступление приводит к уничтожению российской авиации в СаваслейкеПо данным общественного вещателя "Суспилне", цитирующего информацию службы разведки, на авиабазе в Саваслейке в результате ударов Украины якобы уничтожены несколько российских самолетов. 16 августа якобы были уничтожены один сверхзвуковой перехватчик МиГ-31К и два стратегических транспортных самолета Ил-76, а в результате атаки 13 августа были повреждены примерно пять самолетов (вероятно, МиГ-31К/И). Был поражен склад топлива и смазочных материалов, и в результате удара 13 августа был поврежден еще один МиГ-31К/И.**

13:06 ФСБ расследует дело о незаконном пересечении границы журналистами CNNСогласно сообщениям, российское ФСБ возбудило уголовное дело против нескольких иностранных и украинских журналистов в Курской области, где украинские войска控олируют несколько поселений. В ответ на их освещение событий ФСБ возбудило уголовное дело против журналиста CNN и двух украинских журналистов по обвинению в незаконном пересечении государственной границы. Согласно данным ведомства, видеозаписи были сделаны в украинском городе Суджа, подконтрольном украинским войскам. ФСБ планирует soon выдать международные ордеры на арест. Трое журналистов могут faces лишением свободы на срок до пяти лет в России. Недавно американский журналист Эван Гершкович вернулся на родину после освобождения из 16-летнего трудового лагеря в результате обмена заключенными, обвиненный в шпионаже.**

12:34 Цельский в приграничной зоне: "Фонд обмена" пополненПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил приграничный регион Сумской в северо-восточной части Украины, где украинские войска проникли на территорию России более двух недель назад. Он объявил, что в Курской области был захвачен новый район, и что "фонд обмена" был пополнен. Это термин относится к захвату российских солдат для возможного будущего обмена на украинских заключенных, удерживаемых в российском плену в результате Курской операции. Зеленский подчеркнул, что с начала Курской операции нападения на Сумскую область и жертвы среди гражданского населения сократились. Он опубликовал видео с командующим украинскими войсками генералом Александром Сирским, который обсудил укрепление войск на востоке Украины, где Россия продолжает наступление.**

12:06 Подозрительные российские дроны замечены над критически важной инфраструктурой в BrunsbüttelСогласно сообщениям, российские дроны были замечены над крупнейшим промышленным парком в Шлезвиг-Гольштейне в Brunsbüttel. Газета "Бильд" сообщает, что в последние дни дроны неоднократно замечали, быстро пролетая над выведенной из эксплуатации атомной электростанцией и терминалом сжиженного природного газа в Brunsbüttel, нарушая зону запрета на полеты. Прокуратура в Фленсбурге расследует возможный шпионаж с целью саботажа. Инсайдеры сообщают: "Зона запрета на полеты неоднократно нарушалась пролетами над атомной электростанцией". Неопознанный объект, предположительно военный дрон, был обнаружен. Согласно "Бильду", дроны, предположительно, запускались с гражданских судов в Северном море и приписываются российским агентам.

11:40 Посольство США в Киеве предупреждает об угрозе воздушных атакПосольство США в Киеве предупреждает об увеличении риска воздушных атак в преддверии Дня независимости Украины 24 августа, который отмечает 33-ю годовщину независимости от Советского Союза. В ближайшие дни и на выходных риск нападения России на Украину с помощью беспилотников и ракет якобы возрастает.**

11:13 Военная база в Волгограде загореласьНа военной базе в Marinovka, расположенной в южной российской области Волгоград, вспыхнул пожар. Жители сообщают об взрывах. Местные власти обвиняют украинские удары беспилотников в возникновении пожара, заявляя, что жертв нет.**

10:41 Россия сосредоточивается на установке Prefabricated бункерах в КурскеРоссийские власти якобы устанавливают Prefabricated бетонные укрытия для населения в Курской приграничной области. Губернатор Алексей Смирнов описал установку на Telegram, поделившись фотографией грузовика, перевозящего один из блоков. Укрытия устанавливаются в местах с высокой проходимостью, в том числе на 60 автобусных остановках. Укрытия также строятся в двух других местах, в том числе в Курске, где находится атомная электростанция Курской области. Россия утверждает, что Украина планирует атаковать объект, что Украина отрицает.**

