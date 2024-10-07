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Поисковые группы обыскивают Боснию в поисках пропавших без вести после смертельных наводнений.

 and  Anne Legman
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В спасательных командах активно Polski в persons, пропавших без вести в результате потопления в...
В спасательных командах активно Polski в persons, пропавших без вести в результате потопления в Боснии, что привело к гибели людей.

Поисковые группы обыскивают Боснию в поисках пропавших без вести после смертельных наводнений.

После того, как не менее 16 человек погибли в результате сильных внезапных наводнений и оползней в Боснии и Герцеговине, команды экстренной помощи разыскивали около 10 пропавших без вести. Город Ябланица был блокирован, а тяжелая техника расчищала завалы и камни на местах происшествий.

Сильные дожди в течение ночи пятницы привели к масштабным наводнениям в районах Ябланицы и Коньи. Несколько домов были полностью затоплены, а жители застигнуты врасплох ночью. Среди погибших был младенец, как сообщается в официальных записях. Такжеmany people were injured.

Наводнение спровоцировало оползни, которые смыли дороги и холмы, оставив несколько деревень в грязи и отрезав доступ к целым районам. Боснийские СМИ сообщили о ужасающем инциденте в деревне Доња Ябланица, где камни со стороны близлежащего карьера обрушились, погребая под собой несколько домов.

Алка Гусич, жительница Доње Ябланицы, была разбужена леденящим душу грохотом посреди ночи. Сначала она подумала, что это землетрясение, но утром вышла на улицу. Ее брат и вся его семья были среди погибших. "Дом полностью разрушен, никто не выжил", - сказала она со слезами на глазах. "Я видела, как вытаскивали из завалов сына моего брата. Он лежал на земле, очевидно, мертвый".

В субботу некоторые города вблизи Коньи все еще были недоступны. "Километры дорог исчезли, почти все мосты разрушены", - сообщил Хусеин Ходжич из местного подразделения гражданской защиты региональному телеканалу N1. "Нет электричества, все линии электропередач смыты. Также нет телефонных линий".

Избирательные власти в пострадавших районах объявили о переносе муниципальных выборов, запланированных на воскресенье.

Команды поиска и спасения продолжают активные поиски пропавших людей среди хаоса и завалов. Поскольку несколько деревень отрезаны, а линии связи прерваны, число пропавших людей, к сожалению, может увеличиться.

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