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ПолитикаНовостиХДС

Показатели голосования молодежи на выборах в возрасте до 18 лет свидетельствуют о поддержке AfD более чем третью

До выборов в Саксонии несовершеннолетние молодые люди приняли участие в U18 выборов. Лидер Кружка детей и юношества выразил свою позицию по поводу результатов как 'беспокоящую'.

 and  Vladimir Milov
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На выборах U18 лица, не достигшие возраста для участия в голосовании, имеют возможность...
На выборах U18 лица, не достигшие возраста для участия в голосовании, имеют возможность осуществлять право голоса.

До региональных выборов - Показатели голосования молодежи на выборах в возрасте до 18 лет свидетельствуют о поддержке AfD более чем третью

В симулированных выборах юношеского парламента в Саксонии победу одержала партия AfD, получив значительное преимущество в 34,5% среди избирателей в возрасте до 18 лет, согласно данным Саксонского круга молодежи и детей.

Партия ХДС заняла второе место с 16,2%, а Левые следовали близко позади с 11,8%. СДПГ набрала 8,5%, Зеленые - 5,7%, а альянс Сахры Wagenknecht - 4,8% голосов. Партия сатирика Мартина Зоннборна получила 4,6% голосов.

Саксонский круг молодежи и детей: Неудовлетворительно

"Успех AfD, безусловно, неудовлетворителен, так как он свидетельствует о том, что их идеи находят отклик среди молодежи", - прокомментировал Винсент Дрюс, глава Саксонского круга молодежи и детей. "Это ясное предупреждение для нас и всех сторонников демократии продолжать отстаивать и защищать демократические ценности". Результаты подчеркивают важность работы с молодежью в сообществе.

В выборах U18 приняло участие более 9000 избирателей. Эти выборы не являются надежным опросом, а служат проектом политического образования. Молодые люди могли проголосовать на примерно 150 избирательных участках по всей Саксонии с 19 по 23 августа.

ХДС, несмотря на то, что не заняла первое место, все же показала достойный результат в 16,2% на выборах, демонстрируя свою продолжающуюся присутствие в политическом ландшафте Саксонии. В свете победы AfD выступление ХДС становится еще более важным, так как указывает на потенциальную базу поддержки, которую можно будет развивать в будущем.

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