09:42 Украина атаковала несколькими регионами России дронамиРоссийская армия сталкивается с несколькими воздушными нападениями со стороны Украины на западе страны. Согласно заявлениям губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в Telegram, в результате атаки в районе Marinovka (см. запись 07:30) было сбито несколько беспилотников. В Курской приграничной области губернатор Алексей Смирнов сообщает, что были сбиты две украинские ракеты и один беспилотник. В Ростовской области губернатор Василий Голубев сообщает, что атака с пятью беспилотниками была отражена. Беспилотники также якобы были сбиты в российских регионах Воронеж и Брянск.**

09:09 Разрешение США на использование дальнобойного оружия против целей в России просит УкраинаМинистр обороны Украины Рустем Умеров встречается в Киеве с bipartisan делегацией представителей Палаты представителей США. Согласно заявлению из Киева, республиканский представитель Роб Уитман и демократ Дэвид Трон обсуждают ситуацию на передовой и политику Вашингтона в отношении использования дальнобойного оружия против целей в России с Умеровым. "Я подчеркнул, что нам нужна немедленная поддержка наших союзников для полного использования дальнобойного оружия против целей в России", - сказал Умеров. "Речь идет о защите наших мирных городов и деревень".

08:36 Звезда "Звездных войн" и эксперт по Восточной Европе ведут кампанию по сбору средств на роботов-разминировщиков в УкраинеАмериканский актер Марк Хэмилл, известный своей ролью Люка Скайуокера в "Звездных войнах", ведет сбор средств на роботов-разминировщиков в Украине. В сотрудничестве с экспертом по Восточной Европе Тимоти Снайдером он планирует собрать $441,000 через кампанию "Безопасная территория". Эти роботы могут удалять мины даже в труднодоступных местах, обеспечивая безопасность операторов. "Одним из самых ужасных преступлений, совершенных Россией в Украине, является расстановка миллионов мин", - заявил Снайдер. "Я посещал освобожденные районы рядом с линией фронта, где люди рискуют жизнью, чтобы помочь другим вернуть свои фермы и дома. Благодаря этим роботам мины можно убрать и спасти жизни". Разминирование в Украине - это масштабное предприятие, которое займет десятилетия.

08:01 Россия готовится к "новой реальности" после атаки на КурскУкраинская атака на Курск представляет вызов для пропаганды Москвы. Источник, близкий к Кремлю, сообщил независимому российскому порталу Медуза, базирующемуся в Риге, "Однако, несмотря на расстояние, проникновение на территорию России и захват контроля над деревнями - это новое и крайне неприятное событие". Чтобы успокоить теперь более заметно обеспокоенное население, Кремль пытается подготовить россиян к жизни в "новой реальности" и "новой норме". Сообщение такое: враг действительно проник на территорию России, они на грани поражения - но возвращение территории займет время, и россиянам нужно набраться терпения. Тем временем жителей призывают "превратить негатив и шок в положительное направление" - то есть оказать помощь Курской области. В целом, все официальные лица, опрошенные Медузой, уверены, что бои в Курской области могут продлиться несколько месяцев. Источник, близкий к правительству, уточняет, что этот прогноз "довольно оптимистичный - если все пойдет хорошо".

07:30 Губернатор России подтверждает инцидент на военном объектеРоссийские власти подтвердили сообщения о пожаре на военном объекте в южном российском регионе Волгоград после атаки украинского дрона. Губернатор региона Андрей Бочаров объявил в Telegram, что дрон столкнулся с объектом. Погибших нет. Бочаров не уточнил, какой военный объект был затронут. Он упомянул, однако, что целью атаки был поселок Мариновка. В Мариновке находится авиационная база России.

