Похоже, что проиранские группировки, вероятно, являются виновниками нападения на американское посольство в Багдаде.

Несколько дней спустя после инцидента, американский посольский комплекс, расположенный в международном аэропорту Багдада, был обвинен американской администрацией в том, что он стал источником проблем. Этот инцидент произошел в ночь на вторник, и, как сообщается, его организовали иранские аффилированные милиции, действующие в Ираке. После этого американское посольство в Багдаде призвало иракские власти защищать американские объекты и персонал, сославшись на право на самооборону и ответственность за обеспечение безопасности американского персонала во всем мире.

После нападения в ночь на вторник американское посольство в Багдаде объявило, что его вспомогательные объекты в Багдаде подверглись нападению. Погибших нет. Согласно заявлению иракской армии, взрыв произошел в районе международного аэропорта, который служит базой для советников международной коалиции.

Сразу после нападения высокопоставленный представитель иракских служб безопасности сообщил агентству AFP, что две ракеты "Град" были запущены по объекту. Одна упала на территории иракских антитеррористических подразделений, а другая - на базу американо-коалиционных сил, борющихся с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Вспомогательные дипломатические службы США в международном аэропорту Багдада неоднократно подвергались нападениям, например, в январе 2022 года. Эти службы предоставляют логистическую помощь и медицинскую помощь. В преддверии зимы 2023 года, всего через несколько недель после крупного конфликта, инициированного палестинской организацией ХАМАС против Израиля, что привело к войне в Газе, проиранские милиции в Ираке и Сирии также атаковали силы международной коалиции, борющейся с ИГ, множеством дронов и ракет.

После нападения на американский посольский комплекс американская администрация решительно осудила инцидент и потребовала незамедлительного расследования. Нападение причинило значительный ущерб вспомогательным объектам, но, к счастью, никто из персонала не пострадал.

Читайте также: