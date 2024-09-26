Поинтересовался о выборах у 10-летних детей, и получил эти идеи.

Когда ребёнка спрашивают о единственном слове, чтобы описать бывшего президента Дональда Трампа, и он отвечает "абсолютная злоба", это указывает на степень разделения, которая, возможно, удивит типичного американца.

Исследователи из CNN обнаружили, что дети, поддерживающие демократов, способствовали поляризации в недавнем исследовании, и эти дети были склонны заявлять, что они не будут общаться с кем-либо, кто поддерживает Трампа. С другой стороны, дети, живущие в красных штатах, были более склонны распространять ложную информацию.

Результаты основаны на более чем 40 часах бесед, начатых CNN’s “Anderson Cooper 360” с 80 учениками начальной школы из Аризоны, штата-борца за 2024 год; Нью-Джерси, синего штата; и Техаса, красного штата. С согласия родителей исследователи собрали непредвзятые мнения детей о кандидатах в президенты и выборах.

CNN не идентифицирует участвующих детей или школы, и это не репрезентативный опрос общественного мнения, а скорее набор интервью, направленных на измерение уровня поляризации детей.

Для этого задания Эшли Лендрум, доцент, специалист по детскому развитию и медиа-психолог из Аризонского университета, сотрудничала с профессором политической науки из Стэнфордского университета Шанто Ийенгаром. Лендрум задавала детям ряд вопросов, используя фотографии и визуальные подсказки, чтобы понять их чувства к политической системе.

Вопросы касались кандидатов в президенты, в том числе о том, кто бы гарантировал их безопасность, кто был более честным и кто был более склонен к неподобающему поведению.

Беседы проводились сначала весной, когда президент Джо Байден вел кампанию за переизбрание, и дети были в 4-м классе. Большинство тех же детей приняли участие в повторных беседах осенью, после того как вице-президент Камала Харрис стала кандидатом от демократов, и дети перешли в 5-й класс.

Большинство детей, участвовавших в осенних беседах, примерно две трети, поддерживали Харрис. В Техасе было примерно равное разделение, что свидетельствует о значительном улучшении поддержки демократов в красном штате по сравнению с тем временем, когда Байден был кандидатом. Опросы избирателей по всей стране показывают очень напряженную борьбу за Белый дом, с преимуществом Трампа в Техасе.

Дети, поддерживающие демократов, способствовали поляризации

По данным анализа Лендрум в сентябре, когда детей спрашивали оценить Харрис или Трампа по пятибалльной шкале, дети, склонные к демократам и живущие в синих штатах, были более склонны выражать сильную симпатию к Харрис и сильную неприязнь к Трампу. С другой стороны, дети, склонные к республиканцам и живущие в красных штатах, ценили Трампа, но были нейтральными или даже поддерживали Харрис.

Когда Лендрум спрашивала о единственном слове для описания кандидата, результаты для Трампа варьировались от одобрительных - например, от одного ребенка в мае: "Да здравствует Америка!" - до очень отрицательных. Критика Харрис также присутствовала. "Обманщик" было единственным словом, которое использовал один ребенок, чтобы описать ее.

В мае трое детей, поддерживающих Байдена, спонтанно упомянули Гитлера, когда говорили о Дональде Трампе, согласно анализу Лендрум.

Более негативные чувства по отношению к Трампу у детей, поддерживающих демократов

В мае, когда выбор был между Байденом и Трампом, детей спрашивали выбрать эмодзи, представляющее их эмоции по отношению к кандидату. Только четверть детей, поддерживающих Трампа, выбрали эмодзи, выражающий, что Байден заставил их почувствовать себя тревожными или беспокойными, но более половины детей, поддерживающих Байдена, выбрали этот эмодзи, когда их спрашивали о Трампе. Этот разрыв увеличился, когда интервью повторялись осенью, и детей спрашивали о Трампе и Харрис.

Ийенгар был удивлен этим общим результатом исследования.

“У взрослых типичным результатом является то, что республиканцы испытывают более сильную неприязнь к демократам, чем наоборот”, - сказал он. "Это, видимо, говорит о кандидатах в этой гонке, то есть Камала Харрис остается относительно неизвестной для многих, и поэтому люди не испытывают сильных, ни положительных, ни отрицательных чувств по отношению к ней.

Трамп, с другой стороны, "является спусковым крючком", - сказал Ийенгар, и дети из синих штатов "были подвержены влиянию нарратива, который передают их родители, и они проявляют considerable hostility по отношению к нему".

Также были многочисленные положительные ответы, например, девочка, которая выбрала счастливый эмодзи для Байдена, потому что он поддерживает права женщин, и сказала: "И я женщина".

Дети, поддерживающие Трампа, признавали недостатки бывшего президента с некоторыми любопытными обоснованиями. Один мальчик утверждал, что Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон оба были владельцами рабов, "серьезное преступление, но они оба служили по два срока каждый".

"Поэтому, несмотря на то, что Трамп совершил проступки, он все еще заслуживает право баллотироваться на пост президента", - заявил мальчик.

Тот же мальчик в сентябре также признал трудность выбора между Харрис и Трампом, когда ему показали их фотографии и спросили, какой кандидат был более склонен к неподобающему поведению.

"Преступник против лжеца", - сказал он. "Кого выбирать?" В конце концов, он решил, что "преступник" был более склонен к неподобающему поведению, но было приемлемо, чтобы преступник служил президентом.