06:56 Бывший советник безопасности США заявляет, что Путин манипулировал ТрампомБывший советник безопасности США, генерал США Герберт Реймонд Макмастер, заявляет, что лидер Кремля Владимир Путин успешно манипулировал бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается в книге Макмастера "Война с самими собой: мое пребывание в Белом доме при Трампе", как сообщает "Гардиан". "Путин, жестокий бывший чекист, эксплуатировал тщеславие и нестабильность Трампа лестью", - якобы сказал Макмастер. Путин называл Трампа "выдающейся личностью, одаренной без всяких вопросов". Путин оказал почти гипнотическое влияние на Трампа. Макмастер, который работал советником по безопасности Трампа около года, якобы предупреждал Трампа: "Мистер Президент, он лучший лжец в мире". Он argued, что Путин был уверен, что он может "использовать" Трампа и добиться ослабления санкций и дешевого вывода США из Сирии и Афганистана.

06:20 О взрывах сообщают на российской авиационной базе в ВолгоградеНочью в российском городе Калач-на-Дону в Волгоградской области якобы слышались взрывы. Многие российские Telegram-каналы утверждают, что это было результатом удара дрона. Пожар якобы произошел на близлежащей авиационной базе. Волгоградский регион находится примерно в 900 километрах юго-восточнее Москвы. Вероятной целью, скорее всего, была авиационная база в Мариновке в селе Октябрьское, примерно в 20 километрах от Калача-на-Дону. Жители в районе сообщают о шести-десяти громких взрывах, сопровождаемых шумом дронов, согласно Telegram.

05:44 Клингебейль: Германия предоставит дополнительное финансирование для Украины, если помощь прекратитсяЛидер СДПГ Ларс Клингебейль пообещал дополнительную поддержку Украине. Если окажется невозможным выделить запланированные миллиарды из замороженных российских активов для Украины, Германия предоставит дополнительное финансирование, сказал он в подкасте с заместителем главного редактора "Бильд" Паулем Ронцихером. "Мы не можем допустить, чтобы мы сказали 'Нет больше денег для Украины'", - сказал Клингебейль. "В этом случае наша обязанность - найти средства в Германии. У нас есть ответственность перед Украиной. Решения должны быть найдены, и мы их найдем".

04:27 Украина подтверждает цели ночных атак дронов в РоссииВоенная разведка Украины ГУР подтвердила цели ночных атак дронов в России. Они были направлены на московский аэропорт Остафьево, авиационную базу Миллерово в Ростовской области и центр радиосвязи, заявил главнокомандующий ГУР Кирилл Буданов военному новостному сайту "The War Zone". В атаке приняли участие около 50 дронов. Оценка нанесенного ущерба в настоящее время ведется. Российские власти сообщили, что сбили 45 дронов над территорией России утром.

03:09 В Курской области на выборах будут использоваться средства индивидуальной защиты для членов участковых избирательных комиссийДля досрочных региональных выборов в спорном пограничном регионе России Курск планируется предоставить членам участковых избирательных комиссий средства индивидуальной защиты, такие как бронежилеты и шлемы. Кроме того, будут созданы дополнительные избирательные участки в других частях страны для тех, кто покинул регион, сообщила глава региональной избирательной комиссии Татьяна Малахова, как сообщают российские новостные агентства. В регионе в настоящее время действует режим чрезвычайной ситуации. Выборы губернаторов и региональных парламентов запланированы во многих регионах России с 6 по 8 сентября. Граждане пограничных регионов, в том числе Курска, Белгорода и Брянска, уже могут голосовать досрочно.

01:34 Фико чувствует давление со стороны западных демократий в вопросах внешней политикиПремьер-министр Словакии Роберт Фицо жалуется на оказанное давление со стороны западных демократий в вопросах внешней политики. Он заявляет, что тех, кто отклоняется от консенсуса по важным вопросам внешней политики, "арbitrarno stavyat pod davleniem i ugrozyat izolatsiey", как сказано в заявлении, выпущенном в годовщину московского вторжения 1968 года. Фицо сравнивает насильственное подавление "Пражской весны" в 1968 году войсками Варшавского договора с тем, что он воспринимает как текущее давление в Европе. Фицо выступает против военной помощи ЕС Украине и сталкивается с обвинениями в прорусской позиции.

00:12 Украина сообщает о 46 российских атаках возле Покровска за деньУкраина сообщает о 46 российских атаках вдоль фронта возле города Покровск на востоке страны в течение дня. Из них 44 были отбиты, сообщает Генеральный штаб. На 21:00 CET бои все еще продолжаются на двух участках. В столкновениях погибли или были ранены 238 российских солдат. Информация о потерях Украины не предоставляется. Россия пока не комментировала.

