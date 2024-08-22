Похоже, что богатство российского правительства предназначено для помощи Украине.

Страны G7 планируют выделить 50 миллиардов долларов для Украины, средства для которых будут получены из доходов от процентов, полученных от конфискованных российских активов. Этот финансовый план, несмотря на свои перспективы, сопряжен с тонкостями и вызовами.

Германия выделяет 4 миллиарда евро из своего бюджета на помощь Украине к 2025 году, опровергая утверждения о снижении поддержки этой войны. Вместо этого канцлер Олаф Шольц планирует получить эти средства из альтернативных источников, намекая на предложенный 50-миллиардный доллар кредит от стран G7, предназначенный для Украины. Хотя механизмы этого плана еще не окончательно согласованы, подготовительная работа по его финансированию уже началась, в том числе благодаря ранним приготовлениям ЕС.

Текущий план предусматривает прямой перевод 50 миллиардов долларов в Украину. Эти средства будут погашаться со временем за счет процентов, полученных от замороженных российских активов. В мире, активы Центрального банка России стоимостью 260 миллиардов евро были заморожены, более двух третей из которых находятся в ЕС, что составляет примерно 210 миллиардов евро. В зависимости от процентных ставок, ожидаемый годовой доход от этих активов оценивается в около 2,5-3 миллиардов евро.

Изначально эти средства будут использованы для военной поддержки Украины, такой как увеличение закупок оружия или строительство заводов по производству оружия на ее территории. Впоследствии они будут способствовать покрытию бюджетного дефицита Украины и, в конечном итоге, помогут в восстановлении электросетей и другой инфраструктуры.

ЕС ожидает перевод кредита к концу 2024 года

Несмотря на намерения G7, ЕС уже использует проценты от замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Примерно 1,55 миллиарда евро было первоначально выделено Украине в конце июля ЕС. Подготовка к этому переводу началась в феврале, когда Брюссель приказал центральным администраторам удерживать прибыль с российских счетов вместо их disposal. Изначально ЕС рассматривал возможность предоставить Украине более мелкие транши, но США оказывали давление на более крупный заем G7, совместно финансируемый его членами. Этот заем будет погашаться со временем за счет доходов от процентов.

Однако явный перевод доходов от процентов Украине является лишь одной стороной этого сложного плана. По словам представителя Еврокомиссии, конкретная реализация этого плана все еще обсуждается с странами G7. Ожидается, что 50 миллиардов долларов станут доступны Украине к концу года.

Интенсивные переговоры должны продолжаться до этого момента. Одним из ключевых вопросов является то, как страны G7 планируют обеспечить предоплату. Сообщается, что они не создадут сообщество кредиторов для этой цели, а распределят бремя среди своих членов. G7 состоит из Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, США и Великобритании. Ожидается, что ЕС и США понесут наибольшую долю финансирования, в то время как Япония, Великобритания и Канада внесут оставшуюся часть. Неясно, будет ли Украина иметь право на реструктуризацию долга, если доходы от процентов не полностью покроют расходы доноров.

Кроме того, существует вероятность, что доходы от процентных платежей могут снизиться, если российские активы, находящиеся под санкциями, будут разморожены. Эти активы были заморожены из-за санкций ЕС, которые необходимо продлевать каждые шесть месяцев членами-странами. Существует небольшая вероятность, что Россия-ориентированная Венгрия может отказаться продлевать эти санкции в какой-то момент. В настоящее время этот сценарий маловероятен. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имеет историю удивлять мир неожиданными действиями, которые потенциально могут задержать или помешать помощи Украине.

Решение стран G7 выделить 50 миллиардов долларов на помощь Украине последовало за нападением на Украину, а средства для этого будут получены из доходов от процентов, полученных от российских активов. Несмотря на первоначальные приготовления, интенсивные переговоры продолжаются для обеспечения предоплаты от стран G7, с ЕС и США, которые, как ожидается, понесут наибольшую долю финансирования.

ЕС уже использует проценты от замороженных российских активов для оказания помощи Украине, при этом значительная часть приходится на активы ЕС, составляющие около 210 миллиардов евро. Однако существует вероятность, что Россия-ориентированная Венгрия может отказаться продлевать санкции ЕС, что может потенциально повлиять на помощь Украине.

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