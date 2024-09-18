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Похоже, что российская фабрика троллей якобы организовала сбой с участием Харриса

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Видео набрало более 2,7 миллионов просмотров.
Видео набрало более 2,7 миллионов просмотров.

Похоже, что российская фабрика троллей якобы организовала сбой с участием Харриса

В течение некоторого времени в социальных сетях распространяется видео, которое связывает Камалу Харрис с ДТП с бегством. Согласно этому видео, появившемуся в 2011 году, якобы демократический кандидат травмировал девочку, оставив её прикованной к инвалидной коляске с тех пор. Согласно сообщениям, корпорация Microsoft вычислила зачинщиков этой кампании дезинформации против Харрис.

Microsoft якобы проследила кампанию до российской группы дезинформации под названием "Шторм-1516". Эта организация, считается связанной с Кремлем, известна распространением вводящей в заблуждение информации и манипулированием контентом в Интернете.

Появление этой кампании дезинформации является признаком того, что Россия наращивает усилия по вмешательству в политику США перед предстоящими президентскими и congressional выборами в ноябре. На момент составления отчета посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос комментария.

Шторм-1516 и их тактика

После объявления Президента Байдена о том, что он не будет баллотироваться на переизбрание, операции российского влияния вначале столкнулись с трудностями в переориентации своих антидемократических стратегий, согласно заявлению Microsoft в блоге. Однако к концу августа Шторм-1516 начал генерировать контент, связывающий Камалу Харрис и её напарника Тима Уолза с шокирующими вымышленными теориями заговора, направленными на их дискредитацию.

Эксперты утверждают, что Шторм-1516 известен созданием видео с актерами, изображающими информаторов или журналистов, распространяющими скандальные дезинформацию. В этом случае группа якобы наняла актера, чтобы изобразить якобы пострадавшую в ДТП жертву, ложно заявляя, что она была парализована с тех пор. Кроме того, был создан фиктивный сайт вымышленного новостного канала "KBSF-TV". Сфабрикованная история распространялась через этот сайт и циркулировала в социальных сетях, таких как X, в общей сложности собрав более 2,7 миллионов просмотров.

Недавно Министерство юстиции США подало иск против двух сотрудников государственного российского вещателя RT за якобы отмывание денег, связанное с попытками влияния на выборы в семи штатах. Кроме того, Meta, материнская компания Facebook, WhatsApp, Instagram и Threads, запретила RT и другие государственные российские СМИ во всем мире в своих онлайн-сетях из-за предполагаемых иностранных интерференционных Activities через распространение ложных новостей.

Ложные новости о Камале Харрис и ДТП с бегством приписываются Шторм-1516, российской группе дезинформации. Группа известна созданием ложных нарративов и использованием актеров для распространения вводящей в заблуждение информации.

В свете этого важно быть бдительным в отношении ложных новостей и проверять информацию, особенно во время политических кампаний.

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