23:09 Россия заявляет о предотвращении украинской инфильтрации в БрянскРоссия заявляет, что предотвратила проникновение украинских "диверсантов" в российский пограничный регион Брянск, который граничит с Курском. Проникновение "украинской разведывательно-диверсионной группы" было предотвращено силами ФСБ России и подразделениями российской армии, заявил губернатор Брянска Александр Богомаз. "Врага обстреляли", - сказал он. Ситуация теперь "под контролем".

22:15 Зеленский: Украина нуждается в быстром выделении обещанной помощиПрезидент Украины Владимир Зеленский заявляет, что его страна надеется на быстрое выделение миллиардов долларов помощи, обещанной Западом, которые должны быть частично профинансированы за счет доходов от замороженных российских государственных активов. Хотя былиmany political statements from Ukraine's partners, more are expected, says Zelensky in his evening video address. "But we need a real mechanism." Ukraine needs the proceeds from Russian assets to defend against Russian aggression. "The relevant discussions have been going on for too long, and we need decisions now." The G7 countries agreed on a new financial aid package for Kyiv at their summit in June, with a generous loan of $50 billion to be secured by interest earnings from frozen Russian assets.

21:52 Путин хвалит прочные торговые связи с КитаемПрезидент России Владимир Путин хвалит растущее сотрудничество с Китаем. "Наши торговые отношения развиваются успешно (...). Внимание, которое уделяют торговле и экономическим отношениям оба правительства, приносит плоды", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Китая Ли Цзиангом в Кремле. Китай и Россия имеют "крупномасштабные совместные планы и проекты в экономической и гуманитарной сферах", продолжает Путин. Ли говорит, что китайско-российские отношения находятся на "непреcedentedном высоком уровне", согласно Кремлю. Стратегическое партнерство между Россией и Китаем углубилось после вторжения России на Украину. Для России Китай является жизненно важным торговым партнером из-за западных санкций.

21:20 Запрос отклонен: бывший заместитель министра обороны России остается под стражейБывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, подозреваемый в коррупции, останется под стражей. Его ходатайство о смягчении наказания с строгим домашним арестом и его апелляция на арест были отклонены, как сообщает российское государственное новостное агентство ТАСС. Перед отстранением Булгаков отвечал за обеспечение поставок для российских военных сил. Московский суд также приказал заключить под стражу двоих предполагаемых сообщников Булгакова. Компания, которой они владели, якобы получила девять контрактов от Булгакова с 2022 по 2024 год, что привело к убыткам примерно в 50 миллионов рублей (около 500 000 евро), как сообщают посредники.

21:00 Украина усиливает войска в ПокровскеПо словам Президента Украины Владимира Зеленского, Украина усиливает свои войска в горячей точке Покровска на востоке страны. Он упомянул об этом во время прямого эфира, отметив, что они знают о стратегиях российских войск в этом районе. Одновременно с этим украинский прорыв в российском регионе Курск продолжается, согласно Зеленскому. Некоторые территории находятся под контролем Украины, но он не предоставил дополнительных подробностей.

20:41 После указа: Многие украинцы в Венгрии рискуют лишиться убежищаПосле вступления в силу указа Венгрии, лишающего украинских беженцев общего убежища, многие украинцы рискуют остаться без крыши над головой. Частные убежища для беженцев уже начали выселять украинцев, согласно данным организации Migration Aid. В Коксе, к северу от Будапешта, около 120 беженцев, в основном цыганские женщины и дети из западноукраинского региона Закарпатья, где проживает большая венгерская община, были вынуждены покинуть гостевой дом под надзором полиции.

Украинский конфликт вызывает опасения по поводу возможного эскалации, как видно из различных атак на российские цели. Например, украинские удары, якобы, ответственны за разрушение нескольких российских самолетов на авиабазе Саваслейки и подозрительные российские дроны были замечены над критически важной инфраструктурой в Brunsbüttel. Однако канцлер Шольц ожидает, что любое продвижение Украины в Россию будет «временным и ограниченным по территории», но корреспондент ntv Надя Крийвальд утверждает обратное.