Большинство опрошенных детей, более 80% tanto в красных, как и в синих штатах, считают, что страна готова к тому, чтобы женщина-цветная стала президентом.

"Я бы предпочел, чтобы первой была чернокожая женщина-президент, но я все еще склоняюсь к Трампу", - сказала одна девочка.

Вы бы посетили дом supportera Трампа или Харрис?

В мае и сентябре Лендрум показывала детям фотографии двух домов - один с плакатом Трампа, а другой с плакатом Байдена или Харрис. Она спрашивала, комфортно ли им или их родителям было бы посещать их. Большинство детей были открыты к посещению домов, связанных с любой политической партией. Однако Лендрум отметила, что треть детей, склонных к демократам, в сентябре были нерешительны в посещении домов детей, чьи семьи поддерживают Трампа. В отличие от этого, мало детей, поддерживающих Трампа, выразили нерешительность в посещении домов, поддерживающих демократов.

Один из интервьюируемых из семьи, поддерживающей Байдена, предположил, что может возникнуть спор, если они посетят дом Трампа, что, возможно, приведет к "бою с едой" или подобному инциденту.

Другой мальчик сравнил политику с предпочтениями в еде, считая, что друзья могут по-прежнему наслаждаться обществом друг друга, несмотря на предпочтение разных кухонь. "Ведь я люблю пиццу, а они любят бургеры, но это не значит, что мы не можем быть друзьями", - сказал он.

Девочка выразила ту же точку зрения, используя другой пример: "Я люблю Тейлор Свифт, а они любят Оливию Родриго, но мы все равно друзья".

Фактор Тейлор Свифт

Лендрэм спросила в сентябре, повлияет ли поддержка Свифт Харрис на выборы, и почти все дети из Нью-Джерси согласились, в отличие от менее половины детей из Техаса.

"Фанаты Свифт последуют за ней", - argued один мальчик.

Однако, проанализировав ответы по гендеру, Лендрэм обнаружила, что более 90% участников-мальчиков верили, что поддержка Свифт повлияет на выборы, в отличие от менее двух третей девочек.

Озабоченность возрастом и способностями Байдена

В конце концов, озабоченность возрастом и способностями Байдена заставила его выйти из президентской гонки. Во время майских интервью многие дети не называли возраст причиной для отказа от поддержки какого-либо кандидата. Примерно треть упомянула возраст в другом контексте, большинство считало, что он может быть недостатком.

Мальчик из Техаса был убежден, что Байден страдает деменцией.

"Он, наверное, не признается, но он многое забывает", - сказал мальчик в мае.

Поддержка Трампа не пострадала из-за его юридических проблем. Большинство тех, кто упомянул юридические проблемы Трампа, были из голубых штатов, хотя майские интервью проходили вскоре после его осуждения в суде Нью-Йорка за подделку деловых записей. Интервью в Аризоне и Техасе проходили раньше.

"Я бы не хотела, чтобы человек, совершивший преступления, был моим президентом - я бы не чувствовала себя в безопасности", - сказала девочка из Нью-Джерси.

Однако более половины детей, казалось, не знали причин юридических проблем Трампа, будь то в деле Нью-Йорка или в других случаях, когда он обвинялся в попытке перевернуть выборы 2020 года и неправильном обращении с секретными документами.

Много дезинформации

Дети часто повторяли ложную информацию о кандидатах, согласно Лендрэм, и большинство ложных утверждений относилось к Трампу. Однако она обнаружила, что больше детей из красных штатов распространяли дезинформацию. В сентябре Лендрэм спросила детей, где они узнали определенную дезинформацию, и родители/семья были общим источником.

Одно ложное утверждение в отношении Трампа заключается в том, что он жертвует большую часть своего состояния американской армии, что неверно.

Ребенок из голубого штата разочарован тем, что Трамп поддерживал людей, распространяющих дезинформацию о Covid-19 и вакцинах, в том числе ложное утверждение о том, что вакцины могут заставить металл прилипать к телу человека. Это утверждение не подтверждено, и нет доказательств того, что Трамп поддерживал такого человека.

Другая девочка утверждала, что слышала, что "некоторые люди говорят, что Харрис верит в другого Бога", хотя Харрис баптистка, а ее муж еврей.

Исследователи обнаружили, что tanto дети из голубых, как и из красных штатов, в основном полагаются на родителей/семью и телевидение для получения информации, но дети из красных штатов также сильно полагаются на YouTube и TikTok.

Больше детей из красных штатов имеют смартфоны, а больше детей из голубых штатов - планшеты.

Дезинформация может исходить из любого источника, как продемонстрировал один ребенок в своем описании дебатов между Трампом и Харрис.

"Наверное, самое дорогое, что сказал Трамп, было: "Нелегальные иммигранты придут есть наших питомцев", - сказал он, повторяя ложное заявление Трампа о гаитянских иммигрантах.

В исследовании дети, поддерживающие демократов, были более склонны выражать сильную симпатию к Харрис и сильную неприязнь к Трампу, как сообщает Лендрэм. Эта модель не наблюдалась среди детей из красных штатов, склонных к республиканцам.

Кроме того, когда Лендрэм попросила детей выбрать смайлик, выражающий их эмоции по отношению к кандидату, более половины детей, поддерживающих Байдена, выбрали смайлик, выражающий тревогу или беспокойство, когда их спрашивали о Трампе, в отличие от четверти детей, поддерживающих Трампа, которые так же чувствовали себя по отношению к Байдену.

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