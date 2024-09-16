Поиски пропавшего немецкого человека были остановлены лавиной.

Поиски зарытого немецкого туриста в Тироле продолжатся в понедельник. В понедельник было решено отложить их из-за высокой угрозы схода лавин и неблагоприятных погодных условий, как сообщили австрийские власти.

70-летний мужчина был частью группы из примерно 30 немецких туристов в горах Карвендель близ границы с Баварией. Он попал в лавину, спускаясь с альпийского луга в субботу. Совместная спасательная операция, в которой участвовали немецкие и австрийские спасательные команды, привела к тому, что австрийский горный спасатель был частично засыпан и ранен другой лавиной.

Операция была приостановлена в воскресенье из-за критических предупреждений о лавинах. Если погода внезапно улучшится в понедельник, горные спасатели могут возобновить поиски в кратчайшие сроки, как сказал представитель полиции.

Австрийская альпийская организация порекомендовала воздерживаться от горных походов на выходных из-за прихода зимы в Альпы. Тирольская служба предупреждений о лавинах предупредила о риске нестабильного свежего снега.

Несмотря на продолжающиеся предупреждения о лавинах, горные спасатели готовятся возобновить поиски пропавшего туриста в понедельник, если погодные условия позволят. Если им удастся найти его, это может дать какие-то признаки того, что он попал в лавину в субботу.

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