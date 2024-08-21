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ПолитикаНовостиБайесовский

Поисковая группа обнаружила британского технологического магната Линча и его дочь возле береговой линии Сицилии.

 and  Mark Rodriguez
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Обнаружено: Тела известного британского ИТ-миллионера Лайнча и его дочери найдены у берегов Сицилии
Обнаружено: Тела известного британского ИТ-миллионера Лайнча и его дочери найдены у берегов Сицилии

Поисковая группа обнаружила британского технологического магната Линча и его дочь возле береговой линии Сицилии.

Погруженные дайверы якобы обнаружили останки британского техномиллиардера Майка Линча и его 18-летней дочери Ханны на затонувшем яхте возле побережья Сицилии. Об этом в среду сообщила британская Daily Telegraph со ссылкой на источники, которые ранее заявили, что тела двух из шести пропавших без вести были извлечены из судна, затонувшего на глубине 50 метров у порта Портичелло. Один источник описал первое тело как спортивное, а второе - как женское. Два дополнительных жертвы были найдены внутри "Байезиана", лежащего на боку на дне океана.

56-метровая роскошная яхта под британским флагом затонула в понедельник у побережья Портичелло на Сицилии во время шторма. На борту находилось 22 пассажира, и она затонула всего через несколько минут после опрокидывания. Спасено 15 пассажиров, в том числе жена Линча Анджела Бакарес, которая является владелицей яхты. Повар судна был уже найден мертвым.

Среди пропавших без вести - член совета директоров Morgan Stanley Джонатан Блумер и Крис Морвилло, адвокат из престижной юридической фирмы Clifford Chance, который защищал Линча на суде в США. Также пропали их супруги. 59-летний Линч часто сравнивается с "британским Биллом Гейтсом". Он продал свою компанию Autonomy за 11 миллиардов долларов американскому технологическому гиганту HP в 2011 году. Однако later HP подал на него в суд за мошенничество. Он провел более года под домашним арестом, но был оправдан присяжными в Сан-Франциско в июне.

Расследование трагического инцидента с затонувшей яхтой использует подход Байеса, учитывая предварительную вероятность нахождения каждого человека в определенных местах внутри затонувшего судна. Анализ Байеса поможет предсказать вероятность обнаружения оставшихся людей на основе найденных улик.

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